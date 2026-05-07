La tumba de Evita es una de las más visitadas Foto: Foto generada con IA Canal 26

La figura de Eva Duarte de Perón sigue interpelando a la Argentina incluso en el silencio solemne de los cementerios. A más de siete décadas de su muerte, una de las preguntas que más se repite entre visitantes, historiadores y curiosos es por qué los restos de Evita descansan en la Recoleta y no junto a los de Juan Domingo Perón, su marido y dos veces presidente de la Nación. La respuesta combina política, historia, exilio, disputas familiares y uno de los itinerarios póstumos más impactantes del siglo XX.

Dónde está enterrada Evita Perón

Eva Perón está enterrada en el Cementerio de la Recoleta, en la Ciudad de Buenos Aires, dentro de la bóveda de la familia Duarte. El mausoleo se encuentra sobre el pasillo central, a pocos metros de la entrada principal por la calle Junín, y es uno de los más visitados del cementerio.

Una historia marcada por golpes de Estado, exilio y decisiones políticas Foto: Wikipedia

Pese a haber sido primera dama y una de las mujeres más influyentes de la historia argentina, Evita no tiene un mausoleo propio ni un monumento oficial que la identifique de manera grandilocuente. Su tumba es relativamente sobria, de mármol negro, con una placa simple que contrasta con la magnitud de su legado político y social.

Desde cuándo está en el Cementerio de la Recoleta

Los restos de Eva Perón llegaron definitivamente a la Recoleta en 1976, más de 23 años después de su muerte, ocurrida el 26 de julio de 1952. Sin embargo, su camino hasta ese lugar fue todo menos lineal.

Tras el golpe de Estado de 1955, que derrocó a Juan Domingo Perón, el cuerpo embalsamado de Evita fue retirado de la CGT y mantenido en clandestinidad durante años por la dictadura militar. En 1957 fue enviado secretamente a Italia, donde permaneció enterrado bajo un nombre falso en un cementerio de Milán.

Por qué Eva Perón descansa en la Recoleta mientras Juan Domingo Perón fue enterrado en San Vicente Foto: Wikipedia

Recién en 1971 el cuerpo fue devuelto a Perón, que vivía exiliado en España. Allí permaneció hasta la muerte del líder justicialista. En 1974, María Estela Martínez de Perón dispuso su repatriación y, finalmente, dos años después, la familia Duarte decidió darle sepultura definitiva en Recoleta, buscando un lugar más seguro y menos expuesto a profanaciones.

Cómo visitar la tumba de Eva Perón en Recoleta

El Cementerio de la Recoleta está abierto al público de todos los días y puede visitarse de manera gratuita para residentes argentinos. La tumba de Eva Perón es una de las paradas obligatorias tanto en recorridos turísticos como en visitas históricas guiadas.

La recomendación es ingresar por la entrada principal, tomar el pasillo central y buscar la bóveda de la familia Duarte, que suele estar custodiada por flores frescas y placas conmemorativas dejadas por visitantes nacionales e internacionales. No es raro encontrar personas que se acercan en silencio, en actitud de respeto, o que dejan cartas y mensajes personales.

Dónde están los restos de Juan Domingo Perón

Juan Domingo Perón, fallecido el 1° de julio de 1974, no descansa en Recoleta. Sus restos se encuentran en el Mausoleo de Juan y Eva Perón, ubicado en el cementerio de la Quinta de San Vicente, en la provincia de Buenos Aires.

Restos de Perón en la famosa quinta de San Vicente Foto: Wikipedia

La elección de San Vicente respondió a una decisión política y simbólica: ese fue uno de los lugares más significativos de su vida privada. Allí se construyó un mausoleo de gran escala que, con el tiempo, se convirtió en sitio de actos, homenajes y también controversias, como el recordado episodio del robo de las manos del expresidente en 1987.

La separación física entre ambos no fue producto de una rivalidad ni de una decisión personal entre Evita y Perón, sino de los vaivenes de la historia argentina, los años de proscripción del peronismo y la intervención directa de terceros sobre el destino de sus restos.

Hoy, esa distancia geográfica sigue alimentando el mito. Evita, en el corazón aristocrático de Buenos Aires. Perón, en San Vicente, rodeado de símbolos partidarios. Dos descansos distintos para una de las parejas más influyentes y debatidas de la historia nacional, cuya memoria sigue viva, incluso más allá de sus tumbas.