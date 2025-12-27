El secreto de Belgrano: la primera bandera argentina no es celeste blanca, estuvo perdida por años y está exhibida en otro país

Este símbolo patrio de más de 210 años fue protagonista de un episodio de película y que por décadas estuvo rodeado de incertidumbre.

La bandera de Belgrano. Foto: Consulado de Bolivia

La historia de la primera bandera argentina está cargada de un contenido romántico y poético donde nos han contado que su creador, Manuel Belgrano, se inspiró en los colores de cielo para su confección. Un hecho desmentido hace años que fue predominante para hacer “ameno” el relato, omitiendo datos y no poniendo sobre la mesa el verdadero motivo que llevó al prócer a idearla.

Manuel Belgrano

La primera bandera argentina

El 27 de febrero de 1812, en Rosario, la bandera fue enarbolada por primera vez. Pero detrás de ese hecho histórico se esconde la historia de su origen que va más allá del famoso mito basado en que Belgrano “miró al cielo” para “inspirarse” en los colores. Para esos años, Belgrano había sido enviado a Santa Fe para comandar un frente de batalla ante los realistas. Pidió una autorización para que sus soldados lleven una escarapela celeste y blanca con la excusa de que pudieran distinguirse del enemigo. A los días, Catalina Echeverría -vecina rosarina- cosió una bandera con los mismos colores de la escarapela y a fines de febrero, el prócer hizo que sus soldados le juraran fidelidad.

Si bien por mucho tiempo se instaló la versión romántica de que Belgrano “miró al cielo” para inspirarse, lo cierto es que los eligió porque eran los mismos colores de la dinastía borbónica, Fue en un intento por maquillar la rebeldía de las Provincias Unidas del Río de la Plata que -en ese entonces- rechazaban la ocupación española, pero mantenía fidelidad a los Borbones.

Jura de la bandera en Rosario

Belgrano adoptó la bandera como un símbolo de independencia, ganándose el rechazo de las autoridades de Buenos Aires y con Bernardino Rivadavia pidiéndole que la destruya. El prócer la guardó y cuando cayó el Triunvirato, la Asamblea del año XIII le permitió confeccionar una nueva, pensando que solo sería utilizada por el Ejército del Norte.

Lo cierto es que estuvo perdida por años y fue hallada en 1883 por el cura Martín Castro en la capilla de Titirí, en Bolivia, y se conoce como una de las dos Banderas de Macha. Al recorrer la capilla, se detuvo frente a unos cuadros de Santa Teresa que descolgó, y al arrancar los marcos se encontró con dos grandes banderas de más de dos metros de largo.

Una de ellas, de 2,34 por 1,56 metros, era de seda despulida, con tres franjas horizontales: celeste, blanca y celeste; la otra, de parecido tamaño, pero con distintos colores: blanca, celeste y roja. El rojo fue generado por una decoloración de otro material que se encontraba en el cuadro donde estaban guardadas. Con los años se supo que Belgrano vivió en esa casa parroquial de Macha, donde se ocultaron los objetos para que no cayeran en manos de los realistas.

La Capilla del Titirí donde se encontraron cuatro banderas argentinas.

¿Por qué dos banderas?

Dos meses después, el 25 de mayo de 1812, en Jujuy una bandera similar a la creada en Rosario (blanca, celeste y blanca) fue bendecida en la Catedral por el Presbítero Juan Ignacio Gorriti. Por la tarde, fue jurada por el Ejército y el gobernador jujeño Francisco Pico. Esta protobandera fue hecha en Jujuy.

Luego de Ayohuma, Belgrano le ordena al coronel Sergio Zelaya que custodiara las banderas y que, bajo ningún punto de vista, fueran tomadas por los realistas como trofeo de guerra. Desconociendo estos antecedentes, el Congreso de Tucumán luego de declarar la Independencia, creó la actual bandera oficial argentina el 20 de julio de 1816, que es celeste, blanca y celeste.

La bandera de Macha podría ser la que enarboló Belgrano en Rosario. Foto: Wikipedia

El verdadero color

La primera bandera argentina no es blanca y celeste como se enseña en las escuelas, sino blanca y azul índigo. Así lo confirmó una investigación realizada por el CONICET en 2019. La primera bandera de Argentina está repartida en dos partes. “La denominada ‘Bandera de Macha’ es blanca, azul índigo y blanca y la de Ayohuma, es azul, blanca y azul", dijo Carlos Della Védova, quien lideró este histórico estudio.

Cuando se conoció la historia de su descubrimiento, el entonces director del Archivo Histórico Nacional, Adolfo Carranza, le pide a Bolivia la devolución de cuatro banderas el 25 de octubre de 1892. Pero el 24 de mayo de 1896, Bolivia devuelve una sola bandera, la denominada “de Ayohuma” celeste y blanca en el centro.

Con los años se supo la verdad: que la exhibida en el Museo boliviano era la auténtica de Belgrano izada en Rosario. Hoy, aquella primera insignia se encuentra en Sucre junto a un cofre con los restos de Juana Azurduy.