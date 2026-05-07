En septiembre de 1816, Buenos Aires anunció y adhirió públicamente a la Independencia Foto: Instagram @recorre.ba

Hay lugares en Buenos Aires donde el tiempo no pasa: se superpone. En San Telmo, a metros de adoquines que crujen bajo los pasos y de cafés que huelen a historia, existe una plaza pequeña en tamaño pero enorme en memoria. Hoy la llamamos Plaza Dorrego, pero antes fue “hueco”, “alto”, “mercado” y hasta “comercio”. Y, aunque muchos la asocian con tango, antigüedades y domingos de feria, también fue el punto donde Buenos Aires recibió y proclamó públicamente una noticia que cambiaría para siempre el destino del país: la Independencia.

Ubicada en el corazón de San Telmo, delimitada por Humberto I° y Defensa, y las cortadas Bethlem y Anselmo Aieta, ocupa apenas un cuarto de manzana, pero concentra siglos de vida porteña: desde las carretas que frenaban antes de cruzar un arroyo hasta el ritual moderno de buscar tesoros vintage entre puestos.

El nacimiento de un hito: cómo surgió la Plaza Dorrego y por qué marcó un antes y un después

Para entender por qué este rincón late tan fuerte, hay que volver al Buenos Aires colonial: una ciudad con “vacíos” urbanos que funcionaban como mercados informales, estacionamientos de carretas o puntos de encuentro. Este espacio ya era reconocido desde 1586 como un lugar abierto y estratégico en el camino entre el sur y el centro.

Congreso de Tucumán, 9 de julio de 1816.

¿La razón? La geografía mandaba. Por aquí pasaba el arroyo Tercero del Sur (hoy asociado al trazado de Defensa y el Pasaje San Lorenzo, según las reconstrucciones históricas), y los carros tirados por bueyes se detenían antes de cruzarlo: una pausa obligada, una suerte de “peaje natural” que convirtió el sitio en referencia cotidiana.

Con el tiempo, esa función práctica se transformó en identidad: el lugar pasó de ser parada a ser plaza; de ser tránsito a ser escenario. Y ese “antes y después” no fue solo urbano: también fue político y simbólico.

Del Alto de las Carretas a Plaza Dorrego: un recorrido por sus antiguos nombres

Si hay algo que define a esta plaza es su capacidad de reinventarse. Incluso en su nombre, que fue cambiando al ritmo de la ciudad:

Hueco del Alto / Alto de las Carretas : la denominación más antigua, ligada a la detención de carretas antes de cruzar el arroyo.

Alto de San Pedro : asociado a la cercanía con la iglesia de San Pedro Telmo y al crecimiento del barrio.

Plaza (o Plazuela) de la Residencia : nombre vinculado históricamente a instituciones religiosas de la zona y a la nomenclatura de época.

Plaza del Comercio (1822) : cuando el perfil mercantil se consolidó y la ciudad formalizó denominaciones.

Mercado del Comercio (1861–1897) : durante décadas, aquí funcionó un mercado, hasta la apertura del Mercado de San Telmo y la posterior transformación del área en plaza.

Plaza Coronel Manuel Dorrego (desde 1900): el nombre actual homenajea al coronel Manuel Dorrego.

Plaza Dorrego en 1950 Foto: Archivo General de la Nación

Cada cambio no fue un capricho: fue un espejo del barrio. San Telmo fue puerto, fue residencia, fue comercio, fue memoria. Y la plaza lo contó todo… sin decir una palabra.

El corazón de San Telmo hoy: Qué ver y hacer en la plaza más antigua de Buenos Aires (después de Plaza de Mayo)

Hay un dato que sorprende incluso a porteños: Plaza Dorrego es considerada la segunda plaza más antigua de la ciudad, después de Plaza de Mayo. Y lo mejor es que no se visita “como museo”: se vive.

Imperdibles para una primera vez (y para volver)

1) La Feria de San Telmo (domingos): desde 1970, la plaza y su entorno se convierten en un gran paseo cultural de antigüedades, objetos de colección, curiosidades y artes. Es, literalmente, un museo a cielo abierto.

2) Patio de Tango y artistas callejeros: los domingos, el tango aparece entre mesas al aire libre y aplausos espontáneos. La movida se apoya en una tradición reconocida mundialmente: el tango fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por UNESCO (2009).

Entre tango y antigüedades, sigue siendo un emblema vivo del casco histórico porteño Foto: Turismo Buenos Aires

3) Arquitectura y atmósfera del casco histórico: alrededor, casonas del siglo XIX recicladas, cafés, anticuarios y la mística del barrio completan la postal.

4) Un dato curioso: “Canto al Trabajo” también pasó por acá. Entre 1927 y 1937, gran parte de la superficie de la plaza estuvo ocupada por el monumento “Canto al Trabajo”, de Rogelio Yrurtia, antes de ser trasladado a su ubicación actual.

Un emblema eterno: Por qué la Plaza Dorrego es el alma viva de la historia argentina

La gran escena histórica no ocurrió con balcones ni campanas centrales como en Plaza de Mayo. Fue distinta: más barrial, más cercana, más de calle. En septiembre de 1816, cuando la noticia de la Independencia,declarada el 9 de julio en Tucumán, llegó a Buenos Aires, el pueblo se reunió aquí para anunciarla y adherir oficialmente. Ese gesto colectivo es una de las razones por las que el sitio es recordado como un punto clave de la memoria independentista.

Nació como parada de carretas, cambió varias veces de nombre Foto: Wikipedia

Décadas después, el Estado la declaró Lugar Histórico por ese vínculo con la adhesión porteña a la Independencia.

Y ahí está la clave: Plaza Dorrego no es solo “una plaza con feria”. Es el lugar donde Buenos Aires aprendió, una y otra vez, a reconocerse en público. A comerciar, a encontrarse, a celebrar, a discutir, a bailar. A ser ciudad.

Porque si Plaza de Mayo es el gran escenario de la nación, Plaza Dorrego es su voz cotidiana: la que camina entre antigüedades, se sienta a tomar un café, escucha un bandoneón y —sin darse cuenta— pisa el mismo suelo donde se proclamó una idea: la de un país libre.