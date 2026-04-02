2 de abril de 1982 Foto: Foto generada con IA

La mañana del 2 de abril de 1982 amaneció diferente en la Ciudad de Buenos Aires. No fue un día más. En las radios, en los bares, en los taxis y en las veredas se repetía una misma noticia: Argentina había desembarcado en las Islas Malvinas y recuperado la soberanía sobre el archipiélago del Atlántico Sur. La reacción popular fue inmediata. Entre el asombro, el orgullo y la emoción, las calles se convirtieron en el escenario de una historia que todavía hoy sigue interpelando a generaciones enteras.

Ese día quedó marcado para siempre en la memoria colectiva y, décadas después, se recuerda como la fecha elegida para homenajear a los Caídos y Veteranos de la Guerra de Malvinas. Pero, ¡qué pensaban realmente los porteños en esas primeras horas? Un material audiovisual rescatado del archivo del antiguo Canal 11 (hoy Telefe) y difundido por la cuenta de Instagram @fotos.antiguas.ba permite volver a escuchar las voces de quienes fueron testigos directos del inicio del conflicto.

2 de Abril de 1982 - Plaza de Mayo. Video: José Díaz Diez

“Han sido recuperadas las Islas Malvinas”

Las imágenes muestran una Buenos Aires en movimiento, con bocinas, banderas y gestos de euforia. La voz del noticiero introduce el momento con solemnidad:

“Este es el júbilo en las calles, han sido recuperadas las Islas Malvinas”.

La frase, hoy cargada de un fuerte peso histórico, funcionaba entonces como un disparador emocional. La noticia parecía concretar un anhelo largamente postergado para muchos argentinos: el reclamo de soberanía sobre las islas, presente en la educación, los discursos y la identidad nacional.

Así reaccionaban los medios el2 de abril de 1982 Foto: Archivo

El taxista, la calle y el sentir popular

El micrófono se acerca a un taxista detenido en plena jornada laboral. Su respuesta es breve, directa y contundente:

“Contentísimo”.

No hacía falta agregar mucho más. Otro conductor irrumpe con una frase que se transformó en símbolo del momento:

“¡Viva Argentina! Era hora que recuperáramos las Malvinas”.

Ese “era hora” sintetiza una sensación compartida: la idea de una deuda histórica que, al menos en ese instante, parecía saldada. La calle hablaba con espontaneidad, sin filtros, reflejando un sentimiento que atravesaba clases sociales, edades y oficios.

La Plaza de Mayo colmada Foto: Archivo

Plaza de Mayo: emoción y pertenencia

El recorrido periodístico llegó hasta Plaza de Mayo, epicentro político y simbólico del país. Allí, una mujer expresaba lo que muchos sentían, con la voz entrecortada:

“Siempre es bueno, pensando que para los argentinos siempre fueron nuestras y estoy emocionada”.

La emoción no era solo patriótica: estaba ligada a la idea de pertenencia, de identidad y de justicia histórica. Para gran parte de la sociedad, Malvinas no era un tema lejano, sino una causa que se transmitía de generación en generación.

El contraste con lo que vendría después

Con el paso del tiempo, esas imágenes adquieren una lectura distinta. La euforia inicial conviviría, semanas más tarde, con la crudeza de la guerra, el dolor por los caídos y el trauma de una sociedad que aún hoy sigue elaborando aquella experiencia. Sin embargo, el valor de este archivo reside precisamente en mostrar el instante previo, cuando el desenlace todavía era incierto y la esperanza dominaba el clima social.

Recordar cómo opinaban los porteños aquel 2 de abril de 1982 no es solo un ejercicio de memoria histórica. Es también una forma de comprender cómo se construyen los consensos, cómo influyen los contextos y cómo una noticia puede cambiar el pulso de un país en cuestión de horas.

A más de cuatro décadas de aquel día, las voces registradas en ese video siguen interpelando. Son testimonio de una época, de una emoción colectiva genuina y de una herida abierta en la historia argentina que nunca dejó de doler, pero tampoco de ser recordada.