La única plaza de CABA que tiene cadáveres debajo de ella: dónde está y cuál es su tenebrosa historia

Hubo una época en la capital argentina donde los no católicos debían recibir un entierro diferente. La historia de fantasmas y mitos que llega hasta nuestros días.

Plaza Primero de Mayo, ubicada en Balvanera

Ser un no católico en el siglo XIX en Buenos Aires no era tan simple, llamados disidentes debían recibir un trato “diferente” al momento de morir.

En aquel entonces los disidentes no tenían lugar propio para sepulturas porque no podían ser enterrados en lugares consagrados como templos católicos.

El primer cementerio para ellos se ubicó en la calle Juncal, en el camposanto de la Iglesia del Socorro, en el barrio del Retiro. Allí también se conocieron Camila O’Gorman y el cura Ladislao Gutiérrez, un lugar que pertenecía a la Corporación del Socorro a manos de ingleses e incluso los primeros judíos de Buenos Aires fueron enterrados en el mencionado lugar que recibió el nombre de Cementerio de Disidentes.

Una de las pocas imágenes del que fue el cementerio para los disidentes

Inauguración y cierre

El mismo abrió sus puertas en 1821, antes que el Cementerio de Recoleta, y funcionó hasta 1833, cuando se vio colmada su capacidad.

Cuando sucedió esto se buscó un lugar más accesible: el Hueco de los Olivos, que hoy es Plaza 1º de Mayo, aunque en ese entonces recibía el nombre de Plaza de los Ingleses porque la mayoría de los disidentes, eran de allí.

El cementerio funcionó hasta 1890 cuando se clausuró. Algunos restos siguen yaciendo debajo de la plaza de Balvanera, ya que no fueron trasladados.

Uno de esos cuerpos es el de Elizabeth Chitty de Brown, esposa del Almirante Guillermo Brown, padre de la Patria en el Mar.

Elizabeth Chitty, esposa del Almirante Brown

De cementerio a espacio verde

Está delimitada por las calles Presidente José Evaristo Uriburu, Adolfo Alsina, Pichincha e Hipólito Yrigoyen. Tiene la particularidad de conservar un aire tranquilo, elegido tanto por vecinos como por quienes añoran un respiro en medio de la ciudad.

En 1925, por ordenanza municipal, se le asignó oficialmente el nombre de Plaza 1º de Mayo y, tras algunos años de trabajos, se inauguró el 1 de mayo de 1928 con presencia del intendente Carlos M. Noel y el ministro del Interior Vicente Gallo.

La plaza anteriormente era llamada Plaza de los Ingleses

En el acto también se presentó el imponente Monumento Al Trabajo, obra del escultor Ernesto Soto Avendaño, cuya figura representa a un hombre de edad madura cargando sobre su hombro una pesada masa, como símbolo del esfuerzo obrero.

Para 1951, se sumó otro monumento: el Mástil Monumento a la Patria, realizado por los ingenieros Bernardo y Germán Joselevich junto al escultor Israel Hoffman. Donada por la comunidad israelita de Buenos Aires como homenaje a la nación.

Calesita, areneros, juegos inclusivos, espacios recreativos para adultos y las tradicionales mesas de ajedrez componen el escenario ideal para desconectarse por un momento de la rutina.