El Zorro y su gesto con Malvinas Foto: Foto generada con IA

La historia del actor que dio vida a uno de los héroes televisivos más queridos del siglo XX tiene un capítulo inesperado, profundo y conmovedor en la Argentina. Guy Williams, la figura que inmortalizó a El Zorro, no solo dejó huella en la cultura popular: también construyó con nuestro país una relación tan intensa que lo llevó, incluso, a ofrecerse como voluntario durante la Guerra de Malvinas. A continuación, repasamos su vida, su flechazo con Argentina y el gesto patriótico que pocos conocen.

Guy Williams: quién fue el hombre detrás del éxito mundial de “El Zorro”

Guy Williams nació en Nueva York bajo el nombre Armando Joseph Catalano, hijo de inmigrantes italianos, y alcanzó la fama global gracias a su interpretación de Don Diego de la Vega en la serie producida por Disney a fines de los años 50. Su carisma, su habilidad para la esgrima y el magnetismo del personaje hicieron que El Zorro se convirtiera en un fenómeno mundial transmitido en más de 50 países.

Guy Williams Foto: Archivo

Tras el éxito televisivo, Williams continuó su carrera en producciones como El Coyote y Perdidos en el Espacio, aunque ninguna alcanzó la trascendencia del héroe enmascarado. Con los años, el actor consolidó una figura querible, cercana y profundamente admirada por varias generaciones.

Pero detrás de esa imagen icónica, Williams era mucho más que un actor: fue un hombre que forjó lazos tan fuertes con Argentina que elegiría pasar aquí los últimos años de su vida, hasta su muerte en 1989.

El flechazo inmediato: ¿por qué el actor decidió mudarse a la Argentina?

La relación entre Guy Williams y Argentina comenzó en 1973, cuando llegó invitado por Canal 13. El impacto fue tal que el actor regresó varias veces: en 1974, 1977, 1978 y 1980, ya con compromisos laborales locales que crecían rápidamente.

Los argentinos lo recibieron como a un ídolo, lo reconocían en la calle y lo convertían en una figura familiar. El cariño fue tan profundo que en 1979 obtuvo la residencia permanente, un paso decisivo hacia su vida definitiva en el país.

La entrevista donde Williams anunciaba que se mudaba a la Argentina

Durante estos años también vivió un intenso romance con la actriz Araceli Lisazo, relación que marcó su vida sentimental y potenció aún más su conexión con la cultura local.

A principios de los 80, Williams decidió instalarse por completo en Buenos Aires. Para entonces, ya no era solo el actor que había encarnado a un héroe televisivo: era “el Zorro argentino”, un vecino más, querido y respetado por todos.

Guerra de Malvinas: el rol que cumplió Guy Williams en el conflicto bélico de 1982

El gesto más conmovedor de Guy Williams hacia Argentina ocurrió durante la Guerra de Malvinas. Con 58 años, consciente de que Estados Unidos no apoyaría a Argentina, el actor expresó: “Quiero hacerlo yo”, según relataron personas cercanas.

Williams se presentó como voluntario para viajar al Atlántico Sur y colaborar “aunque sea conduciendo una ambulancia”, argumentando que su edad no le permitía participar en combate directo.

El actor incluso gestionó su solicitud a través de un amigo que trabajaba en la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. Finalmente, aunque fue anotado en una lista de posibles colaboradores, nunca fue convocado. Aun así, su intención quedó grabada como un gesto de profunda gratitud hacia el país que él consideraba su hogar.

Con el tiempo, su acto fue reconocido públicamente. En San Andrés de Giles se colocó una placa homenaje que agradece al “ciudadano estadounidense, Guy Williams, ‘El Zorro’, por ofrecerse a luchar por nuestra noble causa”.

La placa que recuerda el gesto de Williams

Un legado que Argentina nunca olvidó

Guy Williams murió el 30 de abril de 1989 en su departamento de Recoleta, solo pero profundamente amado por un país que lo adoptó como propio. Su vínculo con la Argentina, su carrera y su gesto durante Malvinas siguen siendo un símbolo de afecto, lealtad y reconocimiento mutuo entre un artista extraordinario y el público que lo convirtió en leyenda.

Hoy, El Zorro continúa siendo un fenómeno intergeneracional en la TV argentina, y la figura de Guy Williams permanece viva como ejemplo de un amor que trascendió la pantalla para convertirse en historia.