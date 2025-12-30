Del balneario de la “Belle Époque” al alfajor homenaje: las historias de Playa Grande y La Bristol, los emblemas de Mar del Plata

Los sitios más famosos a la hora del descanso durante la temporada de verano, sus orígenes aristocráticos coinciden con la fundación de “La Feliz” y el estilo europeo que buscaban darle. Vestigios del glamour que inspiró a una reconocida marca a darles un reconocimiento.

Playa Grande hoy Foto: Mar del Plata secreta

Quien haya pasado una temporada en Mar del Plata, los nombres Playa Grande y Bristol no le son indiferentes, se trata de dos lugares emblemáticos donde las familias o grupo de amigos pasan las tarde en la arena y con el mar de testigo. Su historia se remonta a los inicios de “La Feliz” y hoy vuelven a ser noticia por un homenaje de la marca de alfajores más famosa.

El origen de sus nombres, el primer sueño y cómo pasó de ser un balneario exclusivo a popular. Radiografía de símbolos del verano.

Playa Bristol

Está ubicado frente al centro urbano de la ciudad, a metros de Plaza Colón. Nació con el boom turístico de principios del siglo XX y toma su nombre del emblemático Hotel Bristol de 1888, el cual atrajo a la élite, convirtiéndose en el corazón de la “Belle Époque” marplatense. Con el paso de las décadas pasó de un balneario aristocrático a un espacio masivo que reflejó el desarrollo social y el turismo popular argentino.

La Bristol a principios del siglo XIX Foto: Archivo

En 1913 se levanta la Rambla más famosa, la Bristol. Previamente en su lugar estuvieron la Primera o Primitiva, Pellegrini y Lasalle. Esta era mampostería con diseño belga, estilizada con balaustradas, estatuas y ornamentos de tipo grecorromano. Por allí se paseaba la poeta argentina Alfonsina Storni y tantas otras celebridades de la época.

En 1939 la Rambla es demolida para dar paso a la construcción del Casino y el Hotel Provincial. Fue en este momento en el cual la playa se transformó en un símbolo de la nueva política social, cuando la misma fue visitada por trabajadores de la naciente clase media y de la clase baja. La ciudad pasó a ser apodada “La Feliz”, nombre que subsiste hasta ahora, mientras que rápidamente la mayoría de los hoteles son vendidos a gremios y sindicatos, logrando que el turismo en la playa llegara a cifras inalcanzables hasta ese momento.

La Bristol hoy Foto: Mar del Plata secreta

Hoy la Bristol es el lugar elegido por la clase media y baja, por su proximidad al centro, mientras que las clases más adineradas se han trasladado a playas del sur, pasando el faro.

Playa Grande

Ubica frente al hotel Costa Gala. La historia de Playa Grande se remonta a fines del siglo XIX, desarrollándose como un balneario exclusivo también para la élite, con hoteles y balnearios emblemáticos como el Restaurant Normandie y el Golf Club. Conocido por su arquitectura, exclusividad y desarrollo urbanístico, estuvo ligado al turismo de lujo y la infraestructura deportiva, especialmente tras las remodelaciones de los años 30.

Playa Grande en 1935 Foto: Fotos antiguas

Su nombre proviene de su extensión y la planificación urbana de aquella época. Las escaleras de piedra de grandes dimensiones salvan los desniveles existentes entre la rambla de los balnearios y la explanada, reuniéndose en una escalera central de corte monumental de 50 m. de ancho, que junto con los jardines proyectados generaron un marco paisajístico excepcional para el acceso al balneario.

Al igual que la mayoría de las playas, Playa Grande sigue con la forma de uso que tienen los balnearios marplatenses. Es uno de los puntos ideales para la práctica de surf y bodyboarding.

Playa Grande Foto: Mar del Plata secreta

Alfajores homenaje

En honor a sus raíces en Mar del Plata, Havanna anunció la salida de los alfajores Playa Grande y Playa Bristol, un guiño a dos de las más icónicas playas de la Feliz. Lo primero que se desprende de ambos productos es que tienen un peso de 90g y que poseen doble relleno.

Alfajor Havanna Playa Bristol: este producto está elaborado con una cobertura de chocolate gold, con notas de caramelo. El relleno está hecho con el típico dulce de leche de la marca, con un corazón cremoso de ganache de chocolate blanco.

Nuevos alfajores de Havanna inspirados en Mar del Plata. Foto: Instagram Havanna

Alfajor Havanna Playa Grande: pensado para aquellos que disfrutan del chocolate amargo, tendrá un baño de chocolate 70% cacao. El relleno tendrá una mezcla perfecta entre el dulce de leche, un corazón de crème brûlée y pequeños pedazos crocantes de dulce.

Se venden en una caja de ocho unidades (cuatro de cada sabor) a $28.000. El cálculo da que cada uno sale $3.500.