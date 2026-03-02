Era una pieza escenográfica dentro del paisaje diseñado por Carlos Thays Foto: Foto generada con IA

Durante casi tres décadas, en pleno corazón de los Bosques de Palermo, se alzó una de las construcciones más singulares y elegantes que tuvo Buenos Aires: el Pabellón de los Lagos, un edificio que fusionaba estética exótica, innovación arquitectónica y la vida social más distinguida de comienzos del siglo XX. Inaugurado en 1901 y demolido en 1929, este espacio fue pieza clave en la identidad del Rosedal mucho antes de que allí existiera el Patio Andaluz.

Una estética inesperada en Palermo

El Pabellón fue proyectado por el arquitecto Roland Le Vacher, nacido en Parma, Italia, pese a que su apellido hacía pensar en un origen francés. Su diseño sorprendía a los visitantes por un marcado aire oriental, visible en los grandes ventanales de vidrio, la estructura de hierro y, especialmente, en los dos mástiles coronados por medias lunas islámicas, un detalle tan llamativo como desconectado de cualquier simbolismo religioso.

El Pabellón de los Lagos fue inaugurado alrededor de 1901 Foto: Archivo

Aquella combinación entre hierro, vidrio y curvas suaves lo convertía en un ejemplo local de la arquitectura que, en Europa, despuntaba como símbolo de modernidad. Algunos historiadores incluso encontraron parentescos estéticos con el Royal Pavilion de Brighton, un ícono arquitectónico inglés del siglo XIX.

El edificio tenía forma de herradura y estaba rodeado de terrazas con vista directa al lago. Ese balcón natural permitía disfrutar el paisaje arbolado, convirtiéndolo en uno de los escenarios más pintorescos y fotografiados de la Buenos Aires de entonces.

Funcionaba como confitería, restaurante y salón de eventos Foto: Archivo

El centro social más elegante de la Ciudad

Aunque muchos lo recuerdan solo por su belleza, el Pabellón destacó sobre todo por su función: era un punto neurálgico de la vida porteña. Su interior tenía confitería, restaurante y un gran salón, donde se reunían familias tradicionales, diplomáticos y visitantes ilustres. Allí se celebraban banquetes, bailes, actos benéficos y recepciones oficiales.

Uno de los eventos más recordados ocurrió en 1902, cuando el crucero estadounidense Atlanta llegó a Buenos Aires en misión diplomática. El almirante G. W. Summer fue agasajado con un almuerzo en el Pabellón, uno de los sitios elegidos para mostrar “lo mejor de la Ciudad” a las delegaciones extranjeras. Entre los presentes estuvo incluso el presidente Julio Argentino Roca.

En 1903, otra comitiva distinguida —esta vez proveniente de Chile— también fue recibida allí, reforzando el rol del Pabellón como símbolo de cordialidad y representación oficial bilateral.

El edificio fue diseñado por el arquitecto Roland Le Vacher, nacido en Parma Foto: Archivo

Un final abrupto para una joya arquitectónica

Hacia finales de la década de 1920, el edificio se encontraba en declive. En 1928 funcionó allí una colonia de vacaciones para niños con problemas de salud y un dispensario municipal. Poco después, la construcción fue declarada prescindible: el terreno se necesitaba para instalar el Patio Andaluz, un espacio donado por el Ayuntamiento de Sevilla. Finalmente, el Pabellón fue demolido en 1929, poniendo fin a una historia corta pero extraordinaria.

Antes del Patio Andaluz, se levantó el Pabellón de los Lagos Foto: Archivo

La memoria de un ícono porteño

Hoy, quienes caminan por el Rosedal difícilmente imaginen que en ese mismo lugar se levantaba una estructura que deslumbraba por sus líneas orientales y su intensa vida social. Aunque ya no exista, el Pabellón de los Lagos sigue siendo una joya perdida en la memoria urbana, un testimonio del esplendor y la ambición estética de una Buenos Aires que soñaba en grande.