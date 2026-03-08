El hombre que se adelantó a Darwin Foto: Foto generada con IA

En el corazón del siglo XVIII, cuando los territorios sudamericanos eran aún un misterio para Europa, el español Félix de Azara comenzó una travesía que lo convertiría en uno de los naturalistas más influyentes de la región. Sin proponérselo, su trabajo adelantó observaciones que Charles Darwin retomaría décadas más tarde. Azara no solo describió la fauna del Río de la Plata: redefinió la zoología sudamericana con una mirada crítica, precisa y adelantada a su época.

Un militar convertido en científico autodidacta

Azara llegó al Río de la Plata en 1781 como parte de una misión diplomática destinada a trazar fronteras entre España y Portugal. La tarea debía durar meses, pero la ausencia del comisario portugués lo dejó varado en Asunción durante años. Ese retraso, que para otros hubiese sido un obstáculo, se transformó para él en una oportunidad: decidió explorar y documentar el territorio por su cuenta. Así comenzó su meticuloso registro de distancias, geografías, pueblos y especies, convirtiéndose en un observador incansable.

Féli de Azara Foto: Archivo

El naturalista que corrigió a Europa

Con una única referencia bibliográfica —una traducción de las obras de Buffon— Azara desarrolló un enfoque propio y empírico. Describió animales del Paraguay y del Río de la Plata con una precisión inédita, identificó especies nuevas y desmintió errores que Europa repetía desde hacía siglos. Su dedicación y exactitud convirtieron sus estudios en material clave para comprender la fauna sudamericana, desde mamíferos hasta aves poco conocidas.

Estas contribuciones no solo fueron pioneras: marcaron un antes y un después en la historia natural del Cono Sur y obligaron a los centros científicos europeos a revisar información que se creía incuestionable.

La investigación que revolucionó a la ciencia Foto: Archivo

La influencia directa en Charles Darwin

Una de las claves que convirtió a Azara en figura histórica es su influencia en Darwin. Durante el viaje del HMS Beagle, Darwin leyó las obras del naturalista español y reconoció su valor para interpretar la fauna sudamericana. Para el científico inglés, las observaciones de Azara eran una referencia fiable y detallada, indispensable para comprender un entorno tan diverso como desconocido. Por eso se afirma que Azara “se adelantó” a Darwin, dejando planteos y descripciones que el británico retomaría después.

El primer cartógrafo científico del Río de la Plata

Además de estudiar animales, Azara fue un pionero de la cartografía regional. Elaboró mapas detallados del Río de la Plata, registró ríos, poblaciones y fronteras naturales, y creó planos más precisos que cualquier antecedente europeo. Su capacidad para medir, describir y ordenar la información lo convirtió en el primer gran científico integral del Cono Sur.

El español descifró la fauna del Río de la Plata Foto: Archivo

Un legado que vuelve a brillar

Tras dos décadas de expediciones, Azara regresó a Europa, donde publicó sus obras en París, traducidas luego al alemán e inglés. Con el tiempo, su nombre quedó opacado por otros científicos más difundidos. Sin embargo, hoy su legado se revaloriza: Félix de Azara fue el primer gran naturalista del Río de la Plata, un visionario cuyo trabajo abrió camino a la ciencia moderna.

Su historia demuestra que la curiosidad —cuando se combina con disciplina— puede cambiar el rumbo del conocimiento. Y que, a veces, los verdaderos pioneros son aquellos que observan antes que nadie.