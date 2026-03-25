Como estudiar en Hogwarts, pero en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA

¿Sabías que en pleno Vicente López existe un colegio centenario que parece salido de la campiña inglesa, con castillo propio, capilla gótica, una barranca arbolada y hasta un antiguo convento lleno de historias? Se trata del Michael Ham Memorial College, una institución que en 2026 celebró sus 100 años de vida, pero cuya historia —marcada por tradiciones, generaciones familiares y misterios arquitectónicos— es mucho más profunda y fascinante de lo que se ve desde la calle.

Un castillo inglés a pocas cuadras del río

La postal parece irreal: alumnas y alumnos almorzando junto a escalinatas de mármol de un castillo construido en 1900, rodeados de árboles centenarios, a solo metros de la Avenida del Libertador. Esa imagen, digna de un internado europeo, es parte del día a día del Michael Ham, cuya sede original mantiene intacta la mística de sus inicios.

La construcción fue, originalmente, la residencia de verano de Michael Ham y Ana María Lynch, quienes en 1924 donaron la propiedad a las Hermanas Pasionistas con un objetivo claro: fundar un colegio bilingüe para niñas con fuerte formación espiritual y humanística.

Cuál es su historia Foto: Instagram @mhcolegio

Una historia que atraviesa generaciones

Si hay algo que distingue al colegio no es sólo su arquitectura majestuosa, sino la herencia familiar que se transmite de generación en generación. Hoy conviven estudiantes cuyas madres, abuelas y bisabuelas caminaron por los mismos patios, actuaron en el mismo salón y recibieron sacramentos en la misma capilla. Muchas familias llegan a sumar tres y hasta cuatro generaciones en sus aulas.

Exalumnas describen su paso por el colegio como una experiencia formativa profunda, donde la amistad y la pertenencia trascienden el tiempo. Algunas mantienen grupos unidos desde hace más de 50 años, celebrando aniversarios, viajes y tradiciones que comenzaron en la adolescencia.

Transformaciones y expansión: del internado femenino al colegio mixto

El Michael Ham fue cambiando junto con la sociedad. A mediados del siglo XX dejó de ser un colegio de pupilas y, con el tiempo, incorporó más actividades artísticas y deportivas que enriquecieron la vida escolar.En 2006 abrió su sede en Nordelta, que marcó el ingreso de los primeros varones. Años después, la histórica sede de Vicente López también se volvió mixta, especialmente tras la inauguración del jardín de infantes en 2023.

Un histórico colegio de 100 años Foto: Instagram @mhcolegio

El enigmático convento y sus historias

Uno de los lugares más intrigantes del predio es el antiguo convento, hoy cerrado al público. Durante décadas, las alumnas inventaron mitos y buscaban formas de entrar para conocerlo por dentro. Muchas recuerdan con humor haber sufrido caídas o torceduras en medio de esas “misiones” clandestinas de exploración adolescente.

El edificio conserva habitaciones, pequeños cuartos con camas y la atmósfera silenciosa de lo que fue una vida religiosa intensa. Incluso posee un cementerio de hermanas pasionistas, ubicado bajo un nogal, otro rincón histórico que recientemente abrió al público durante visitas guiadas que convocaron a cientos de vecinos.

Una capilla gótica con historia de amor

La capilla del colegio, de estilo gótico y bautizada Santa Ana, fue donada en 1945 por Frank Tooley, segundo esposo de Ana María Lynch. Hoy es un espacio simbólico donde muchas exalumnas deciden casarse.

El colegio histórico de Zona Norte Foto: Instagram @mhcolegio

Espiritualidad, servicio y el legado de los 100 años

Más allá de su belleza arquitectónica, la escuela sostiene un fuerte proyecto pastoral inspirado en la encíclica Laudato si’ y dirigido por el padre Augusto Zampini. Los estudiantes realizan proyectos sociales, apoyo escolar y misiones solidarias en distintos barrios, una tradición que forma parte esencial de su identidad.

Como cierre del centenario, la comunidad impulsó el Colegio Santa Gema, una institución privada con cuotas simbólicas destinada a niños en situación de vulnerabilidad. Un gesto que las autoridades describen como “el regalo del Michael a la sociedad”.