La impactante construcción que se detuvo en el tiempo Foto: i

Hay edificios que se visitan; y hay otros que te miran de vuelta. Sans Souci, en Paz 705, Victoria, partido de San Fernando, es de esos: una mole neoclásica de influencia francesa, levantada entre 1914 y 1918 e inaugurada en 1918, cuando la Argentina todavía soñaba como si el futuro fuera infinito.

El nombre no es casual: Sans Souci significa “sin preocupaciones”, una declaración de época para una residencia pensada como descanso aristocrático sobre las barrancas, con vista hacia el corredor fluvial del Luján y su encuentro con el Río de la Plata.

Un encargo con acento europeo: cuando Buenos Aires miraba a París

La historia arranca con un apellido que pesaba en el siglo XX: los Alvear. Carlos María de Alvear y su esposa, Mercedes Elortondo, buscaron un proyecto que expresara rango, modernidad y linaje; para eso viajaron a París y eligieron al arquitecto francés René Sergent, figura del academicismo, también asociado a obras como el Palacio Bosch (hoy residencia del embajador de EE. UU.) y el Palacio Errázuriz (hoy Museo Nacional de Arte Decorativo).

Fue diseñada en París, construida en plena Primera Guerra Mundial e inaugurada en 1918 Foto: Instagram @palaciosanssouci

Sergent diseñó los planos en 1911 y un detalle fascina: nunca pisó la Argentina; aun así, su trazo llegó con precisión quirúrgica para convertirse en piedra, mármol y madera.

1914: la piedra fundamental, Europa en guerra y un palacio en construcción

En 1914 se colocó la piedra fundamental y la obra quedó bajo la dirección/ejecución de los constructores e ingenieros Eduardo Lanús y Pablo Hary, justo cuando estallaba la Primera Guerra Mundial.

A metros del río Luján, en Victoria (San Fernando), se levanta una residencia que parece arrancada de Versalles Foto: Instagram @palaciosanssouci

Lo extraordinario es que, aun con el Atlántico cruzado por rutas tensas, el edificio se levantó con insumos europeos: mármoles, ebanistería y espejos provenientes de países como Francia, Suiza e Italia, y pisos de roble de Eslavonia que todavía hoy definen el carácter del interior.

Versalles en San Fernando: claves de su arquitectura (y por qué importó tanto)

El municipio de San Fernando lo describe como una obra inspirada en cánones del Renacimiento asociado a Versalles, dentro del neoclasicismo francés: simetría, jerarquía de ejes y una puesta en escena pensada para ser vista desde el parque.

El palacio presenta cuatro fachadas en símil piedra, una escalera de mármol (citada como “mármol parisino” en fuentes contemporáneas) y carpinterías de roble, en una lógica de lujo “durable”, típica de la élite de la Belle Époque.

En su inauguración tenía 24 habitaciones, salones para juegos y baile, dependencias de servicio y hasta capilla, un dato que habla de la vida doméstica de entonces: religión, sociabilidad y jerarquías bajo un mismo techo.

Jardines de Carlos Thays: el “guion verde” del palacio

Si la arquitectura es el libreto, los jardines son la música. Sans Souci tuvo un parque que llegó a extenderse a nueve hectáreas y fue diseñado por Carlos Thays, el paisajista que moldeó buena parte de la identidad verde del país.

Thays pensó un jardín “mixto”: ejes clásicos y geometrías cerca del edificio, y sectores más libres y románticos sobre la barranca, muchos de ellos perdidos por loteos posteriores.

Un castillo francés en Buenos Aires Foto: Wikipedia

Hoy el predio se conserva en torno a dos hectáreas, pero todavía se reconocen los topiarios (juníperos y setos trabajados), fuentes, esculturas y el semicírculo de araucarias que funciona como un pórtico vegetal hacia la fachada.

De residencia familiar a edificio “salvado”: herencias, Iglesia y restauración

La propiedad permaneció en manos de los Alvear hasta 1928; luego, por herencia y decisiones testamentarias, pasó a la órbita de la Iglesia católica y fue vivienda del cardenal Santiago Luis Copello hasta 1967, etapa en la que el mantenimiento se volvió una carga difícil de sostener.

Esa fragilidad abrió un riesgo real: la posible venta y demolición para proyectos inmobiliarios, una historia común en la transformación del Gran Buenos Aires durante el siglo XX.

El punto de giro llegó con la familia Durini, que adquirió el palacio hacia la década de 1970 (las gestiones y la puesta en valor se ubican desde los 60/70 según distintas fuentes) y encaró una restauración dirigida por la arquitecta María Josefina Barra de Durini, especializada en conservación patrimonial.

La consigna fue clara: sumar infraestructura moderna sin “traicionar” la apariencia, y adaptar usos para que el edificio se mantenga vivo.

De “set europeo” a ícono pop: cuando Sans Souci actúa

El palacio se convirtió además en locación buscada por productoras: se registran rodajes vinculados a películas como “Evita” y “Tango desnudo”, y a ficciones televisivas argentinas, en parte porque su fachada permite “Europa sin pasaporte”.

Y esa visibilidad reescribe su historia: Sans Souci no es solo un edificio antiguo, sino una pieza cultural que conecta Belle Époque, restauración patrimonial y consumo contemporáneo de imágenes.