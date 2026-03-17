La Isla Martín García debía ser de Uruguay y terminó siendo argentina: la historia de un emblema del pan dulce y el peronismo
La Isla Martín García, que en el siglo XIX estuvo a un paso de quedar bajo soberanía uruguaya, terminó convirtiéndose en un símbolo estratégico, político y cultural argentino: escenario de guerras, prisión de líderes históricos, cuna del peronismo y hasta origen de un mítico pan dulce que marcó época.
Durante siglos, la Isla Martín García fue un pequeño punto en el mapa, pero un gigante en la historia rioplatense. Ubicada en la desembocadura del Río de la Plata y la boca del río Uruguay, su posición estratégica la convirtió en escenario de disputas internacionales, guerras, conspiraciones políticas y hasta en la cuna simbólica del peronismo. Sin embargo, pocos recuerdan que este territorio —hoy plenamente argentino— debía haber sido uruguayo según varios proyectos diplomáticos del siglo XIX. ¿Cómo se resolvió su soberanía? ¿Por qué su nombre homenajea a un grumete fallecido? ¿Y qué tiene que ver con el pan dulce y el nacimiento del peronismo? La respuesta mezcla historia, política y una cuota sorprendente de cultura popular.
Un origen humilde para un nombre inmortal
La isla fue bautizada en 1516, cuando la expedición de Juan Díaz de Solís exploraba la región. Allí murió Martín García, un simple despensero del barco, probablemente por enfermedad. Su cuerpo tuvo que ser enterrado en la primera superficie firme disponible: aquella isla aún sin nombre. Para registrarlo en los mapas, los sobrevivientes decidieron llamarla “Isla de Martín García”. Paradójicamente, aquel hombre anónimo terminó dando nombre a uno de los territorios más disputados del Cono Sur.
La isla que casi queda en manos uruguayas
Durante el período independentista y los años posteriores, la isla pasó de mano en mano: españoles, criollos, portugueses, unitarios, federales. Pero la definición final llegó en 1888, cuando Argentina y Uruguay firmaron el Tratado de Límites del Río de la Plata. Uruguay reclamaba que la isla debía considerarse parte de su territorio natural; sin embargo, la tesis argentina prevaleció: Martín García sería “una isla de uso exclusivamente militar para la República Argentina”, aunque su función debía estar vinculada al control del Río de la Plata en beneficio de ambos países.
Esta fórmula salomónica la mantuvo como argentina, pero otorgándole a Uruguay derechos compartidos sobre otros bancos, canales y accesos. Fue una negociación extensa, casi quirúrgica, que dejó a la isla exactamente donde está hoy en términos geopolíticos.
Guerras, cárceles y conspiraciones
Su valor estratégico convirtió a Martín García en escenario de múltiples conflictos:
- Fue tomada por Carlos Federico Lecor durante la invasión portuguesa.
- Luego fue base naval de los unitarios y foco de disputa en la guerra entre los ríos.
- En tiempos más recientes, se la utilizó como cárcel militar. Por allí pasaron desde líderes caudillos hasta opositores políticos del siglo XX y presidentes como Hipólito Yirigoyen y Arturo Frondizi.
Sus muros, silenciosos e implacables, fueron testigos de interrogatorios, pactos secretos y reconfiguraciones del poder argentino.
La isla donde ‘nació’ el peronismo
El capítulo más inesperado comenzó en 1945, cuando Juan Domingo Perón fue detenido y trasladado a la isla durante el conflicto interno con sectores del Ejército. Desde allí envió mensajes, consolidó alianzas y fortaleció un movimiento que, días después, el histórico 17 de octubre, llevaría a la calle bajo el nombre que marcaría generaciones: el peronismo.
Muchos historiadores afirman que, aislado allí, Perón terminó de definir su identidad política y su relación con el movimiento obrero. Por eso, en la memoria militante, la isla es considerada una especie de kilómetro cero del peronismo.
Del poder político al pan dulce
Aunque parezca increíble, la isla también se hizo famosa por otro motivo: sus pan dulces. Los presos y soldados que vivían en Martín García desarrollaron recetas que, con el tiempo, se volvieron legendarias. Algunas panaderías de Buenos Aires aún aseguran que sus fórmulas derivan de las creadas allí, mezclando tradición italiana con adaptaciones criollas.
Un pequeño territorio con una historia descomunal
Martín García nunca fue solo una isla: fue frontera, prisión, refugio, campo de batalla, fábrica de pan dulce y laboratorio político. La isla que Uruguay consideró propia y que Argentina defendió como estratégica es hoy un museo viviente del pasado rioplatense. Un rincón mínimo donde se cruzan el poder, el misterio y la identidad nacional.