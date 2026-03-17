Martín García, mucho más que una isla Foto: Foto generada con IA

Durante siglos, la Isla Martín García fue un pequeño punto en el mapa, pero un gigante en la historia rioplatense. Ubicada en la desembocadura del Río de la Plata y la boca del río Uruguay, su posición estratégica la convirtió en escenario de disputas internacionales, guerras, conspiraciones políticas y hasta en la cuna simbólica del peronismo. Sin embargo, pocos recuerdan que este territorio —hoy plenamente argentino— debía haber sido uruguayo según varios proyectos diplomáticos del siglo XIX. ¿Cómo se resolvió su soberanía? ¿Por qué su nombre homenajea a un grumete fallecido? ¿Y qué tiene que ver con el pan dulce y el nacimiento del peronismo? La respuesta mezcla historia, política y una cuota sorprendente de cultura popular.

Un origen humilde para un nombre inmortal

La isla fue bautizada en 1516, cuando la expedición de Juan Díaz de Solís exploraba la región. Allí murió Martín García, un simple despensero del barco, probablemente por enfermedad. Su cuerpo tuvo que ser enterrado en la primera superficie firme disponible: aquella isla aún sin nombre. Para registrarlo en los mapas, los sobrevivientes decidieron llamarla “Isla de Martín García”. Paradójicamente, aquel hombre anónimo terminó dando nombre a uno de los territorios más disputados del Cono Sur.

Martín García nunca fue solo una isla: fue frontera, prisión, refugio, campo de batalla Foto: argentina.gob

La isla que casi queda en manos uruguayas

Durante el período independentista y los años posteriores, la isla pasó de mano en mano: españoles, criollos, portugueses, unitarios, federales. Pero la definición final llegó en 1888, cuando Argentina y Uruguay firmaron el Tratado de Límites del Río de la Plata. Uruguay reclamaba que la isla debía considerarse parte de su territorio natural; sin embargo, la tesis argentina prevaleció: Martín García sería “una isla de uso exclusivamente militar para la República Argentina”, aunque su función debía estar vinculada al control del Río de la Plata en beneficio de ambos países.

Esta fórmula salomónica la mantuvo como argentina, pero otorgándole a Uruguay derechos compartidos sobre otros bancos, canales y accesos. Fue una negociación extensa, casi quirúrgica, que dejó a la isla exactamente donde está hoy en términos geopolíticos.

La isla fue bautizada en 1516 Foto: argentina.gob

Guerras, cárceles y conspiraciones

Su valor estratégico convirtió a Martín García en escenario de múltiples conflictos:

Fue tomada por Carlos Federico Lecor durante la invasión portuguesa.

Luego fue base naval de los unitarios y foco de disputa en la guerra entre los ríos.

En tiempos más recientes, se la utilizó como cárcel militar. Por allí pasaron desde líderes caudillos hasta opositores políticos del siglo XX y presidentes como Hipólito Yirigoyen y Arturo Frondizi.

Sus muros, silenciosos e implacables, fueron testigos de interrogatorios, pactos secretos y reconfiguraciones del poder argentino.

La isla donde ‘nació’ el peronismo

El capítulo más inesperado comenzó en 1945, cuando Juan Domingo Perón fue detenido y trasladado a la isla durante el conflicto interno con sectores del Ejército. Desde allí envió mensajes, consolidó alianzas y fortaleció un movimiento que, días después, el histórico 17 de octubre, llevaría a la calle bajo el nombre que marcaría generaciones: el peronismo.

Juan Domingo Perón Foto: Archivo

Muchos historiadores afirman que, aislado allí, Perón terminó de definir su identidad política y su relación con el movimiento obrero. Por eso, en la memoria militante, la isla es considerada una especie de kilómetro cero del peronismo.

Del poder político al pan dulce

Aunque parezca increíble, la isla también se hizo famosa por otro motivo: sus pan dulces. Los presos y soldados que vivían en Martín García desarrollaron recetas que, con el tiempo, se volvieron legendarias. Algunas panaderías de Buenos Aires aún aseguran que sus fórmulas derivan de las creadas allí, mezclando tradición italiana con adaptaciones criollas.

La isla también se hizo famosa por otro motivo: sus pan dulces Foto: argentina.gob

Un pequeño territorio con una historia descomunal

Martín García nunca fue solo una isla: fue frontera, prisión, refugio, campo de batalla, fábrica de pan dulce y laboratorio político. La isla que Uruguay consideró propia y que Argentina defendió como estratégica es hoy un museo viviente del pasado rioplatense. Un rincón mínimo donde se cruzan el poder, el misterio y la identidad nacional.