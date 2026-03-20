José de San Martín Foto: Foto generada con IA

En plena efervescencia independentista y en un año clave para la historia argentina, 1816, José de San Martín dejó un testimonio histórico poco conocido, pero profundamente revelador: una carta en la que menciona a las Islas Malvinas y su valor estratégico para el futuro del país. Con el correr de los años, aquel documento se convirtió en una auténtica reliquia patria, custodiada como un tesoro que ilumina el pensamiento geopolítico del Libertador.

Hoy, más de dos siglos después, la pregunta vuelve a cobrar fuerza: ¿qué escribió San Martín sobre las Malvinas y dónde está ese documento original?

¿Qué escribió José de San Martín sobre las Islas Malvinas en 1816?

En 1816, cuando el Congreso de Tucumán declaraba la independencia y San Martín organizaba estratégicamente la campaña libertadora, el general envió una carta al entonces gobernador de Cuyo, Tomás Godoy Cruz, en la que planteaba su visión sobre las Islas Malvinas.

En ese texto, San Martín hizo referencia directa al carácter geopolítico y militar del archipiélago. Expresó la necesidad de asegurar la soberanía sobre las islas para impedir el avance o la influencia extranjera en la región, especialmente ante la presencia británica y la debilidad política de las excolonias en América del Sur.

La carta, redactada durante los preparativos del Ejército de los Andes, deja ver la preocupación del Libertador por el control marítimo del Atlántico Sur. San Martín entendía que el dominio de las islas también implicaba seguridad para el comercio, para la navegación y para la defensa del territorio independiente.

Si bien el texto no es extenso, su valor histórico es enorme: se trata de una de las primeras menciones documentadas en las que una figura central del proceso emancipador argentino destaca la importancia de las Malvinas para la Nación.

Carta de San Martín donde menciona a las Malvinas Foto: Archivo

El pedido del Libertador: de las Malvinas al Ejército de los Andes

En esa misma comunicación, San Martín le pidió a Godoy Cruz que evaluara la posibilidad de reforzar la vigilancia y los vínculos con la zona del Atlántico Sur, entendiendo que cualquier movimiento enemigo podría poner en riesgo la ofensiva libertadora que estaba por iniciar desde Mendoza.

El Libertador buscaba asegurar el frente marítimo mientras concentraba todos sus recursos en el cruce de los Andes. Su visión estratégica trascendía la cordillera: sabía que la independencia americana se definía tanto en tierra firme como en la proyección naval.

El pedido evidencia que, incluso en medio de uno de los planes militares más audaces de la historia continental, San Martín no descuidó la importancia de los territorios australes. Su mirada amplia y anticipada terminó convirtiéndose en un argumento histórico fundamental que refuerza la soberanía argentina sobre el archipiélago.

José de San Martín Foto: Archivo

¿Dónde se encuentra hoy el documento original escrito por San Martín?

El documento original de la carta de 1816 se conserva actualmente en el Archivo General de la Nación Argentina (AGN). Allí forma parte de la colección de manuscritos sanmartinianos que se preservan bajo extremas medidas de seguridad y conservación.

El AGN, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, custodia la carta en condiciones controladas de luz, temperatura y humedad para garantizar su integridad. Debido a su fragilidad y valor histórico, no se exhibe de manera permanente al público, pero su contenido puede consultarse en versiones digitalizadas y facsimilares que forman parte del acervo histórico del organismo.

Conservar esta pieza no solo representa la protección de un documento valioso, sino también la preservación de una parte esencial de la memoria nacional: el pensamiento estratégico de San Martín y una temprana defensa documental de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.