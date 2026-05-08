San Martín y su mejor amigo español

José de San Martín es una de las figuras más estudiadas de la historia argentina y latinoamericana. General, estratega, libertador. Pero detrás del bronce, lejos de los manuales escolares, existió una red de vínculos personales que resultaron decisivos para su vida, especialmente en sus años más solitarios. Entre ellos, uno destaca por sobre el resto: un amigo íntimo, multimillonario, influyente en las cortes europeas y el único que se permitió tratarlo de “tú” sin protocolo ni reverencias. Su nombre: Alejandro María de Aguado, banquero, político y uno de los hombres más ricos de su tiempo.

Una amistad improbable

Aguado nació en Sevilla en 1784 y, como San Martín, conoció el mundo de las armas antes que el de las finanzas. Ambos lucharon en el ejército español durante la guerra contra Napoleón. Años después, cuando el Libertador ya era una leyenda viva de América, volvieron a encontrarse en Europa, esta vez lejos del ruido de los sables y de la gloria militar.

Alejandro María Aguado Foto: Wikipedia

Mientras San Martín elegía el exilio voluntario y una vida discreta en Francia, Aguado se había convertido en un poderoso banquero instalado en París, proveedor de la Corona francesa y cercano al rey Luis Felipe de Orleans. Su fortuna era tan vasta como su influencia.

No fue una relación mediada por conveniencias políticas: fue amistad pura, sostenida por respeto mutuo y admiración intelectual.

El sostén económico del Libertador

Lejos del mito del héroe rodeado de honores, San Martín vivió muchos años con dificultades económicas. Rechazó cargos, pensiones y prebendas tanto en América como en Europa. No quiso deberle nada a nadie. O casi nadie, pero Aguado fue la excepción.

El banquero ayudó a San Martín de manera directa y constante: le facilitó vivienda, cubrió gastos médicos y, sobre todo, garantizó estabilidad para que pudiera criar a su hija Mercedes. Incluso fue quien intercedió para que el Libertador pudiera residir cómodamente en Grand Bourg. Años más tarde, ya sin Aguado, San Martín se trasladó a Boulogne-sur-Mer. No era caridad: era lealtad.

Cartas sin uniforme ni jerarquías

Las cartas entre San Martín y Aguado revelan una intimidad inusual. No hay títulos ni solemnidades. No hay “Excelentísimo Señor”. Se escriben como iguales. El tuteo, impensado para la época, habla de una confianza profunda y poco común.

San Martín, hombre austero y reservado, encontraba en Aguado un interlocutor con quien hablar de política internacional, del porvenir de América y del desencanto con las luchas internas que desangraban a las nuevas repúblicas. Aguado, por su parte, veía en el general a un ejemplo moral en un mundo dominado por la ambición.

El banquero de los reyes y del Libertador

Alejandro Aguado fue nombrado Marqués de las Marismas del Guadalquivir y amasó una fortuna gigantesca financiando obras públicas, ferrocarriles y deudas estatales. Fue uno de los hombres clave del poder económico francés en el siglo XIX.

José de San Martín

Sin embargo, su mayor orgullo no fue un título nobiliario ni una cuenta bancaria: fue su vínculo con San Martín.

Aguado murió en 1842, ocho años antes que San Martín, por lo que no llegó a acompañar sus últimos días. Fue San Martín quien lo sobrevivió y conservó el recuerdo de esa lealtad en sus años finales. Comprendían algo que pocos entendieron en su tiempo: que San Martín había renunciado al poder para no traicionar sus principios.

Una historia que humaniza al prócer

La relación entre San Martín y Aguado nos permite ver al padre de la Patria desde otro ángulo: el del hombre que necesitó amigos, abrigo y comprensión. Lejos de debilitar su figura, este vínculo la engrandece.

Porque detrás de las grandes gestas siempre hay historias silenciosas. Y detrás del Libertador de América, hubo un amigo multimillonario que nunca quiso estatuas, pero que fue clave para que San Martín pudiera vivir con dignidad.