San Patricio en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA

Si hay una noche en la que Buenos Aires se enciende de verde, es la del 17 de marzo, cuando miles de personas salen a celebrar San Patricio, la fiesta irlandesa que ya es una tradición porteña. Cerveza, música, tréboles, comida típica y barras repletas son parte del ritual que transforma a la ciudad en un pequeño Dublín.

Pero, ¿por qué se celebra esta fecha? San Patricio fue un misionero cristiano considerado el patrono de Irlanda, cuya muerte ocurrió el 17 de marzo del año 461 d.C.. La fecha pasó de ser una conmemoración religiosa a una celebración cultural global marcada por el color verde, el trébol y la cerveza.

Argentina no es ajena a esta tradición: la comunidad irlandesa en el país es una de las más grandes fuera del mundo angloparlante, y desde hace décadas organiza desfiles, celebraciones callejeras y eventos que fueron adoptados por bares y pubs de toda la ciudad.

Si estás buscando dónde vivir la fiesta en su versión más auténtica, acá tenés una selección de tres bares icónicos donde San Patricio se vive con la intensidad que merece.

1. Sullivan’s Irish Pub – Palermo Soho

Sullivan's en Palermo Foto: Instagram

📍 Jorge Luis Borges 1702, Palermo Soho

Sullivan’s es uno de los pubs irlandeses más populares de Palermo y un clásico absoluto para festejar San Patricio. Conocido por su ambientación típica, su amplia carta de cervezas del mundo, tragos y whisky, es un punto de encuentro habitual para quienes buscan un verdadero espíritu irlandés.

La atmósfera es clave: música, happy hours y una decoración que mezcla madera, banderines y símbolos celtas crean el escenario perfecto. El bar suele abrir hasta altas horas —incluso hasta las 05:00 los fines de semana—, lo que lo convierte en uno de los puntos más activos de la noche del 17.

Los visitantes destacan el buen ambiente, la calidez del personal y la energía del lugar, especialmente durante San Patricio, donde se combina público local y turistas buscando una fiesta auténtica.

Ideal para: quienes quieren vivir la fiesta “a lo irlandés”, con música, multitud y mucha Guinness.

2. The Kilkenny – Retiro / Microcentro

The Kilnenny en Microcentro Foto: Instagram

📍 Marcelo Torcuato de Alvear 399, Retiro

The Kilkenny es probablemente el pub irlandés más emblemático de Buenos Aires. Abrió en 1998 y desde entonces se volvió sinónimo de San Patricio: eventos legendarios convocaron hasta 60.000 personas durante los festejos de los años 2000, con cortes de calle y celebraciones que llegaron a la prensa internacional.

Su reputación como epicentro del festejo viene acompañada de una propuesta sólida: música en vivo, barra con cervezas clásicas como Guinness y opciones irlandesas, picadas y ambiente festivo hasta la madrugada, ya que el bar abre hasta las 05:00.

Su estética tradicional, con madera oscura y una ambientación que replica pubs de Dublín, lo hace ideal para quienes buscan vivir el San Patricio más tradicional y masivo.

Ideal para: quienes quieren una fiesta multitudinaria, con historia y mucha energía.

3. Down Town Matías – Belgrano

Down Town Matias en Belgrano Foto: Instagram

📍 Esteban Echeverría 3195, Belgrano

Fundado en 1973, Down Town Matías es el pub irlandés pionero de Buenos Aires y uno de los grandes responsables de instalar la cultura celta en la ciudad. Con sucursales históricas en Retiro, Belgrano, Recoleta, Palermo y Nordelta, su estilo victoriano, su variedad de whisky y su cocina internacional lo convirtieron en un clásico porteño.

En Belgrano, su sede más concurrida, ofrece cervezas tiradas, cócteles y platos icónicos como pollo a la Jameson, estofados irlandeses y fish & chips. El lugar combina ambiente cálido, porciones abundantes y una tradición que se mantiene intacta.

Las reseñas destacan su buen servicio, cocina sólida y un entorno ideal para celebraciones con amigos, especialmente durante San Patricio, cuando el pub se llena de verde y música.

Ideal para: los que buscan tradición, buena comida y un ambiente irlandés auténtico, pero menos masivo que el Microcentro.

¿Por qué se celebra San Patricio el 17 de marzo?

La fecha recuerda la muerte de San Patricio, el santo patrón que llevó el cristianismo a Irlanda en el siglo V. La celebración pasó de religiosa a festiva y global, impulsada por la diáspora irlandesa, especialmente en Estados Unidos.

El trébol, emblema del día, proviene de su uso para explicar la Santísima Trinidad, y el color verde se impuso como símbolo nacional y cultural de Irlanda.

Buenos Aires es uno de los mejores lugares de Latinoamérica para celebrar San Patricio, y estos tres bares ofrecen experiencias únicas:

Sullivan’s , ideal para un festejo explosivo y juvenil en Palermo.

The Kilkenny , histórico, multitudinario y con la energía más irlandesa de la ciudad.

Down Town Matías, clásico porteño con décadas de tradición y ambiente cálido.

Si querés vivir una noche verde inolvidable, cualquiera de estos pubs te va a regalar la mejor versión porteña del espíritu irlandés.