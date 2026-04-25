Pedro Rosas y Belgrano, el hijo de un prócer que crió otro Foto: Foto generada con IA Canal 26

En la historia argentina abundan los silencios incómodos. Entre próceres, batallas y gestas fundacionales, también hubo pasiones ocultas, decisiones privadas que terminaron influyendo en el curso público del país. Una de esas historias, poco difundida pero sustentada en documentos y reconstrucciones historiográficas, une a dos figuras centrales del siglo XIX: Manuel Belgrano y Juan Manuel de Rosas, a través de un niño nacido en secreto y criado bajo un apellido que no era el propio.

El romance secreto entre Manuel Belgrano y María Josefa Ezcurra

A comienzos del siglo XIX, Manuel Belgrano no solo era uno de los intelectuales más lúcidos del Río de la Plata, sino también un hombre atravesado por tensiones personales. En ese contexto conoció a María Josefa Ezcurra, integrante de una familia influyente y hermana de Encarnación Ezcurra. La relación entre ambos se desarrolló en la más absoluta reserva: Belgrano era un hombre público, sin esposa, y ella una mujer de la elite colonial, sujeta a una moral estricta.

María Josefa Ezcurra madre del hijo de Manuel Belgrano

El vínculo derivó en un embarazo que no podía hacerse público sin consecuencias sociales devastadoras. En 1813 nació un niño, Pedro, cuya existencia fue cuidadosamente disimulada. Para preservarlo, se tomó una decisión extrema: el niño sería reconocido legalmente como hijo de Juan Manuel de Rosas y de Encarnación Ezcurra, aunque su padre biológico era Belgrano. Así, comenzó una de las adopciones más singulares de la historia argentina.

Juan Manuel de Rosas y Encarnación Ezcurra: padres adoptivos por necesidad

Juan Manuel de Rosas y Encarnación Ezcurra aceptaron criar al niño como propio. No se trató solo de un acto de solidaridad familiar: también fue una maniobra política y social. Encarnación era hermana de María Josefa, y el encubrimiento protegía el honor de ambas familias. Rosas, por entonces en ascenso, asumió el rol de padre sin que la filiación real trascendiera.

Pedro Pablo Rosas de Belgrano, historia

Pedro fue inscripto como Pedro Rosas y Belgrano, una combinación que alimentó sospechas posteriores y que, con el paso del tiempo, reforzó la hipótesis de su verdadero origen. Mientras Belgrano luchaba en el Norte por la independencia, su hijo crecía bajo la tutela del hombre que décadas más tarde sería conocido como el Restaurador de las Leyes.

La herencia de un prócer: ¿cómo fue la relación de Belgrano con sus hijos?

Belgrano tuvo al menos dos hijos reconocidos por la historiografía, ambos nacidos fuera del matrimonio. La relación con Pedro fue necesariamente distante, pero no inexistente. Existen indicios de que Belgrano se preocupó por su educación y su futuro, aunque siempre desde las sombras.

Manuel Belgrano y sus hijos

El creador de la bandera murió en 1820 en la pobreza, dejando como herencia valores, ideas y un país en construcción. Sus hijos no heredaron títulos ni fortunas, pero sí un apellido que, aunque oculto, pesó en sus trayectorias posteriores. En el caso de Pedro, esa herencia fue doble y contradictoria: biológicamente Belgrano; legal y políticamente, Rosas.

Pedro Rosas y Belgrano: carrera política y militar bajo la sombra del “Restaurador”

Pedro Rosas y Belgrano creció en un entorno de poder. Fue militar, diplomático y figura del rosismo. Acompañó a Juan Manuel de Rosas durante el exilio y defendió públicamente su legado tras la caída del régimen en 1852. Sin embargo, su posición siempre estuvo teñida por un doble linaje que jamás pudo explicitar del todo.

Su carrera estuvo marcada por la lealtad al hombre que lo crio y por la sombra del prócer que le dio la vida. En esa tensión se resume buena parte de la Argentina del siglo XIX: ideales ilustrados, caudillismo, silencios pactados y verdades a medias.

Hoy, revisar esta historia no busca desmitificar a los próceres, sino humanizarlos. Entender que Belgrano y Rosas, tan enfrentados en el relato tradicional, estuvieron unidos por un lazo íntimo y secreto, nos obliga a mirar el pasado con menos solemnidad y más complejidad. Porque, a veces, la historia también se escribe a murmullos.