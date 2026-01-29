Almirante Brown Foto: IA

A pesar de que hay un océano de distancia y la barrera del idioma, los caminos de Irlanda y Argentina se cruzaron más de una vez a lo largo de la historia. Próceres, guerras y una canción los unirían para siempre, incluso forjando una especie de amistad que sigue firmen.

Los inicios de esta historia datan de 1963 en Dublín, la capital irlandesa. Allí los jóvenes Derek y Brian Warfield, Noel Nagle y Tommy Byrne fundaron la banda The Wolfe Tones y 20 años más tarde serían prohibidos en Gran Bretaña. ¿Qué tiene que ver con Argentina? Todo.

El Almirante Brown en sus últimos años Foto: Archivo

La banda irlandesa prohibida en Gran Bretaña

Un año después de la Guerra de Malvinas, en 1983, grabaron la canción llamada Admiral William Brown (Almirante Guillermo Brown) en honor al coraje y la valentía del marino irlandés que supo convertirse en uno de los mayores héroes de la la independencia. Pero podría decirse que la figura de Brown fue una especia de “excusa” para hablar de los ingleses a quienes definen como ‘piratas’ y repitiendo varias veces ‘las Islas Malvinas argentinas’(en español).

Admiral William Brown, que empezó a sonar en radio, antes de la edición del disco, fue un éxito inmediato montado en el sentimiento anti británico de los irlandeses. Alcanzó el puesto número 4 en los rankings musicales de Irlanda e incluso en Boston, Massachussets -el estado norteamericano con mayor proporción de descendientes de irlandeses- estuvo en el primer lugar del “Irish Hit Parade”.

La banda prohibida en Reino Unido Foto: Archivo

El largo camino de Irlanda para ser independiente

Es bueno aclarar que lo que hoy es República de Irlanda debió enfrentar una feroz guerra contra Inglaterra y conseguir su independencia a principios del siglo XX. Sucede que cuando la flota inglesa se convirtió en la dueña de los mares del mundo, sometieron a los irlandeses a actuar bajo sus dominios.

Festejos por San Patricio en Irlanda

Otro dato que no debe pasar desapercibido es que Irlanda del Norte jamás fue liberada por la Corona británica, lo que llevó a la vuelta del Ejército Republicano Irlandés (IRA), una especia de guerrilla que durante las décadas de los 60, 70 y 80 le declararon la guerra a los ingleses. En 1972 la ciudad norirlandesa de Derry fue testigo del horror con la masacre de inocentes que pasó a la historia como ‘Domingo sangriento’.

En Irlanda les gusta hablar de ‘música irlandesa’ para referirse a lo tradicional. Allí entrarían los Wolfe Tones, siendo uno de los grupos de música de protesta más emblemáticos del país que ostenta con enorme orgullo su condición de República.

Homenaje al Almirante Brown en Irlanda Foto: Archivo

Varias veces se presentaron en Foxford, ciudad donde nació, el 22 de junio de 1777, William Brown, muchos años después renombrado Guillermo Brown. Warfield habló con Clarín sobre el vínculo entre Irlanda y Argentina, remarcando las similitudes que él consideraba que había entre el camino del Almirante Brown y el que otros irlandeses se vieron forzados a realizar: “Nuestro país fue oprimido en muchas guerras, invasiones y conquistas de los ingleses que pusieron a Irlanda de rodillas. Los ingleses impusieron leyes de navegación que negaban el derecho a los irlandeses de comerciar su mercancía con el resto del mundo. Muchos de nuestros marineros se mudaron a América”.