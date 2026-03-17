Su nombre nace de antiguas leyendas y topónimos indígenas Foto: Foto generada con IA

Este martes 17 de marzo, mientras el mundo se tiñe de verde para celebrar San Patricio, en Argentina hay un rincón cuya historia tiene un lazo directo con la comunidad irlandesa: Venado Tuerto, la ciudad santafesina fundada por el hijo de inmigrantes irlandeses, Eduardo Casey, en 1884. La relación entre la identidad del pueblo, su nombre y la cultura gaélica sorprende incluso a quienes viven allí desde siempre.

Un fundador con sangre irlandesa que cambió la historia de la pampa

Venado Tuerto nace oficialmente el 26 de abril de 1884, cuando Casey presenta ante el gobierno provincial el trazado del pueblo que había comenzado a desarrollarse tras la compra de enormes extensiones de campo en 1880. El remate organizado por la firma Bullrich en 1881 dio origen a la colonia ganadera que más tarde se convertiría en ciudad.

Hoy, las crónicas locales aún destacan que el impulso de Casey transformó a la zona en una referencia productiva del sur santafesino.

Eduardo Casey, fundador Foto: Archivo

La verdadera historia del nombre: entre la leyenda y las raíces indígenas

El nombre Venado Tuerto parece, a simple vista, una excentricidad. Pero su origen es profundamente cultural y se remonta mucho más atrás que la llegada de los colonos europeos.

Las versiones más difundidas narran la historia de un venado que había perdido un ojo en un ataque indígena. El animal, convertido en una especie de “centinela”, se acercaba al fortín para advertir la llegada de malones, salvando en más de una ocasión a los soldados. Esa misma leyenda aparece también en recopilaciones históricas que la vinculan a los fortines del Hinojo o Milincué, donde un venadito criado por los “milicos” alertaba a los pobladores antes de cada ataque.

Este 17 de marzo, Venado Tuerto vuelve a mirar sus raíces irlandesas Foto: Archivo

Sin embargo, investigaciones más recientes indican que el nombre tiene aún mayor profundidad cultural: provendría del término ranquel “Trawma Truli”, que significa literalmente “Tuerto Venado”, y que ya aparecía en documentos del siglo XIX, en mapas de 1872 y en registros de lenguas originarias.

En 1880, cuando Casey recorrió los campos recién adquiridos, un baqueano local le relató la historia del venado y le señaló la laguna que los indígenas también llamaban Venado Tuerto. Fascinado, decidió que el futuro pueblo llevaría ese nombre.

Una ciudad con ADN cultural único

Venado Tuerto no solo tiene un nombre legendario: también es conocida como la Cuna de la Marcha San Lorenzo, compuesta allí por Cayetano Alberto Silva, y mantiene un fuerte patrimonio histórico que se preserva en su museo regional.

Su identidad, mezcla de tradiciones indígenas, relatos de frontera y el aporte directo de la inmigración irlandesa, la transforma en una rareza dentro de la historia argentina.

San Patricio - celebración

San Patricio: ¿por qué este 17 de marzo también es una fecha especial para Venado Tuerto?

Si bien la ciudad no posee una fiesta oficial de San Patricio, el día tiene un valor simbólico: permite recordar las raíces irlandesas de su fundador y volver a mirar el origen multicultural que la vio nacer.En tiempos en los que se revalorizan las historias locales y los vínculos entre culturas, el caso de Venado Tuerto se convierte en un ejemplo perfecto de cómo la identidad argentina está hecha de múltiples migraciones y leyendas.

Este 17 de marzo, mientras el mundo rinde homenaje a San Patricio y a la diáspora irlandesa, Venado Tuerto encuentra también un motivo para celebrarse a sí misma: una ciudad nacida del encuentro entre la pampa, los pueblos originarios y la tenacidad de un hijo de irlandeses que eligió fundar allí su sueño.