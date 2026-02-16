Quiroga y Sarmiento Foto: Foto generada con IA

En la historia argentina hay rivalidades que quedaron grabadas a fuego. Pocas, sin embargo, resultan tan poderosas como la que enfrentó a Domingo Faustino Sarmiento con Juan Facundo Quiroga, el caudillo riojano al que el sanjuanino inmortalizó como símbolo de la “barbarie” en su célebre obra Facundo o civilización y barbarie. Pero detrás de ese antagonismo feroz existió un dato revelador que durante décadas pasó inadvertido: Sarmiento y Quiroga eran parientes lejanos, unidos por un tronco genealógico común.

Un linaje que se cruza en los orígenes

La clave de este parentesco se remonta a la figura del sanjuanino Don Baltasar de Quiroga y Lemos, antepasado del siglo XVII del cual descendían ambas familias. Según los registros genealógicos consultados, Quiroga y Sarmiento compartían ascendencia directa y eran primos en cuarta línea de descendencia, una relación lejana pero real que los unía por sangre mucho antes de que la historia los enfrentara.

Las raíces del apellido Quiroga en América se remontan al siglo XVI, cuando los primeros miembros del linaje llegaron al continente durante la conquista de Chile. Con el paso de generaciones, el árbol familiar se diversificó entre Mendoza, San Juan y La Rioja, dando origen tanto a los antepasados del caudillo riojano como a los del futuro presidente argentino.

Domingo Sarmiento y Facundo Quiroga

El “apellido escondido” de Sarmiento

Un detalle curioso es que el apellido original de Sarmiento era “Quiroga Sarmiento”, aunque con el tiempo solo se conservaría la segunda parte. De acuerdo con los registros históricos, fue un familiar quien decidió retirar el “Quiroga”, lo que explica que el vínculo sanguíneo entre ambos próceres pasara inadvertido durante tanto tiempo.

Incluso en documentos biográficos aparece registrado el nombre de nacimiento de Sarmiento como “Faustino Valentín Quiroga Sarmiento”, un dato poco difundido pero esencial para comprender la conexión.

Una paradoja histórica

El hecho de que Sarmiento calificara a Quiroga como el símbolo máximo de la barbarie, pese a ser su pariente lejano, genera una paradoja fascinante. El sanjuanino construyó gran parte de su pensamiento político en oposición al modelo federal que el riojano representaba. Y, sin embargo, ambos compartían raíces, un mismo origen familiar que se remontaba a tiempos coloniales.

La tensión entre ellos no fue personal —nunca llegaron a conocerse—, pero la figura del caudillo impactó profundamente en la obra sarmientina. La genealogía, por su parte, muestra que muchas rivalidades políticas del siglo XIX argentino se dieron en un entramado donde apellidos, matrimonios y relaciones familiares se entrelazaban más de lo que solemos imaginar.

Facundo, Civilización y Barbarie de Sarmiento Foto: Foto generada con IA

Un descubrimiento que reescribe la historia

Hoy, con el acceso a documentos genealógicos más completos, este parentesco ilumina un costado poco explorado de la relación entre dos figuras centrales del siglo XIX. Sarmiento, el defensor de la educación y el progreso, descendía del mismo linaje que Quiroga, el caudillo indomable que dominó la política riojana durante décadas. Ambos, desde caminos opuestos, surgieron de una misma rama familiar.

Así, el vínculo entre Quiroga y Sarmiento no solo revela una curiosidad histórica: también nos recuerda que la historia argentina está atravesada por conexiones invisibles, paradojas y giros inesperados que enriquecen nuestra comprensión del pasado.