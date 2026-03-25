44 años de la Guerra de Malvinas Foto: AP

Durante décadas, la figura de Margaret Thatcher estuvo rodeada de un aura de firmeza inquebrantable frente a la Argentina durante la Guerra de Malvinas. Sin embargo, documentos británicos desclasificados revelan una historia mucho más compleja, donde la “Dama de Hierro” mantuvo relaciones diplomáticas, económicas y hasta militares con la última dictadura cívico-militar argentina, incluso en la antesala del conflicto de 1982. Estas revelaciones modifican sustancialmente la narrativa tradicional sobre la antesala de la guerra y muestran intereses estratégicos ocultos que Londres intentó mantener fuera del debate público.

¿Qué revelan los documentos desclasificados sobre Margaret Thatcher y la Argentina?

Las desclasificaciones de los Archivos Nacionales británicos ofrecen una mirada inédita sobre la relación entre Londres y Buenos Aires entre 1976 y 1982. Lejos de la confrontación pública que estallaría durante la guerra, los ministros y diplomáticos del Reino Unido buscaron fortalecer los vínculos con la Junta Militar argentina. Según investigaciones históricas basadas en estos archivos, el gobierno de Thatcher incluso mantuvo reuniones cordiales con altos funcionarios del régimen, pese a que ya existían abundantes pruebas internacionales sobre graves violaciones de derechos humanos.

El embajador británico en Buenos Aires llegó a considerar la cuestión de los derechos humanos como una “irritación” que entorpecía los objetivos comerciales y estratégicos del Reino Unido en la región. A su vez, se revela que Londres no solo estaba al tanto de las atrocidades cometidas por la dictadura, sino que aun así avanzó con una política activa de exportación de armas hacia Argentina, incluso armas que podían representar una amenaza directa para las Islas Malvinas.

Estos documentos también muestran que Thatcher evaluó opciones alternativas al conflicto armado. Pocas semanas después de la invasión argentina, y pese a su retórica pública, analizó la posibilidad de un acuerdo diplomático que dejara las islas bajo administración de Naciones Unidas antes de un eventual proceso de independencia del archipiélago. Una derivación que, de haberse concretado, habría cambiado radicalmente el curso de la historia.

Margaret Thatcher, la "Dama de Hierro" Foto: BBC

El rol de Margaret Thatcher en las negociaciones previas a 1982

Los documentos históricos también revelan que, en la previa a la guerra, el gobierno británico realizó movimientos diplomáticos que hoy resultan sorprendentemente contradictorios con la postura inflexible que mostraría después. Thatcher mantuvo una reunión amistosa en 1980 con José Martínez de Hoz, uno de los hombres más influyentes del régimen militar, quien además admiraba su política económica de libre mercado.

Al mismo tiempo, informes de inteligencia británica de 1977 y 1981 advertían sobre la posibilidad de que Argentina tomara las islas si no avanzaban las negociaciones, pero aun así Londres redujo significativamente su presencia militar en el Atlántico Sur durante esos años. Algunos analistas señalan que este repliegue pudo haber enviado señales ambiguas a Buenos Aires, que finalmente decidió ocupar el archipiélago el 2 de abril de 1982.

Incluso en los días previos a la invasión, Thatcher recibió reportes sobre una acción inminente. El 31 de marzo de 1982, según los archivos desclasificados, fue informada de que un movimiento militar argentino era casi seguro. Su reacción evidenció desconcierto y preocupación: más tarde describiría ese día como “el peor momento” de su vida política.

La dictadura militar en Argentina duró de 1976 a 1983. Foto: Nuevos Papeles

Venta de armas y diplomacia: los intereses del Reino Unido en la dictadura cívico-militar argentina

Una de las revelaciones más impactantes es el nivel de cooperación militar entre ambos países antes de la guerra. Londres no solo vendió equipamiento militar a la dictadura argentina durante años —incluyendo armas que fueron usadas posteriormente en el conflicto— sino que, según documentos desclasificados, cuatro días antes del desembarco en Malvinas, todavía intentaba vender aviones de guerra al régimen.

Estas operaciones violaban las propias directrices del Reino Unido sobre exportación de armas, ya que incluían material apto para represión interna y potencialmente peligroso para la seguridad de las islas. Pese a ello, el gobierno británico priorizó sus intereses económicos y geoestratégicos en el Cono Sur en el marco de la Guerra Fría.

Los archivos también muestran que Londres incluso invitó al Reino Unido a figuras de la Junta involucradas en crímenes de lesa humanidad, lo que evidencia hasta qué punto los vínculos fueron más estrechos de lo que la narrativa oficial quiso mostrar.

La ayuda que recibió Argentina Foto: Archivo

Un capítulo histórico que obliga a repensar el pasado

Las revelaciones de los documentos desclasificados permiten reconstruir una trama de intereses, negociaciones y silencios que antecedió a uno de los conflictos más traumáticos para la Argentina y que sigue marcando la relación entre ambos países. La imagen de una Thatcher férrea y distante se desdibuja frente a la evidencia de que, antes de 1982, el vínculo entre Londres y la Junta Militar fue mucho más cercano y complejo de lo que se creía.