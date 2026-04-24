Reclamo argentino sobre la soberanía en Islas Malvinas. Foto: Cancillería

Un comunicado filtrado del Pentágono reveló las presuntas intenciones de Estados Unidos de tomar represalias con los países que no se involucraron en la ofensiva militar en Medio Oriente.

Puntualmente con Gran Bretaña, según indicó Reuters, la Casa Blanca analiza revisar su apoyo diplomático sobre la soberanía británica de las Islas Malvinas.

Las Malvinas son argentinas. Foto: Legislatura Río Negro.

La información sobre esta posible medida fue replicada por varios medios británicos, como The Sun, The Telegraph, Daily Mail, The Independent y The Guardian.

La postura de Trump sobre Europa

Desde el inicio de la ofensiva sobre Irán, Donald Trump cuestionó la postura del primer ministro británico, Keir Starmer, y hasta lo acusó de cobarde por su negativa a unirse al conflicto.

Keir Starmer y Donald Trump en la Casa Blanca. Foto: EFE.

El escrito también apunta contra España, por la decisión de Pedro Sánchez de no permitir el uso de sus bases o espacio aéreo para ataques contra Irán.