La calle en La Boca Foto: Foto generada con IA

La historia argentina está repleta de nombres que alguna vez ocuparon el centro de la escena política y cultural, pero que con el paso del tiempo quedaron relegados a una nota al pie o, en el mejor de los casos, a una placa olvidada. Enrique del Valle Iberlucea es uno de esos casos paradigmáticos: fue el primer senador socialista de toda América, un pionero en derechos sociales y educación, y hoy apenas una calle del barrio de La Boca mantiene viva su memoria.

Un nombre clave del socialismo argentino

Enrique del Valle Iberlucea nació el 18 de abril de 1877 en Cantabria, España, y llegó a la Argentina con solo 8 años, en una época marcada por la inmigración masiva y los debates sobre el modelo de país que estaba en construcción. Intelectual brillante, abogado y docente universitario, se integró rápidamente a los círculos académicos y políticos de Buenos Aires.

Su compromiso con las ideas socialistas lo llevó a formar parte del Partido Socialista Argentino, fundado por Juan B. Justo. Desde allí impulsó una agenda novedosa para comienzos del siglo XX, centrada en la justicia social, la educación pública y los derechos de los trabajadores. En un país todavía dominado por las élites conservadoras, esas ideas resultaban, para muchos, disruptivas.

Enrique del Valle Iberlucea Foto: Archivo

Un hito político para América

A fines de marzo de 1913, Iberlucea fue elegido senador nacional, convirtiéndose no solo en el primer socialista en ocupar ese cargo en la Argentina, sino también en el primero en América Latina y en todo el continente americano. Su llegada al Senado marcó un antes y un después en la representación política de los sectores populares.

Desde su banca, defendió proyectos vinculados a la ampliación de derechos civiles, la igualdad ante la ley y la democratización del sistema educativo. También fue una figura clave en la defensa del laicismo y en la promoción de una universidad más inclusiva, adelantándose a debates que cobrarían fuerza décadas más tarde.

Educación, cultura y compromiso social

Más allá de su rol legislativo, Enrique del Valle Iberlucea dejó una huella profunda en el ámbito académico. Fue profesor universitario y un ferviente defensor de la educación como herramienta de transformación social. Para él, el conocimiento no debía ser un privilegio de pocos, sino un derecho accesible para todos.

Sus escritos y discursos reflejan una mirada humanista, atravesada por la experiencia del inmigrante y por la convicción de que la Argentina podía construir un futuro más justo. En tiempos de fuertes tensiones sociales, su voz buscó tender puentes entre el mundo del trabajo, la política y la cultura.

La calle vecina de La Bombonera que homenajea al senador Foto: Instagram @gonzalosuli

Una muerte temprana y un olvido injusto

Iberlucea murió en 1921, con apenas 44 años, lo que truncó una carrera política e intelectual que prometía aún más transformaciones. Su temprana muerte contribuyó, en parte, a que su figura fuera perdiendo visibilidad en el relato histórico oficial.

Hoy, su nombre sobrevive principalmente en la calle Iberlucea, en el corazón de La Boca, a metros del estadio de Boca Juniors. Miles de personas la transitan a diario sin saber que ese apellido pertenece a un hombre que hizo historia a nivel continental.

La calle como símbolo de la memoria

Que solo una calle, en Ciudad de Buenos Aires, recuerde a Enrique del Valle Iberlucea no deja de ser una metáfora poderosa. En un barrio profundamente ligado a la inmigración, a la cultura popular y a las luchas sociales, su nombre encuentra un anclaje casi poético. La Boca, con su identidad obrera y su historia de resistencia, parece el lugar indicado para mantener viva su herencia.

Sin embargo, especialistas coinciden en que su figura merece mayor difusión en escuelas, universidades y espacios públicos. Recuperar su historia no es solo un acto de justicia con el pasado, sino también una forma de repensar los debates actuales sobre representación, derechos y democracia.

Enrique del Valle Iberlucea dando un discurso Foto: Facebook

Un legado que interpela al presente

A más de un siglo de su paso por el Senado, la pregunta es inevitable: ¿por qué Enrique del Valle Iberlucea sigue siendo un gran desconocido para la mayoría de los argentinos? Tal vez porque su legado, incómodo y transformador, sigue interpelando al presente.

Recordarlo es rescatar una tradición política que apostó al diálogo, a la educación y a la igualdad. Y también es reconocer que, mucho antes de lo que suele creerse, la Argentina fue escenario de conquistas políticas que marcaron el rumbo de toda América.