La pintoresca estación de 20 de Junio con 120 años: parece de un pueblito del interior, pero está en La Matanza

En el partido más grande de la Provincia, esta localidad se destaca por su tranquilidad como si se tratara de una escapada lejos de la Ciudad. Secretos de su gran joya, una terminal que aún funciona.

La pintoresca estación de 20 de Junio Foto: Facebook / Andén 0

La Matanza es uno de los 135 partidos que componen la provincia de Buenos Aires. Es parte del aglomerado urbano del Gran Buenos Aires y es, a su vez, el partido más extenso que limita con CABA y el más poblado de toda la provincia.

El partido está dividido en 16 localidades de las cuales una es su cabecera: San Justo. Pero hay una que se destaca por ser un verdadero oasis, con una tranquilidad que emula a los pueblitos del interior bonaerense. Cómo es 20 de Junio y su bellísima estación de 120 años.

Un pueblito escondido en La matanza Foto: Facebook / Andén 0

Una estación de 120 años

En la actualidad, por su estación circulan las formaciones del Belgrano Sur, pero su historia se remonta a 1906, cuando arrancaron las obras para la construcción de la línea de la Compañía General de Ferrocarriles en la Provincia de Buenos Aires en Buenos Aires y Rosario.

El 30 de julio de 1907 ya estaba lista con el nombre de Pontevedra. En enero de 1908 se autorizó en forma provisoria la circulación de trenes de pasajeros y cargas entre los dos puntos, por lo que también quedó inaugurada dicha estación.

La estación fue construida en 1906 Foto: Facebook / Andén 0

A partir del loteo realizado en 1947, la zona fue llamada Parque Ibáñez—Estación Pontevedra. Sin embargo, su nomenclatura cambió en 1949 cuando la localidad quedó dentro del Municipio de Merlo y la estación en La Matanza.

El ferrocarril tuvo una gran influencia en la economía del lugar, ya que, al ser una región esencialmente ganadera, se enviaba leche y sus derivados a la Capital Federal. El cierre de la línea férrea provocaría un gran perjuicio.

Sobre la calle principal Alejo Castex se alinean casas quintas y de fin de semana. La autopista Juan Domingo Perón pasa por la entrada del pueblo, con los accesos a ella ubicados en la intersección con la calle Pablo Ceretti.

Abandono y renacer de la estación

Tras quedar abandonada, la Asociación Ferroviaria Belgrano Sur tomó la custodia de la estación 20 de Junio y comenzó a realizar tareas de mantenimiento en forma voluntaria. Para 2014 se anunció la restitución de la traza hasta Marcos Paz, para que la parada quede dentro del recorrido.

Recién a mediados de 2018 empezaron las obras de rehabilitación y mejoramiento del tramo entre González Catán y 20 de Junio. Los trabajos se concentraron en la reposición de vías y reconstrucción ferroviaria, con apoyo de la Unión Ferroviaria, la gerencia de la Línea Belgrano Sur y Trenes Argentinos.

El 25 de noviembre de 2019, con la llegada de un tren, se llevó a cabo el acto de inauguración y el 2 de diciembre comenzó a sumarse el servicio de pasajeros y en su primer mes pasaron más de 2500 usuarios. En la actualidad, la estación forma parte del servicio González Catán - Marcos Paz - Villars de la Línea Belgrano Sur.

La histórica estación Foto: Wikipedia

Cómo es 20 de Junio

Se encuentra a unos 35 km al suroeste de la ciudad de Buenos Aires. Limita con la localidad de Pontevedra, del partido de Merlo, y con las localidades del Virrey del Pino y González Catán de partido de La Matanza. Cuenta con menos de 850 habitantes, siendo la menos poblada del partido.

Al ser una zona rural, se caracteriza por estar rodeada de árboles y vegetación, con algunas calles de tierra y otras asfaltadas, ideal para casas de fin de semana.

El corazón de 20 de Junio es su plaza principal con bancos a la sombra de árboles centenarios que invitan a la contemplación y la charla amigable. Además, alberga eventos culturales y ferias que celebran la rica tradición de la región.

Como viajar a un pueblito del interior Foto: Facebook / Andén 0

Para los amantes de la naturaleza, ofrece una variedad de senderos y rutas de senderismo que serpentean a través de campos y bosques. El Parque Natural 20 de Junio es un lugar ideal para explorar la flora y fauna autóctonas de la zona.

Desde Pontevedra, Partido de Merlo, que dista 4 km., se accede a 20 de Junio, cuyos límites son: Calle Isondel, fracción de campo, Arroyo Morales, fracción de campo, Máximo Herrera y Don Bosco. Según el Censo del INDEC de 2001, su superficie es de 14,22 km2, o sea, que constituye el 4,33% de los 323 km2 de La Matanza y la densidad de población estable es baja.