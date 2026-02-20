Yasmin Ali
viernes, 20 de febrero de 2026, 18:00
Esquinas emblemáticas porteñas
Esquinas emblemáticas porteñas Foto: Foto generada con IA

Buenos Aires es una ciudad que se cuenta en sus esquinas: rincones donde el pasado todavía murmura entre cafés, fachadas centenarias y avenidas que nunca duermen. Este recorrido invita a redescubrir esos cruces emblemáticos cuya memoria sigue viva en cada esquina porteña. “Las ciudades se explican por sus esquinas”, escribió alguna vez Roberto Arlt, y en Buenos Aires esa verdad late con fuerza.

Callao y Corrientes: el pulso cultural de la ciudad

Callao y Corrientes Foto: Instagram @martin_recorre

Pocas intersecciones resumen tanto la esencia porteña como Callao y Corrientes. Allí donde los cafés se mezclan con librerías, teatros y pizzerías históricas, late un corazón bohemio que se niega a apagarse. En los años 50 y 60, esta esquina fue punto de encuentro de escritores, periodistas y artistas que encontraban inspiración en el murmullo constante de la avenida.Con la modernización de los teatros y la recuperación de espacios culturales, la zona revivió, pero mantiene intacta esa atmósfera donde siempre parece que algo está por ocurrir.

Santa Fe y Callao: el laboratorio de la moda porteña

Santa Fe y Callao Foto: Instagram @unporteno

Si Callao y Corrientes respira cultura, Santa Fe y Callao respira estilo. Durante décadas fue la esquina más elegante de Buenos Aires, con confiterías de vitrales, boutiques emblemáticas y una vida nocturna vibrante. Fue también un espacio clave para el movimiento estudiantil de los años 70 y 80, cuando las marchas universitarias llenaban la avenida de consignas y banderas.Hoy, aunque la moda se expandió hacia Palermo y otras zonas, esta esquina sigue siendo un punto de referencia para quienes buscan esa mezcla de tradición y modernidad que caracteriza a la ciudad.

Perú y Avenida de Mayo: donde nació la Buenos Aires moderna

Lima y Avenida de Mayo Foto: Instagram @buenosairespanorama

La Avenida de Mayo fue la primera gran avenida porteña, y su intersección con Perú guarda una de las historias más ricas del casco histórico. Allí se levantaron cafés notables, hoteles de lujo y edificios que todavía conservan su impronta española y francesa.En esa misma esquina, a comienzos del siglo XX, se reunían intelectuales, anarquistas, sindicalistas y escritores que marcaban el pulso de una Buenos Aires que buscaba convertirse en ciudad cosmopolita. Hoy, caminar por allí es recorrer un museo a cielo abierto donde conviven pasado y presente.

Florida y Diagonal Norte: la esquina del movimiento perpetuo

Diagonal Norte y la peatonal Florida Foto: Instagram @miremospararriba

Entre oficinistas, turistas y músicos callejeros, la esquina de Florida y Diagonal Norte es una postal del movimiento porteño. Florida fue, desde principios del siglo XX, un paseo comercial por excelencia, y esta intersección reúne arquitectura monumental, tiendas tradicionales y un flujo de gente que no se detiene.La equina es también un punto de transición entre la Buenos Aires financiera y la peatonal más clásica de la ciudad.

San Juan y Boedo: donde vibra el espíritu del tango

San Juan y Boedo Foto: Instagram @buenosairespanorama

En el imaginario porteño, pocas esquinas tienen tanta carga simbólica como San Juan y Boedo, inmortalizada por Homero Manzi en “Sur”. Allí convivieron cafés de barrio, almacenes y los primeros clubes sociales donde surgieron milongas improvisadas.Hoy, aunque el barrio cambió, la esquina sigue siendo sinónimo de tango, de nostalgia y de una Buenos Aires más íntima.

Ya lo dijo Jorge Luis Borges: “Sin las calles y los atardeceres de Buenos Aires no puede escribirse un tango.”