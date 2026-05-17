Día de la Escarapela Foto: Wikipedia

¿La escarapela se usa “porque sí” en mayo? No exactamente. El 18 de mayo tiene una razón escolar, histórica y simbólica: abre una semana donde la Argentina vuelve, día por día, a la pregunta que lo cambió todo en 1810 y lo hace con un distintivo simple, celeste y blanco, que terminó convirtiéndose en una marca de identidad colectiva.

¿Por qué el 18 de mayo “da inicio” a la Semana de Mayo?

La Semana de Mayo se recuerda como la secuencia de hechos que va del 18 al 25 de mayo de 1810, cuando Buenos Aires pasó de recibir noticias clave sobre la crisis del poder español a conformar la Primera Junta. En términos oficiales, la cronología arranca el 18 y culmina el 25, fecha de destitución del virrey Cisneros y formación del primer gobierno patrio.

Revolución de Mayo de 1810

Y hay un dato que muchos desconocen: el Día de la Escarapela (18 de mayo) no coincide con la fecha del decreto que la oficializó, sino que fue instituido en 1935 por el Consejo Nacional de Educación y más tarde se incorporó al calendario escolar, justamente para abrir el “clima patrio” que conduce al 25.

Antes de ser emblema, fue una necesidad: distinguirse en tiempos de tensión

La escarapela nació como una solución práctica en un contexto de guerra y confusión: distintos cuerpos militares usaban distintivos diferentes y eso podía generar errores y divisiones. Por eso Manuel Belgrano propuso unificar el símbolo y el Primer Triunvirato aprobó la escarapela nacional el 18 de febrero de 1812, de dos colores: blanco y azul celeste.

Manuel Belgrano Foto: Archivo

El propio Belgrano lo planteó con claridad en su pedido: hacía falta declarar una escarapela para que no se confundiera con la del enemigo y para evitar señales de fragmentación dentro del ejército; la resolución gubernamental, además, dejó explícito que la roja quedaba abolida.

¿Y entonces qué tiene que ver con 1810?

Mucho. Durante las jornadas revolucionarias de mayo de 1810, circularon cintas y distintivos para reconocer adhesiones: no hay consenso absoluto sobre colores exactos, pero sí sobre la práctica de “marcar” pertenencia en plena agitación. Educ.ar, por ejemplo, remarca que es un error atribuirle a French la “creación” de la escarapela como símbolo oficial, aunque sí hubo reparto de cintas en esas jornadas.

En paralelo, reconstrucciones históricas señalan que el 18 de mayo de 1810 el virrey Cisneros difundió una proclama buscando sostener la fidelidad a la corona en un clima ya caldeado; esa misma noche, los grupos revolucionarios se movieron para exigir un Cabildo Abierto. Esa presión fue escalando hasta desembocar en la Junta del 25.

El significado de los colores: teorías y una certeza

La certeza es simple: la escarapela argentina quedó establecida en celeste y blanco por decisión del poder revolucionario en 1812. Lo debatible es el “porqué” profundo: se mencionan teorías vinculadas a tradiciones previas (milicias, símbolos locales, referencias borbónicas o religiosas), y las fuentes serias suelen advertir que no puede fijarse con precisión absoluta un único origen para los colores.

Escarapela argentina. Foto: Wikipedia

Lo que sí es verificable es su efecto: una vez oficializada la escarapela, esos colores se consolidaron como marca visual del proyecto político que estaba naciendo.

La forma correcta de usar la escarapela

Se usa en el lado izquierdo del pecho , cerca del corazón.

Lo recomendado es llevarla en la solapa o sobre el pecho , especialmente en actos escolares, ceremonias y fechas patrias.

No hay una única “forma” obligatoria (puede ser roseta, moño o listón), pero sí debe respetar los colores celeste y blanco.

Errores frecuentes

Llevarla del lado derecho : no está “prohibido”, pero no es lo recomendado por protocolo y tradición cívica.

Cambiar colores o agregar tonos que dominan el diseño: la clave es que prevalezcan el celeste y el blanco .

Usarla como adorno sin contexto: en Argentina se luce sobre todo en Semana de Mayo y otras fechas patrias; el sentido es conmemorativo.

Mini cronología para entender por qué esta semana “pesa” tanto (18 al 25)