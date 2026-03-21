Franceses en Argentina Foto: Foto generada con IA

La presencia francesa en Argentina es mucho más profunda de lo que suele imaginarse. Aunque españoles e italianos dominan la narrativa migratoria, los franceses fueron, durante gran parte del siglo XIX, la tercera comunidad europea más numerosa en arribar al país, dejando una impronta decisiva en la ciencia, la cultura, la aviación, la arquitectura e incluso en la construcción del Estado moderno.

Un arribo masivo que moldeó al país

Los flujos significativos comenzaron en la década de 1830, incluso en medio de tensiones políticas como la xenofobia antifrancesa que marcó parte del gobierno de Juan Manuel de Rosas. Entre 1857 y 1946, más de 261.000 franceses llegaron al país, atraídos por oportunidades de trabajo y la promesa de una tierra propia.

La mayoría provenía del suroeste francés como Bearn, País Vasco, Gers, Aveyron y Altos Pirineos y aportó conocimientos agrícolas, técnicas industriales y un espíritu emprendedor que transformó regiones enteras de Argentina.

Para principios del siglo XX, cerca de 80.000 franceses residían en el país, y hoy se estima que alrededor de 6 millones de argentinos tienen algún grado de ascendencia francesa.

Una comunidad integrada, pero profundamente influyente

A diferencia de otras colectividades, la francesa se integró rápidamente, lo que contribuyó a que su presencia cultural fuera menos visible a pesar de su fuerte influencia. La mezcla con otros inmigrantes europeos y la falta de grandes colonias francófonas en regiones específicas favoreció una rápida asimilación.

Sin embargo, la comunidad francesa dejó una red institucional notable: asociaciones de beneficencia, escuelas, periódicos, el histórico Club Francés, y celebraciones del 14 de julio en el Hospital Francés, todas piezas clave del entramado social argentino del siglo XX.

Guerras, crisis económicas y retornos

Entre 1860 y 1890, los franceses fueron la tercera colectividad inmigrante más importante del país, pero la crisis de 1890 y otras dificultades económicas redujeron el flujo migratorio.

La Primera Guerra Mundial provocó una fuerte caída: miles de franceses y franco‑argentinos regresaron a Europa para combatir por su patria, generando saldos migratorios negativos.

Franceses que cambiaron la historia argentina

A lo largo de dos siglos, numerosos franceses o descendientes directos dejaron un legado que marcó profundamente la identidad nacional.

1. Santiago de Liniers

Santiago de Liniers

Héroe de las Invasiones Inglesas y virrey del Río de la Plata. De origen francés, también instaló una de las primeras fábricas de conservas de carne del país, combinando liderazgo militar y visión productiva.

2. Federico Brandsen

Militar francés nacido en París en 1785, veterano de las Guerras Napoleónicas y condecorado por Napoleón. Tras conocer a Bernardino Rivadavia, viajó al Río de la Plata y se integró al Ejército de los Andes, participando en campañas decisivas en Chile y Perú. Murió en combate en la Batalla de Ituzaingó durante la Guerra contra Brasil.

3. Hipólito Bouchard

Hipólito Bouchard, el corsario que conquistó California

Marino y corsario francés que luchó por la independencia rioplatense, figura clave de las campañas navales libertadoras.

4. Berthe Gardes

Carlos Gardel Foto: Wikipedia

Madre de Carlos Gardel, nacida en Toulousse, pieza fundamental en la vida y formación del ícono máximo del tango.

5. Bernardo Houssay

Primer Premio Nobel de Medicina latinoamericano (1947), descendiente de franceses.

6. Michel Pouget

Agrónomo francés que introdujo variedades de vid en Mendoza y fue el primer director de la Escuela de Agricultura en 1853, considerado padre de la vitivinicultura moderna argentina.

7. Clodomiro Hileret

Ingeniero francés que revolucionó la industria azucarera tucumana con maquinaria y métodos avanzados desde 1875.

8. Antoine de Saint‑Exupéry

Antoine de Saint-Exupéry, aviador y escritor

Aviador y escritor francés, autor de El principito. Llegó a Argentina el 12 de octubre de 1929 para dirigir la Aeroposta Argentina. Durante 15 meses recorrió Buenos Aires, la Patagonia, el Litoral y Misiones, inaugurando rutas aéreas y encontrando inspiración para obras como Vuelo nocturno. Su paso marcó no solo la aviación nacional sino también la literatura universal.

9. Las familias Luro, Rougés y Nougués

Clanes franceses que fueron fundamentales en la expansión agrícola y el desarrollo de ingenios en la región pampeana y en Tucumán.

10. Luis Federico Leloir

Federico Leloir Foto: Gobierno argentino

Nobel de Química en 1970, nacido en París, figura crucial en la ciencia argentina y mundial.

Una herencia viva que sigue marcando al país

La huella francesa continúa presente: desde la arquitectura afrancesada de Buenos Aires hasta instituciones científicas inspiradas en Francia. El CONICET, por ejemplo, sigue el modelo del Conseil National de la Recherche Scientifique, creado en 1958 bajo ese espíritu.

Incluso figuras políticas emblemáticas, como Juan Domingo Perón, tenían raíces francesas provenientes de Occitania, un detalle que subraya la profundidad de este vínculo histórico.