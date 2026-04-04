El inglés que afirman que son argentinas Foto: Foto generada con IA

Un hecho inesperado reavivó el debate histórico y simbólico sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Lord Lucius Falkland, descendiente directo de la familia cuyo apellido dio origen al nombre inglés del archipiélago, reconoció públicamente que las islas son argentinas. Su postura, expresada en una carta dirigida a la representación diplomática argentina en el Reino Unido, generó impacto tanto por su valor simbólico como por su peso histórico: proviene, nada menos, que del linaje asociado al bautismo británico de las islas.

Este pronunciamiento no tiene efectos jurídicos inmediatos, pero sí resignifica el debate desde la memoria histórica, un terreno donde Argentina sostiene uno de sus argumentos más sólidos. En pleno siglo XXI, cuando la disputa sigue siendo tratada por organismos internacionales como la ONU, la voz de Falkland introduce una variable inesperada: la de un heredero británico que cuestiona el relato colonial desde adentro.

Islas Malvinas. Foto: NA.

¿Quién es Lord Lucius Falkland y cuál es su vínculo con las islas?

Lord Lucius Falkland es descendiente de Anthony Cary, quinto vizconde de Falkland, figura clave en la historia británica del siglo XVII. Su antepasado fue funcionario del Almirantazgo y financista indirecto de expediciones navales inglesas en el Atlántico Sur. En honor a él, el navegante John Strong nombró en 1690 al estrecho entre las dos islas principales como Falkland Sound, denominación que más tarde se extendería a todo el archipiélago.

Lucius Falkland no es un funcionario ni representante del Estado británico. Es un descendiente privado, sin cargo político ni poder institucional. Justamente por eso, su palabra cobra otro valor: no responde a intereses diplomáticos, sino a una lectura personal de la historia que, según él mismo afirma, ha sido “mal contada” en el Reino Unido.

Ahtony Cary

El origen del nombre inglés “Falkland” en el archipiélago

El nombre “Falkland” no nació como denominación de las islas, sino de un paso marítimo. En 1690, el capitán inglés John Strong realizó el primer desembarco registrado en el archipiélago y bautizó al estrecho como Falkland Sound, en homenaje a Anthony Cary, uno de los patrocinadores del viaje. Con el tiempo, los mapas británicos comenzaron a aplicar ese nombre a todo el conjunto insular.

Sin embargo, la denominación “Islas Malvinas” es posterior pero más precisa desde el punto de vista histórico y geográfico. Fue establecida en 1764 por el navegante francés Louis Antoine de Bougainville, quien las llamó Malouines por el puerto de Saint-Malo. España adoptó el nombre y, tras la independencia, Argentina lo heredó como continuidad jurídica del dominio español en la región.

Por qué el descendiente de Lord Falkland reconoce la soberanía argentina

En 2013, en el marco del referéndum organizado por el gobierno británico en las islas —no reconocido por la ONU— Lucius Falkland tomó una decisión inesperada: envió una carta a la embajadora argentina en Londres manifestando su acuerdo con el reclamo argentino. En ese texto sostuvo que, aunque los habitantes sean británicos, el territorio pertenece históricamente a la Argentina.

Falkland llegó incluso a calificar el origen del nombre inglés como un acto de “piratería simbólica”, al considerar que una denominación circunstancial terminó siendo utilizada para legitimar una ocupación posterior. Su postura coincide con la de Naciones Unidas, que define a Malvinas como un territorio cuya soberanía aún está pendiente de resolución y llama al diálogo bilateral entre ambos países.

Lucius Falkland, descendiente de Anthony Cary

Un gesto sin impacto legal, pero con fuerte peso histórico

El reconocimiento de Lord Lucius Falkland no cambia mapas ni tratados, pero sí interpela el relato histórico dominante. En tiempos donde la disputa suele reducirse a consignas políticas, su palabra devuelve el foco a la historia: quién nombró, cuándo, y bajo qué contexto. Y, sobre todo, quién tenía derechos previos.

A veces, los giros más profundos no ocurren en los despachos oficiales, sino en la memoria. Y esta vez, esa memoria habló desde el corazón mismo del apellido “Falkland”.