Bodegones más antiguos Foto: Foto generada con IA

En una ciudad que avanza a ritmo frenético, todavía existen rincones donde el tiempo parece haberse detenido. Lugares donde las recetas se heredan, las discusiones se frenan ante la llegada de una milanesa gigante y el mozo sabe exactamente qué vino te gusta sin que lo pidas. Buenos Aires guarda en sus barrios algunos de los bodegones más antiguos del continente, verdaderos sobrevivientes que vieron pasar inmigrantes, dictaduras, crisis, escritores, políticos y generaciones enteras de familias porteñas.

Hoy repasamos la historia de tres de los más emblemáticos: uno fundado en pleno siglo XVIII, otro que nació en medio de tensiones españolas del siglo XIX y uno que resistió durmiendo puertas adentro para no cerrar. Templos donde la memoria se sirve en fuentes humeantes.

1. El Puentecito (1750) – Barracas

Dirección: Vieytes 1895, Barracas.

El Puentecito como lo conocemos está desde 1873. Foto: Instagram @puentecito_arg

Aunque muchos hablan de su reapertura o remodelación en 1888, los documentos históricos barriales señalan que El Puentecito nació en 1750, convirtiéndose así en uno de los establecimientos gastronómicos más antiguos y legendarios del país. Guardó en sus mesas a gauchos, carreros, vendedores del puerto y vecinos que cruzaban el viejo puente del Riachuelo cuando Barracas comenzaba a poblarse.

Este bodegón mantiene el espíritu más auténtico del sur porteño: milanesa a la fugazzeta, parrillada, provoleta y porciones que recuerdan los tiempos en que el plato debía alimentar a trabajadores exhaustos.

Un ticket promedio se ubica entre $10.000 y $20.000 por persona, según elección de cortes y bebidas.

A fines del siglo XIX, los carreros dejaban sus caballos atados en la puerta mientras “tomaban algo para entrar en calor”. El dueño solía bromear diciendo que debía cobrar doble porque los animales se comían el pasto del frente. El chiste quedó como parte del folklore del barrio.

2. El Imparcial (1860) – Monserrat

Dirección: Hipólito Yrigoyen 1201, Monserrat.

Restaurante "El Imparcial", en CABA. Foto: Instagram / elimparcialrestaurante.

Fundado en 1860, El Imparcial es el restaurante más antiguo de Buenos Aires según sus registros históricos. Su creador, el inmigrante español Severino García, lo bautizó así para garantizar que fuera un espacio neutral en tiempos de fuertes enfrentamientos políticos entre españoles franquistas y republicanos.

Con una carta que supera los 150 platos, es un templo de la cocina española: paella, pulpo a la gallega, cazuela de mariscos y puchero desfilan entre porciones que pueden alimentar a más de una persona.

Los precios actuales oscilan entre $10.000 y $50.000 por plato principal, según especialidad y tamaño.

En plena guerra civil española, otros bares del centro porteño vivían discusiones tan feroces que terminaban a golpes. Para evitar eso, el dueño colocó un cartel que aún hoy se exhibe: “Terminantemente prohibido hablar de política y religión.” Un recordatorio de que, en El Imparcial, solo se debate qué plato pedir.

3. El Obrero (1954) – La Boca

Dirección: Agustín R. Caffarena 64, La Boca.

Un bodegón espectacular en Buenos Aires. Foto: El Obrero.

Fundado en 1954 por los hermanos asturianos Marcelino y Francisco Castro, El Obrero nació como comedor de trabajadores del puerto. Servía guisos, sopas y café a todas horas, en un ambiente marcado por el ruido de herramientas y barcos cargueros.

Con el cierre de industrias, el bodegón reinventó su clientela y se volvió un clásico nocturno: paredes repletas de fotos históricas, mozos memoriosos y milanesas que sobresalen del plato.

Hoy comer allí cuesta entre $12.000 y $22.000 por persona, dependiendo de la elección.

En plena crisis económica, la familia Castro pasó dos años durmiendo dentro del local para evitar que cerrara. La hija de uno de los fundadores recuerda a su padre entrando cada mañana con un canasto de verduras frescas “para que el lugar siguiera vivo”.

Tres mesas, tres siglos, una misma ciudad

Estos bodegones no solo sirven comida: custodian la identidad porteña. En sus mesas se mezclan familias, historias, trabajadores, turistas y habitués que llegan “solo por un plato” y terminan quedándose por la magia del lugar.

Si querés conocer la verdadera Buenos Aires, no hace falta salir a buscar tendencias: solo hay que entrar a un bodegón que estuvo ahí desde antes de que existieran las tendencias.