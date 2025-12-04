La callecita de Flores que parece Londres: el pasaje oculto dedicado a una celebridad del barrio

En un tradicional lugar de Buenos Aires, en medio del bullicio, yace un rincón que recuerda al ayer con una particularidad historia.

Una edificación, obra del ingeniero J. Arnavat Foto: Instagram @buenosaires.pasajes

Dentro de aquellas calles y avenidas que componen los 48 barrios de la Ciudad de Buenos Aires, hay secretos y leyendas que los vuelven únicos. Algunos son más famosos, otros necesitan que el relato no muera para que su historia siga viva y los curiosos lo visiten.

En ese sentido hay en Flores un rincón que nos hace viajar a Londres y donde se ubica una de las calles más cortas de CABA. Vale mencionar que son casi 600 los pasajes porteños, cada una con secretos y encantos entre casas o edificios bajos.

Londres en Flores

El Pasaje Marcoartú corre en forma paralela a las vías del Ferrocarril Sarmiento, separado solo por una reja metálica, y tiene una única entrada por la calle Bolivia. Su breve trayecto sirve de frente a una antigua construcción de dos plantas de color gris con detalles de art nouveau.

Esta edificación, obra del ingeniero J. Arnavat, fue concebida en sus orígenes para albergar al personal ferroviario. Se destacan sus viejas verjas de hierro y sus balcones, cuyas balaustradas señalan la entrada de las viviendas. Posee seis puertas en la planta baja, numeradas del 1 al 6, y cuatro balcones en la planta alta.

El Pasaje Marcoartú corre en forma paralela a las vías del Ferrocarril Sarmiento Foto: Instagram @buenosaires.pasajes

Pablo Bedrossian, creador de la serie titulada Pasajes y calles curiosas de Buenos Aires, cuenta que “las bases de los tres últimos balcones se apoyan sobre columnas, formando pórticos que lejanamente nos recuerdan a los del barrio londinense de South Kensington”.

El lugar en cuestión es uno de los barrios más elegantes y residenciales de Londres, cuenta con una fuerte influencia francesa, ubicado en el Royal Borough de Kensington y Chelsea, se desarrolló después de la Gran Exposición de 1851. Notting Hill, Central Kensington, South Kensington, Chelsea, y Knightsbridge, son algunos de los sitios que se pueden visitar y pertenecen a esa zona.

South Kensington Foto: REUTERS

“Evolución de la Vivienda en París, Buenos Aires y La Plata inserción del Petit-hotel” la Arq. Julieta Derdoy, bajo la dirección del Arq. Fernando Aliata, escribe en la página 71: “Las series de casas estilo cottages típicamente británicas no fueron frecuentes en distintos barrios de Buenos Aires, se pueden ver especialmente en Belgrano. Un pequeño conjunto de casas de sectores medios destacables son el sobrio pasaje Marcoartu en Flores, 1914 y el complejo proyectado por Lorenzo Siegrist, 1913, en Carbajal y Conde en Belgrano”. Los covered back porch son típicos del estilo victoriano.

La callecita de Flores que parece Londres Foto: Instagram @buenosaires.pasajes

Por qué se llama Marcoartú

El nombre recuerda a Daniel E. Marcoartú, donante del predio. Una resolución municipal del 24 de diciembre de 1906 habla de la cesión que este vecino hizo en favor de la Municipalidad “de la superficie de terreno compuesta de 449 metros 4 decímetros cuadrados con destino a la regularización de las calles Avellaneda y Bolivia” que sirvió para el edificio y el pasaje.

Aparentemente, siempre mantuvo el mismo nombre. La denominación ya podía corroborarse en el Plano Bemporat de la Capital Federal, Índice General de las calles del Municipio, Edición 1931/1932. Aunque formalmente no es un pasaje público ni posee un nombre oficial, se lo conoce y reconoce como Pasaje Marcoartú.

Se lo encuentra en Google Maps y las entradas al edificio tienen su propio código postal, C1406GGB.

El nombre recuerda a Daniel E. Marcoartú Foto: Instagram @buenosaires.pasajes

Hay un tango que menciona al pasaje Marcoartú que en 1997 recibió una mención especial en un concurso titulado “Un tango a mi barrio”.

“Plátanos heridos ocultan, desvelan

dolinescos ángeles sobre el Marcoartú.

Flores, tus calles prohibidas me vieron crecer

anhelando el fuego de rojas mujeres de lento vaivén."

Dónde está el Pasaje Marcoartú