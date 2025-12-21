El pueblo “más lindo del mundo” es argentino: tiene un pasado colonial donde los turistas pueden encontrar pepitas de oro

En el siglo XIX, este pueblo fue protagonista de la más descabellada fiebre de oro del país, alcanzando una población de más de 3 mil habitantes. Dónde queda esta joya turística e históritica.

La Carolina, uno de los pueblos más hermosos. Foto: agenciasanluis

En un pueblito de las sierras el tiempo parece haberse detenido, al ingresar te esperan casas antiguas, calles empedradas y un viaje al pasado colonial. Considerado como uno de los “más lindos del mundo” por la Organización Mundial del Turismo (OMT), este destino se vuelve irresistible para aquellos que aman la aventura y la historia.

Hablamos La Carolina, ubicado en medio de las Sierras Puntanas tiene una característica única: allí se pueden buscar pepitas de oro en su río, producto de una fascinante historia minera. En el siglo XIX, este pueblo fue protagonista de la más descabellada fiebre de oro del país, alcanzando una población de más de 3 mil habitantes, en la actualidad son solo 300. Se encuentra a 83 kilómetros de la ciudad de San Luis, al pie del cerro Tomolasta.

Viajar al siglo XVIII en San Luis Foto: agenciasanluis

Origen colonial

La fundación tiene su origen en los yacimientos de oro de 18 quilates que fueron descubiertos a orillas del cerro Tomolasta y Cañada Honda, en 1784. Por ello el marqués de Sobremonte, gobernador intendente de Córdoba del Tucumán -intendencia a la que pertenecía San Luis durante el Virreinato del Río de La Plata- fundó La Carolina, en el paraje conocido como San Antonio de Las Invernadas.

Actualmente, se destacan sus calles de piedra y el contacto con su río del mismo nombre, en el que los visitantes pueden buscar pepitas de oro. “Un paseo por las alturas de San Luis, pueblo de poesía y recuerdos de oro, testimonio viviente del esplendor minero puntano", reza el sitio web oficial que promociona el lugar.

La Carolina, un viaje a la historia. Foto: agenciasanluis

En 2023 fue elegido como “el pueblo más lindo del mundo” por la Asamblea Ordinaria de la Organización Mundial del Turismo de Naciones Unidas (OMT) a través del reconocimiento “Best Tourism Villages". En cuanto a la búsqueda de pepitas de oro, es una tradición que se sostiene tras más de dos siglos y que responde al pasado.

Por qué hay pepitas de oro en La Carolina

Ariel Farber, guía de Huellas Turismo, le dijo al diario La Nación que: “Es una actividad que empezó hace 240 años y que todavía muchos hacen como hobby”. Con una pala, los turistas pueden sacar arena de un sector determinado y ponerla encima de una fuente de madera. Luego hay que girar la fuente despacio en el agua y que la arena decante.

Actualmente, los turistas pueden buscar pepitas de oro. Foto: agenciasanluis

Si tienen suerte, los visitantes ven en el fondo de la fuente un granito brillante. Se dice que los habitantes de La Carolina y de otros pueblos cercanos van juntando los granitos de oro para venderlos después.

Por otra parte, hay que destacar que en este bello pueblo puntano está la mina que se puede recorrer. Con la protección adecuada que exigen in situ (casco, linterna y botas de goma), los guías inician el camino genial hacia la historia. La misma cuenta que el túnel fue construido por ingleses -en busca de oro- que luego lo abandonaron en 1870.