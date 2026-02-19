La primera vez que se usó la palabra "argentinos" Foto: Foto generada con IA

La identidad argentina es una construcción que no nació con un decreto ni con la firma de la Independencia. Se fue formando lentamente, entre batallas, decisiones políticas… y también poemas. Por eso sorprende descubrir que la primera figura histórica en referirse a los habitantes del Río de la Plata como “argentinos” no integró la Primera Junta. Y aunque su nombre se asocia al Himno Nacional, su aporte identitario es anterior y menos conocido.

Ese hombre fue Vicente López y Planes, poeta y abogado porteño que, mucho antes de 1810, ya comenzaba a moldear una idea temprana de identidad local. Pero para entender por qué utilizó el término “argentino”, hay que retroceder aún más, al siglo XVI, y rescatar a un personaje clave: Martín del Barco Centenera.

El primer escritor que habló de la “Argentina”

En 1602, el sacerdote y cronista español Martín del Barco Centenera publicó su extensa obra épica “La Argentina y conquista del Río de la Plata”. Allí aparece uno de los primeros usos escritos del término “Argentina” para referirse a la región asociada al Río de la Plata, inspirada en las leyendas de la “Sierra del Plata” y las expediciones que buscaban metales preciosos.

Portada del Poema

Aunque Centenera no utilizó “argentinos” como gentilicio, su poema fijó para siempre la palabra “Argentina” en la tradición literaria, abriendo el camino cultural que después retomarían pensadores y patriotas de los siglos siguientes.

Del mito de la plata al orgullo rioplatense

Durante la época colonial, el término estuvo lejos de ser identitario. Las autoridades españolas preferían la denominación burocrática de “Río de la Plata”. Pero, a comienzos del siglo XIX, con el crecimiento de las ideas de libertad y autogobierno, aquella palabra literaria empezó a cobrar nuevo significado.

Fue en ese contexto—todavía previo a la Revolución de Mayo—cuando López y Planes dio el siguiente paso.

El prócer que escribió el poema que nos llamó "argentinos"

Vicente López y Planes y el uso moderno de “argentinos”

En 1807, tras la victoria criolla frente a la segunda Invasión Inglesa, López y Planes escribió el poema “El triunfo argentino”, una obra patriótica que celebraba la resistencia rioplatense.

Y aquí ocurre algo decisivo: es en este poema donde utiliza la palabra “argentinos” para referirse a los habitantes locales, no como un mero descriptor geográfico, sino como un sujeto colectivo, un pueblo con identidad propia.

Este uso es considerado uno de los primeros momentos en que el término se emplea con sentido nacional, adelantándose a la construcción política que llegaría después de 1810 y mucho antes de la designación oficial del nombre del país.

De la literatura al nacimiento de la nación

López y Planes volvería a pasar a la historia en 1813 al escribir la letra del Himno Nacional Argentino, pero fue su poema El triunfo argentino —inspirado por la resistencia popular— el que introdujo un término que terminaría definiendo a toda una nación.

Vicente López y Planes, autor de la letra del himno. Foto: Wikipedia.

Desde el uso poético de Martín del Barco Centenera en 1602 hasta la creación identitaria de Vicente López y Planes en 1807, el nombre “Argentina” hizo un largo recorrido antes de convertirse en oficial. Y hoy, cuando nos llamamos “argentinos”, sin pensar en su origen, vale recordar que esa palabra nació de la literatura, mucho antes de nacer de la política.