Los barrios de CABA que se destacan por el singular nombre de sus calles: homenaje a virreyes, héroes de la independencia y “el más romántico”

Dentro de los 48 que conforman la capital argentina, hay tres que son fáciles de reconocer por el nombre de sus arterias. Dónde quedan y el qué del bautismo.

Los barrios según sus calles Foto: juan-sintierra.livejournal

Cada uno de los 48 barrios que componen la Ciudad de Buenos Aires se destaca por un dato o una característica que lo vuelve único. Algunos es fácil darse cuenta, otros requieren un poco más de paciencia para quien esté dispuesto a conocerlo. Tres de ellos guardan curiosos homenajes que van del más romántico, héroes de la independencia y virreyes. Descubrí cuál es cuál.

El barrio de virreyes

Hablamos de Belgrano. Ubicado en la Comuna 13, se trata de uno de los centros comerciales más importantes de CABA y de los pocos que puede decir que fue pueblo, ciudad, capital federal (por un breve período) y luego barrio al ser absorbido legalmente por la Municipalidad. Como parte imprescindible del centro porteño se ha reservado un lugar para celebrar a un par de personajes fundamentales del Virreinato del Río de la Plata: los virreyes.

Antes de que los hombres ilustres de Buenos Aires comiencen a dar los primeros pasos de independencia, con la Revolución de Mayo de 1810, el territorio estaba comprendido en lo que se llamó Virreinato del Río de la Plata, con una autoridad conocida como virrey.

El cargo de virrey fue creado primero de forma provisional, el 1 de agosto de 1776 Foto: propia

El cargo fue creado primero de forma provisional, el 1 de agosto de 1776, y luego de manera permanente, el 27 de octubre de 1777, por disposición del rey Carlos III, a propuesta de su secretario de Indias, José de Gálvez y Gallardo. Tuvo 11 nombres diferentes hasta 1810. La relación de ellos con Buenos Aires no fue nada sencilla, haciéndolos sentir “que jugaban de visitante”. Pero hay algunas excepciones, si se permite la expresión, porque hubo tres de ellos que murieron en estas tierras y los restos de dos están aún aquí.

Los virreyes en Belgrano

Con excepción de una que es avenida, el resto son calles y estas son sus historias:

Avenida virrey Vértiz

Nicolás Francisco Cristóbal del Campo, más conocido como marqués de Loreto

Nicolás de Arredondo

Antonio Olaguer Feliú

Gabriel Miguel de Avilés

Joaquín del Pino Sánchez de Rozas

Del Pino, una de las calles en homenaje al Virreinato Foto: propia

El barrio más patriota

Es Palermo, barrio emblema de la Ciudad de Buenos Aires, siendo el más poblado y el de mayor superficie. Además, es un lugar obligado para quienes buscan distenderse y pasar un buen rato con sus cientos de propuestas gastronómicas.

Barrio de Palermo.

Lo que muchos no saben es que la mayoría de sus calles están inspiradas en héroes, ciudades y batallas que fueron clave en aquel proceso que culminó el 9 de julio de 1816.

Las calles en homenaje al 9 de Julio

Eduardo Pérez Bulnes

José Mariano Serrano

Juan José Olleros

José Ignacio Thames

Otros héroes patrios inmortalizados en Palermo

Tomás Godoy Cruz y José Severo Feliciano Malabia presidieron el Congreso en diferentes meses, y José Antonio Cabrera fue uno de los diputados elegidos por Córdoba para representar a la provincia en Tucumán.

Avenida Coronel Díaz, Palermo.

Las avenidas Pedro Medrano, Pedro José Díaz, Coronel Niceto Vega y Ambrosio Crámer son homenajes al primer presidente del Congreso de Tucumán (Medrano) y a militares que pelearon en la guerra por la independencia y en el cruce de los Andes.

El barrio de las calles románticas

De todos los rincones porteños, solo un barrio es conocido como el de las calles románticas y es Villa Luro. ¿Por qué fue bautizado así? Muy simple, sus cuadras homenajean a poetas, escritores y artistas más destacados del mundo.

Las calles románticas de Villa Luro

Ubicado en la Comuna 10, limita con los barrios de Monte Castro al norte, Vélez Sarsfield al este, Parque Avellaneda al sur, Mataderos al sudoeste, y Liniers y Versalles al oeste. Su nombre se lo debe a uno de los primeros dueños de aquellas tierras: Pedro Luro quien también fue el impulsor de posicionar a Mar del Plata como ciudad emblema de la Costa Atlántica.

Las calles de Villa Luro homenajean a escritores y poetas

La ley N° 949​ de la Ciudad celebró el 1 de diciembre como “Día del Barrio de Villa Luro”. La fecha fue elegida en conmemoración al día de la inauguración de un apeadero en las vías del Ferrocarril Sarmiento, en su intersección con las actuales calles Irigoyen y Cortina.

Algunas de las calles que homenajean a los mejores escritores son: Calderón de la Barca, Byron, Lope de Vega, Homero, Molière, Milton, Virgilio y Víctor Hugo.