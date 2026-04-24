Javier Milei en el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian.

Javier Milei habló luego de la filtración del Pentágono sobre la revisión de Estados Unidos sobre la soberania británica sobre las Islas Malvinas y aseguró que desde están “haciendo” todo lo “humanamente” posible para que vuelvan a “manos” de la Argentina.

“Nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible para que las Islas Malvinas vuelvan a manos de Argentina. La soberanía no se negocia, pero hay que hacerlo de manera criteriosa, hay que hacerlo con cerebro”, aseguró el presidente.

Javier Milei habló sobre las Islas Malvinas tras la filtración del Pentágono. Video: Gentileza Neura.

“Hay una frase de Marshall que a mí me encanta, que dice: ‘Cerebro frío al servicio de corazón caliente’”, agregó el mandatario nacional en medio de rumores crecientes que dan cuenta de una intención de Estados Unidos de dejar de apoyar la postura Británica.

“No hay foro en que no hagamos el reclamo, estamos consiguiendo apoyos nunca vistos, como Chile. Tanto con (Diana) Mondino, como con (Gerardo) Werthein y ahora con (Pablo) Quirno, es un tema que nosotros lo vivimos tirando arriba de todas las mesas”, completó.

Islas Malvinas Foto: argentina.gob

El escrito sobre un histórico conflicto de soberanía

Una filtración de documentos internos del Pentágono reveló que Donald Trump analiza retirar el respaldo diplomático tradicional a la soberanía del Reino Unido sobre las Islas Malvinas

La medida, que surge como represalia ante la negativa de Londres de sumarse a las operaciones militares contra Irán, podría significar un cambio histórico en la relación bilateral.

Islas Malvinas. Foto: Unsplash.

Según informó la agencia Reuters, Washington evalúa reconsiderar su posición sobre las llamadas “posesiones imperiales” europeas.