Bouchard, el corsario que llevó la bandera argentina por el mundo Foto: Foto generada con IA

A simple vista, sorprende: Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala comparten un diseño muy similar al de la Bandera Argentina. Tonos celestes y blancos, franjas horizontales o verticales, y escudos que remiten a símbolos republicanos del siglo XIX. Pero detrás de esa coincidencia estética hay una historia fascinante, marcada por ideales revolucionarios, luchas independentistas y un personaje clave: el corsario argentino-francés Hipólito Bouchard, uno de los navegantes más audaces de la época.

Aunque suele quedar relegado en los manuales escolares, Bouchard fue nada menos que el protagonista del primer izamiento de la Bandera Argentina fuera del territorio nacional, y su recorrido por Centroamérica dejó huellas profundas en sus movimientos emancipadores.

La inspiración revolucionaria: de Buenos Aires a Centroamérica

Para entender el vínculo, hay que retroceder a principios del siglo XIX. Entre 1810 y 1825, América Latina vivía una ola revolucionaria que buscaba derribar los últimos bastiones del poder español.

En el Río de la Plata, Manuel Belgrano crea en 1812 la bandera celeste y blanca, inspirada —según las teorías más aceptadas— en los colores de la escarapela argentina. Esta paleta representaba libertad, cielo, pureza y ruptura con España.

Mientras tanto, en Centroamérica, movimientos independentistas también buscaban desprenderse de la corona. Y cuando en 1823 se crea las Provincias Unidas de Centroamérica, sus líderes diseñan una bandera con dos franjas azules y una blanca en el centro, un esquema que recordaba notablemente al diseño argentino.

¿Copia, homenaje o coincidencia histórica?

Banderas de Centroamérica Foto: Foto generada con IA

La influencia que nadie cuenta: la expedición de Hipólito Bouchard

Aquí entra en escena Hipólito Bouchard, corsario al servicio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Con su fragata La Argentina, realizó entre 1817 y 1819 un viaje extraordinario: circunnavegó el mundo, atacó enclaves realistas, liberó pueblos y difundió los ideales de Mayo en distintos continentes.

En ese recorrido, Bouchard recaló en Centroamérica, particularmente en zonas dominadas por España donde los independentistas luchaban con recursos limitados pero con enorme convicción. Su llegada fue mucho más que un episodio militar: fue un símbolo.

Hipólito Bouchard, el corsario que conquistó California

Bouchard izó la bandera argentina en territorios centroamericanos, lo cual no solo fue un acto político, sino también una demostración de apoyo internacional a las luchas locales. Ese primer izamiento celeste y blanco en la región quedó grabado como un gesto poderoso de fraternidad latinoamericana.

Muchos historiadores sostienen que esa presencia e impacto simbólico influyó en la elección cromática de la futura bandera federal centroamericana (la antecesora de las actuales banderas de Honduras, Nicaragua y El Salvador). Y aunque no fue el único factor, sí fue un decisivo puente cultural y político.

La bandera centroamericana y su “aire argentino”

En 1823, las Provincias Unidas del Centro de América adoptaron oficialmente la bandera azul-blanca-azul. Sus colores representaban:

Azul: Los océanos que rodean Centroamérica y la idea de libertad.

Blanco: La paz y la unión entre los pueblos.

Pero también, para muchos líderes de la época, esos colores tenían un guiño claro a los procesos independentistas del Cono Sur, especialmente a la revolucionaria Buenos Aires.

Cuando la federación centroamericana se disolvió entre 1838 y 1841, cada país heredó el diseño original y lo adaptó con sus propios escudos, manteniendo la combinación que hoy recuerda poderosamente a la bandera argentina.

Bouchard, el corsario más valiente

Un legado inesperado

Hoy, cuando vemos las banderas de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, es imposible no notar el guiño visual. Esa semejanza no es fruto del azar: es consecuencia de una trama histórica que une al Río de la Plata con Centroamérica, donde las ideas de libertad viajaron en barcos corsarios y se encarnaron en símbolos nacionales.

Y entre los protagonistas de esa historia compartida, destaca la figura de Hipólito Bouchard, el hombre que llevó por primera vez la celeste y blanca más allá de los mares y que dejó una marca indeleble en la identidad visual de una región entera.