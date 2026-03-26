Entre calles arboladas, chalets de ladrillo y una fuerte impronta británica Foto: Foto generada con IA

A minutos del ruido de las avenidas y del ritmo acelerado del conurbano bonaerense, existe un barrio que parece haber quedado suspendido en el tiempo. Calles tranquilas, chalets de ladrillo visto, techos a dos aguas y jardines prolijos definen a Villa Sarmiento, una de las localidades más singulares del Oeste, donde la historia, la arquitectura de raíz británica y la cultura argentina se entrelazan en un mismo paisaje.

El origen rural de un barrio con identidad propia

Antes de convertirse en un barrio residencial, la zona que hoy conocemos como Villa Sarmiento fue llamada Alto Redondo, un paraje vinculado al antiguo Camino Real, actual avenida Gaona, que conectaba la Ciudad de Buenos Aires con el interior de la provincia desde el siglo XVIII. En aquel entonces, era una región de chacras y estancias que abastecían a los pueblos cercanos, como Morón, surgido hacia 1770.

El punto de inflexión llegó a mediados del siglo XIX con la expansión del ferrocarril. La donación de tierras por parte de la familia Ramos Mejía permitió la llegada del Ferrocarril del Oeste, uno de los primeros del país, que impulsó el loteo y la temprana urbanización del área desde 1893.

Sigue conservando el barrio conserva el encanto de otra época Foto: Wikipedia

La impronta inglesa que marcó su paisaje urbano

Aunque Villa Sarmiento no es oficialmente un “barrio inglés”, su fisonomía remite claramente a ese estilo. La explicación está ligada a la fuerte presencia británica en el desarrollo ferroviario argentino entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. Ingenieros, empleados jerárquicos y técnicos vinculados al tren eligieron este sector del Oeste para vivir, replicando modelos arquitectónicos traídos de Inglaterra.

Chalets de ladrillo a la vista, chimeneas, techos inclinados, bow windows y jardines delanteros conforman un conjunto urbano que aún hoy distingue a Villa Sarmiento de las localidades vecinas. La cercanía con instituciones educativas tradicionales, como el histórico Colegio Ward, reforzó ese perfil residencial de clase media acomodada que el barrio conserva hasta la actualidad.

Colegio Ward, un emblema de la zona Foto: Wikipedia

María Elena Walsh y la infancia entre jardines y palabras

Pero si hay un nombre que conecta a Villa Sarmiento con la historia cultural argentina, ese es el de María Elena Walsh. La escritora y cantautora nació el 1 de febrero de 1930 en una casa de la calle Tres de Febrero, en pleno corazón del barrio. Allí transcurrieron sus primeros años, rodeada de patios arbolados, animales, libros y música, un universo que marcaría profundamente su obra.

Hija de un empleado del Ferrocarril Oeste de ascendencia inglesa e irlandesa, Walsh creció en un entorno donde convivían la tradición británica y la cultura criolla. Esa mezcla se refleja en sus textos, cargados de fantasía, ironía y sensibilidad social, que la convirtieron en una de las voces más influyentes de la literatura y la música argentina del siglo XX.

En los últimos años, la casa natal de la autora fue recuperada por el Municipio de Morón y reconvertida en Casa Museo María Elena Walsh, un espacio cultural abierto a la comunidad que refuerza el vínculo entre el barrio y su legado.

Casa natal de María Elena Walsh Foto: Clarín

Un barrio que resiste al paso del tiempo

A diferencia de otras zonas del conurbano atravesadas por la densificación y los edificios en altura, Villa Sarmiento logró conservar buena parte de su identidad original. Sus calles arboladas, la escasa presencia de torres y la vida barrial hacen que muchos la definan como una “joya escondida” del Oeste bonaerense.

Hoy, caminar por Villa Sarmiento es recorrer un fragmento vivo de la historia urbana argentina: desde el viejo trazado rural hasta la huella inglesa, pasando por la memoria de una niña que, desde ese rincón tranquilo, terminó escribiendo algunas de las páginas más queridas de nuestra cultura. Un barrio detenido en el tiempo, donde el pasado sigue dialogando con el presente y donde cada esquina parece contar una historia.