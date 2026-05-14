El último refugio del cine en formato físico Foto: Facebook / Solo Cine

En plena Avenida Corrientes, donde las marquesinas siguen encendiendo la noche porteña como si fueran un latido, hay una vidriera que funciona como cápsula del tiempo: carátulas de clásicos, documentales difíciles, rarezas europeas, cine nacional y ediciones que el streaming jamás te va a “sugerir”. Ahí está Solo Cine, un local pequeño de venta de películas que, contra toda lógica de época, sigue en pie en el corazón del Microcentro.

No es una postal cualquiera. Es un síntoma cultural. Porque Corrientes no es solo una avenida: es un archivo vivo de Buenos Aires. Y en ese archivo, Solo Cine se volvió una pieza de colección.

Dónde queda Solo Cine y por qué su ubicación es parte de la historia

Solo Cine está en Rodríguez Peña 402, CABA, en la esquina de Av. Corrientes y Rodríguez Peña, dentro del área que solemos llamar Microcentro, con fuerte identidad del barrio San Nicolás. La ubicación no es un detalle: Corrientes, a la altura de Callao, concentra teatros, librerías y pizzerías históricas, y fue pensada para ser un corredor cultural y nocturno.

Solo Cine: la esquina de Corrientes donde el DVD se niega a morir. Video: Instagram @solocineweb

Cómo llegar (rápido):

Subte Línea B : estaciones Callao o Uruguay (zona de fácil conexión con el eje Corrientes).

A pie, estás a minutos del tramo más emblemático de Corrientes, donde la avenida se vuelve paseo cultural por la noche en ciertos horarios y días.

En transporte de superficie, el área tiene múltiples paradas cercanas y alto flujo peatonal típico del centro porteño.

Corrientes: de “sendero” colonial a avenida cultural

Antes de ser “la calle que nunca duerme”, Corrientes fue otra cosa: un trazo que cambió de nombre y de escala con la ciudad. Con el tiempo se consolidó como eje cultural, con teatros, cafés, librerías y vida nocturna, y terminó de modelarse con un hito clave: el ensanche que transformó la vieja calle angosta en la avenida amplia que hoy conocemos, con obras iniciadas en 1931 y un antes y después visible hacia 1936. Debajo, la Línea B acompañó ese pulso urbano desde comienzos de la década del 30, reforzando el vínculo entre movilidad y circuito cultural del centro.

Solo Cine está en Rodríguez Peña 402 Foto: El Destape

En esa Corrientes tiene sentido que sobreviva un negocio que vende historias en formato tangible.

Microcentro: el “no-barrio” donde se guardan los símbolos

Llamamos Microcentro a una zona intensa, administrativa y comercial, pero no es un barrio oficial: se superpone principalmente con San Nicolás y parte de otros sectores céntricos. Esa condición de territorio funcional hace que algunos locales se vuelvan faros emocionales: lugares que te recuerdan que el centro no es solo oficinas, trámites y apuro; también es memoria cultural.

Una tienda abierta en 1994 que se transformó en “templo” cinéfilo

Solo Cine abrió en 1994 y su historia está marcada por una idea simple y obstinada: preservar cine cuando el mercado empuja a olvidar. El local es atendido por Jorge Lococo, un apasionado del séptimo arte, con un catálogo que fue creciendo desde los años de VHS hasta el universo DVD, sosteniendo una lógica casi artesanal: recomendar, buscar, conseguir.

Solo Cine, la esquina de Corrientes que resiste al tiempo Foto: X @@ElunicoSan

Los números ayudan a dimensionarlo: se habla de miles de títulos (entre 8.000 y 10.000 en distintas coberturas), con variedad de géneros, idiomas y épocas, y con el aura de esos espacios donde el vendedor no “vende”: orienta. Incluso fue señalado como punto de paso de figuras de la cultura popular, en esa mezcla tan Corrientes de fama, anonimato y conversación cinéfila.

Por qué resiste: el fenómeno del “volver al objeto”

Hay una escena que se repite: alguien entra con una lista en el celular, otro pregunta por un clásico imposible, y otro —más nostálgico— busca “esa película que vi cuando era chico”. Ese gesto es histórico: durante décadas, el cine hogareño fue rito social (primero el videoclub, después la colección). Y aunque hoy el consumo es mayoritariamente digital, el formato físico conserva algo que la nube no ofrece: pertenencia, edición, arte de tapa, extras, y la certeza de que tu película no desaparece porque cambió un contrato de plataforma.

En Solo Cine, esa resistencia no se declama: se organiza en estanterías.

Datos útiles antes de ir

El local ofrece compra y retiro en el lugar, y difunde canales de contacto y catálogo.