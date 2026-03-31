El club inglés con camiseta albicelest Foto: Foto generada con IA

La historia del fútbol está llena de casualidades, gestos simbólicos y decisiones que, con el correr de los años, terminan convirtiéndose en leyendas. Una de ellas une a Inglaterra y la Argentina a través de una camiseta que hoy despierta fascinación entre hinchas, historiadores y coleccionistas. Se trata del singular caso del Stockport County, un club tradicional del norte inglés que durante décadas utilizó una camiseta prácticamente idéntica a la de la Selección argentina, hasta que un conflicto bélico cambió para siempre esa relación visual inesperada.

Más allá de los resultados deportivos, el fútbol suele reflejar los climas sociales, políticos y culturales de cada época. Y el caso de Stockport County es una prueba perfecta de cómo una simple elección estética puede cargarse de significado con el paso del tiempo.

El club inglés que debió cambiar su camiseta Foto: Foto generada con IA

El club Stockport County y su relación con Argentina: la historia de la camiseta que se dejó de usar por la Guerra de Malvinas

Fundado en 1883, el Stockport County Football Club es una institución histórica del fútbol inglés, con sede en la ciudad de Stockport, en el Gran Manchester. Durante gran parte de su trayectoria, el club transitó las categorías del ascenso inglés, consolidándose como un equipo de fuerte arraigo local.

En 1914, Stockport decidió adoptar una camiseta con bastones verticales celestes y blancos, una combinación que con el tiempo se transformaría en su sello distintivo. Si bien muchas veces se creyó que fue una elección inspirada directamente en la Argentina, la realidad es que el club eligió esos colores por razones prácticas y estéticas, mucho antes de que la albiceleste se convirtiera en un símbolo global del fútbol.

Camiseta "prohibida" del Stockport County

Sin embargo, el paso de las décadas y la consolidación internacional de la Selección argentina hicieron inevitable la asociación visual. Para los aficionados argentinos, ver al Stockport County era casi como ver una versión inglesa de la camiseta nacional.

Todo cambió en 1982, cuando estalló la Guerra de Malvinas entre Argentina y el Reino Unido. El conflicto bélico impactó de lleno en la sociedad británica, y el fútbol no quedó al margen. En ese contexto, la dirigencia del Stockport optó por dejar de utilizar temporalmente la camiseta celeste y blanca, consciente de la sensibilidad que podía generar en su propio público y en el clima político del momento.

Así, el club comenzó a utilizar camisetas alternativas en tonos azules más oscuros y amarillos, relegando su histórica indumentaria hasta principios de la década de 1990. No fue una prohibición oficial, sino una decisión cargada de prudencia y contexto histórico, que transformó a esa camiseta en un objeto casi mítico.

La revancha de 2019: la camiseta albiceleste fue elegida entre “las 50 mejores camisetas de la historia del fútbol”

Con el paso del tiempo, las heridas del conflicto se transformaron en memoria histórica, y la camiseta volvió a ser apreciada desde otro lugar: el del diseño, la identidad y la tradición futbolera. En 2019, el Stockport County recuperó oficialmente su camiseta clásica en una reedición especial que despertó un enorme interés internacional.

Ese mismo año, el prestigioso medio británico FourFourTwo incluyó la camiseta del Stockport County entre “las 50 mejores camisetas de la historia del fútbol”, destacando su elegancia, su singularidad y la historia que la rodea.

La mención funcionó como una verdadera revancha simbólica. Lo que alguna vez fue motivo de silencio y prudencia, pasó a ser reconocido como una de las joyas del diseño futbolístico mundial. Coleccionistas de Argentina, Inglaterra y otros países se lanzaron a conseguir la versión retro, agotando stock y multiplicando su valor.

Stockport County Foto: Stockport County

Hoy, la camiseta celeste y blanca del Stockport County no solo representa a un club centenario, sino también una historia compartida entre dos naciones unidas —aunque de manera inesperada— por el lenguaje universal del fútbol. Un recordatorio de que, incluso en los momentos más tensos, la pelota sigue ofreciendo relatos capaces de perdurar mucho más allá del resultado de un partido.

Una historia curiosa, sí, pero también profundamente humana, donde los colores cuentan tanto como los goles y la memoria pesa tanto como la pasión.