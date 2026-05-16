Iba a ser visible desde cualquier punto, pero se quedó sin fondos:

El Mukaab iba a convertirse en una de las construcciones más imponentes del mundo, con dimensiones capaces de albergar hasta 20 edificios Empire State en su interior. Foto: New Murabba.

Arabia Saudita decidió suspender la construcción del Mukaab, una de las obras más ambiciosas impulsadas por el príncipe heredero Mohammed bin Salman dentro del plan Visión 2030. El gigantesco edificio cúbico que iba a levantarse en el corazón de Riad quedó paralizado en medio de una revisión financiera impulsada por el Gobierno saudí, que también analiza reducir otros desarrollos multimillonarios.

El proyecto había generado enorme expectativa por sus dimensiones inéditas, su apuesta tecnológica y por la polémica desatada debido a su parecido con la Kaaba, el lugar más sagrado del islam ubicado en La Meca. Sin embargo, los crecientes costos, el contexto económico y la necesidad de priorizar otras inversiones terminaron afectando su continuidad.

Arabia Saudita suspendió las obras del megaproyecto en medio de una revisión financiera que también afecta a otros desarrollos impulsados por Visión 2030. Foto: New Murabba.

Qué es el Mukaab, el proyecto que prometía ser la construcción del siglo en Arabia Saudita

El Mukaab fue presentado en 2023 como la pieza central del megaproyecto urbano New Murabba, un desarrollo inmobiliario diseñado para transformar completamente el centro de Riad.

La estructura iba a tener una forma cúbica perfecta, con 400 metros de altura, ancho y profundidad, dimensiones que la convertirían en uno de los edificios más grandes jamás construidos. Según las estimaciones oficiales, el espacio interior sería tan inmenso que podría albergar hasta 20 edificios similares al Empire State Building.

El diseño contemplaba una enorme cúpula interior equipada con tecnología holográfica e inteligencia artificial capaz de proyectar experiencias inmersivas para visitantes. Además, el complejo iba a incluir hoteles, centros comerciales, espacios culturales y residencias.

La estructura cúbica generó controversia internacional por su parecido con la Kaaba, el lugar más sagrado del islam ubicado en La Meca. Foto: x.com/Saudfromabove

La iniciativa formaba parte de la estrategia saudí para reducir su dependencia del petróleo y posicionarse como un polo global de turismo, negocios y tecnología. Dentro del plan New Murabba también estaba prevista la construcción de unas 104.000 viviendas y grandes áreas comerciales.

No obstante, desde el anuncio oficial el proyecto estuvo rodeado de controversia. Numerosos usuarios en redes sociales y referentes del mundo islámico cuestionaron el parecido visual entre el Mukaab y la Kaaba, el edificio sagrado ubicado en el centro de la Gran Mezquita de La Meca hacia donde rezan millones de musulmanes.

Las autoridades saudíes rechazaron esas críticas y aseguraron que la inspiración arquitectónica provenía del estilo tradicional de la región de Najd y del histórico Palacio Murabba.

Los motivos económicos detrás de la suspensión del megaproyecto

La paralización del Mukaab responde principalmente a problemas financieros y a una reevaluación general de los proyectos impulsados por Arabia Saudita bajo el programa Visión 2030.

Para excavar los cimientos del Mukaab se movilizaron cientos de máquinas pesadas y se removieron más de 10 millones de metros cúbicos de tierra. Foto: Construction Week Online.

Fuentes cercanas al proyecto señalaron que las obras quedaron detenidas tras los trabajos iniciales de excavación y colocación de pilotes. Aunque oficialmente el proyecto no fue cancelado, su futuro permanece incierto.

El costo estimado de New Murabba rondaba los 50.000 millones de dólares, una cifra equivalente al Producto Bruto Interno anual de Jordania. Esa inversión gigantesca comenzó a generar presión sobre las finanzas saudíes en un contexto marcado por el estancamiento de los precios internacionales del petróleo.

La revisión presupuestaria también impactó en otros desarrollos emblemáticos, como Neom, la megaciudad futurista que incluía una ciudad lineal de 170 kilómetros conocida como “The Line”. Ese plan será redimensionado y reorientado hacia sectores industriales y tecnológicos, especialmente vinculados a la inteligencia artificial y los centros de datos.

Además, Arabia Saudita busca concentrar recursos en eventos internacionales considerados prioritarios, como la Expo 2030 y el Mundial de Fútbol de 2034, dos apuestas estratégicas para fortalecer su presencia global.

El megaproyecto New Murabba buscaba transformar por completo el centro de Riad con viviendas, espacios comerciales y tecnología inmersiva basada en inteligencia artificial.

El ministro de Economía saudí, Faisal al-Ibrahim, reconoció recientemente que varios proyectos debieron ser modificados, retrasados o redefinidos debido a las nuevas condiciones económicas. La fecha original de finalización del New Murabba estaba prevista para 2030, pero ahora fue aplazada hasta 2040.

Por qué el rascacielos saudí iba a ser visible desde cualquier punto

El Mukaab no solo buscaba destacarse por su diseño futurista, sino también por una escala monumental pocas veces vista en la arquitectura moderna.

Con 400 metros de altura y una ubicación estratégica en el centro de Riad, el gigantesco cubo iba a convertirse en el elemento dominante del paisaje urbano saudí. Sus dimensiones desproporcionadas permitirían verlo desde distintos sectores de la capital y sus alrededores, algo que los promotores utilizaron como símbolo del nuevo poder económico y tecnológico del reino.

La magnitud del emprendimiento también quedó reflejada en las tareas preliminares. Para excavar los cimientos se utilizaron diariamente unas 250 excavadoras y más de 400 equipos pesados. En total, se removieron más de 10 millones de metros cúbicos de tierra, un volumen comparable a unas 4.000 piscinas olímpicas.

Los desarrolladores incluso planificaban construir un puente temporal sobre la autopista Rey Khalid para evitar el colapso del tránsito durante la obra. El movimiento logístico estimado superaba los 800.000 viajes de camiones y maquinaria pesada.

Aunque el megaproyecto permanece oficialmente suspendido y no cancelado, la decisión marca un fuerte cambio en la estrategia saudí. Lo que alguna vez fue presentado como el edificio del futuro ahora se convirtió en un símbolo de los límites económicos que enfrentan incluso las iniciativas más ambiciosas del planeta.