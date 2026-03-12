La historia del Escudo Nacional Foto: Foto generada con IA

Cada 12 de marzo, la Argentina detiene su ritmo para recordar uno de sus emblemas más antiguos y cargados de significado: el Escudo Nacional. No es solo un símbolo gráfico; es la síntesis visual de la independencia, la unión y la identidad que empezaba a gestarse en plena ruptura con la monarquía española en 1813. Pero detrás de su diseño clásico —el óvalo celeste y blanco, las manos entrelazadas, el sol, la pica y el gorro frigio— existe una historia llena de decisiones políticas, urgencias bélicas y curiosidades poco conocidas.

¿Quién creó el Escudo Nacional?

La Asamblea del Año XIII, que buscaba consolidar un Estado soberano y sin vínculos con el Virreinato, encargó la creación de un sello propio al diputado Agustín Donado, representante por San Luis. Él confió el trabajo al orfebre peruano Juan de Dios Rivera Túpac Amaru, quien realizó el grabado definitivo que serviría como base del escudo moderno.Hasta ese momento, los documentos oficiales seguían llevando las armas reales españolas, lo cual representaba un contrasentido en un contexto revolucionario que exigía símbolos nuevos para una nación en nacimiento.

Asamble del Año XIII Foto: Archivo

¿Por qué se celebra el 12 de marzo?

Aunque el sello ya se utilizaba desde febrero de 1813 —existen cartas de ciudadanía fechadas el 22 de febrero que lo prueban—, fue el 12 de marzo de 1813 cuando la Asamblea General Constituyente decretó oficialmente su adopción. El documento llevó las firmas de Tomás Antonio Valle, presidente del cuerpo, y Hipólito Vieytes, secretario, quienes ordenaron su uso por parte del Supremo Poder Ejecutivo de las Provincias Unidas del Río de la Plata.Recién en 1944 el Estado argentino formalizó la fecha como efeméride patria, consolidando el 12 de marzo como el Día del Escudo Nacional.

El rol de Manuel Belgrano: el difusor inesperado

Antes de su reconocimiento oficial, Manuel Belgrano adoptó el escudo como emblema militar para distinguir a las tropas emancipadoras en un escenario donde la confusión en el campo de batalla podía ser fatal. Su uso práctico y urgente contribuyó enormemente a la rápida difusión del símbolo entre los pueblos del interior y los gobiernos provinciales, consolidándolo como distintivo nacional incluso antes de su decreto formal.

Agustín José Donado Foto: Archivo

Curiosidades poco conocidas del Escudo Nacional

1. Un diseño influido por la Revolución Francesa

El gorro frigio, la pica y las manos entrelazadas reflejan el clima ideológico de la época y están inspirados en símbolos republicanos adoptados por movimientos revolucionarios europeos.

2. El sol: ¿Inca, revolucionario o astronómico?

El sol naciente no fue simplemente decorativo. Simboliza el amanecer de una patria libre, una metáfora que se volvió recurrente en la iconografía latinoamericana postindependentista.

Los distintos modelos de escudo Foto: Archivo

3. No fue un “escudo” en su origen

Lo que hoy conocemos como Escudo Nacional no nació como tal; fue pensado como sello administrativo para autenticar documentos. Su posterior transformación en símbolo patrio fue gradual y casi accidental.

4. Su forma actual no se fijó hasta 1900

Aunque nació en 1813, el diseño definitivo no se oficializó hasta 1900, cuando Estanislao S. Zeballos estableció su forma final mediante decreto para evitar variaciones arbitrarias que proliferaban desde hacía décadas.