El verano de Mar del Plata que le ganó al paso del tiempo: las históricas fotos que muestran su esplendor durante la temporada de 1941

Una de las pocas fotos donde se ve la antigua Rambla Bristol y el Casino Foto: LIFE

Una serie de fotos que ilustran a la ciudad de Mar del Plata se volvieron virales al enamorar por su arquitectura y esplendor durante el verano de 1941. Las mismas fueron retratadas por el fotógrafo Hart Preston de la revista estadounidense LIFE, para ese entonces el turismo había aumentado en un 500% y pasó de 65.000 mil veraneantes en el año 1930 a 380.000 mil en el año 1940.

En esa época la ciudad se convirtió en el principal destino de vacaciones para la clase media, conviviendo con quienes tenían mayores recursos, ya que venían veraneando allí desde su fundación. Los turistas llegaban en tren y, desde 1938, cuando se completó la ruta 2 asfaltada, en automóvil.

Las imágenes de la temporada 1941

La evolución cultural y social de Mar del Plata

Fundada por Patricio Peralta Ramos tras un pedido al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Mariano Acosta; fue también el vasco francés Pedro Luro quien tuvo la idea de convertir Mar del Plata en un balneario. Primero haciéndose cargo del saladero, en 1877, y más tarde dándole un nuevo impulso a la agricultura de la región.

Gracias a las gestiones de Luro, el 26 de septiembre de 1886 llegó el ferrocarril, dando así sus primeros pasos para convertirse en un centro urbano moderno. Desde fines del siglo XIX, y hasta los años ‘30, fue el balneario por excelencia de la élite y así su arquitectura lo demostraba. Ya para la década del 40 las cosas comenzaron a cambiar, tanto con las edificaciones como el turismo que llegaba: se demolió la Rambla Bristol para levantar el Casino y el Hotel Provincial.

El gobernador Manuel Fresco fue el primero en abrir “La Feliz” al turismo de masas y en encontrarle solución a los problemas de planeamiento urbano que sufría a causa del aumento del caudal de turistas, además del control del juego y el de una variedad de espectáculos públicos que se presentaban en la ciudad.

Se realizaron grandes obras públicas necesarias para responder a las necesidades del incesante turismo, siendo las de urbanización de la playa Bristol, adjudicaba al arquitecto Alejandro Bustillo, hermano del ingeniero José María Bustillo, ministro de Obras Públicas de la provincia, la Rambla, el Casino, el Hotel Provincial, el Paseo de la Costa, la plaza San Martín, y la urbanización de Playa Grande, la mayoría construidas en el estilo arquitectónico racionalista.

La Bristol hoy Foto: Mar del Plata secreta

En esos años crecía en pequeños chalets, hoteles y pensiones destinadas a la clase media que llegaba a vacacionar a Mar del Plata. En el verano de 1943, cuando la hotelería funcionó a pleno, se inauguró la Torre del Agua, un nuevo tanque que además de su utilidad sumaba un nuevo atractivo turístico para la ciudad.

Lasdécadas de 1950 y 1960fueron decisivas para el cambio cultural de La Feliz, allí se afianzó como la capital del turismo popular con la aparición de la clase media.150 años después de aquel sueño que tuvo Peralta Ramos, Mar del Plata es uno de los destinos favoritos de cada temporada y hogar de casi 700.000 marplatenses que residen allí todo el año.