El “Rey Blanco” que torció el rumbo de un imperio Foto: Wikipedia

Hay decisiones que, vistas con cinco siglos de distancia, parecen un capricho. Pero en 1526 una “corazonada” podía valer más que una capitulación firmada por el rey. Sebastián Gaboto (o Caboto) zarpó con una misión de alto perfil: llegar a las islas Molucas siguiendo la ruta oceánica abierta por Magallanes y Elcano. El plan era geopolítica pura: especias, comercio, y el pulso de Europa midiendo fuerzas en el mapa. Sin embargo, el viaje se desvió cuando apareció una promesa más irresistible que la pimienta: un reino interior cargado de plata, gobernado por un enigmático “Rey Blanco”.

La orden era Oriente. El anzuelo, el Sur

La expedición de Gaboto partió desde Sanlúcar de Barrameda el 3 de abril de 1526 con más de 200 hombres y varias naves. En los papeles, el destino era la Especiería; en la realidad, el Atlántico sur ofrecía escalas, sobrevivientes, información suelta y una red de historias que corrían de boca en boca entre europeos e indígenas. Ese “mercado” de rumores fue decisivo: en el Brasil, las recaladas funcionaban como un tablero donde se negociaban alimentos, guías y fantasías de riqueza.

Mapa en el 1520 Foto: Wikipedia

En ese contexto, Gaboto escuchó la versión que le cambiaría la brújula: la existencia de una Sierra de la Plata y un soberano con rasgos “blancos” o europeos, asentado en un palacio metálico. La historia no era nueva: circulaba desde los naufragios y sobrevivientes de la región, y se alimentaba de piezas de metal que se veían en circuitos de intercambio indígena. Ese cruce entre redes nativas de circulación y ambición europea explica por qué el mito resultó tan convincente como rentable en términos de decisión estratégica.

Santa Catalina: donde el mito se volvió mapa mental

A comienzos de noviembre de 1526, Gaboto llegó a Santa Catalina (actual Florianópolis). Allí, el contacto con europeos que conocían relatos previos (incluida la saga de Alejo García) terminó de empujar la desviación. Para el piloto mayor, la apuesta tenía lógica: si el botín era real, el perdón también podía serlo. Si era falso… al menos habría “descubierto” territorios y rutas fluviales con valor para la Corona.

El mito de la Sierra del Plata Foto: Wikipedia

La leyenda del “Rey Blanco” y la Sierra de la Plata se suele vincular hoy con el Cerro Rico de Potosí, descubierto por los españoles en 1545 (por otra vía). Pero en la década de 1520, ese dato era futuro: lo único concreto era un estuario enorme, un río hacia el interior y una promesa que encendía la imaginación.

Sancti Spiritus: el primer enclave español en territorio argentino

Con el rumbo ya torcido, Gaboto remontó el sistema del Plata y en junio de 1527 fundó el Fuerte Sancti Spiritus a orillas del Carcarañá, en la zona que hoy corresponde a Puerto Gaboto, Santa Fe. Se lo reconoce como el primer asentamiento español en el actual territorio argentino: un enclave breve, precario, pero fundacional en términos de presencia europea documentada.

Sebastián Gaboto Foto: Wikipedia

La historia del fuerte concentra en miniatura la lógica colonial temprana: necesidad de alimentos, tensiones con comunidades locales, disciplina frágil, y una obsesión que empujaba a dejar guarniciones mínimas mientras la expedición seguía “hacia el tesoro”. Hacia 1529, el contacto se quebró y Sancti Spiritus fue atacado por comunidades locales, forzando el abandono del sitio. El sueño de la plata dejaba, en cambio, un rastro de ruinas.

Cuando dos expediciones se cruzan: Gaboto y Diego García de Moguer

Como si faltara tensión, otra armada entró en escena: la de Diego García de Moguer, que también terminó navegando el “temible” Río de Solís. El encuentro no fue cordial: ambos capitanes temían perder exclusividad sobre una riqueza todavía imaginaria. Sin embargo, la rivalidad derivó en cooperación circunstancial y exploración conjunta de tramos fluviales, seguida de litigios al regreso a España. Ese ida y vuelta exhibe algo clave: la distancia entre el “centro” que ordenaba y el “territorio” que tentaba con oportunidades locales.

De hecho, investigaciones académicas subrayan que estos desvíos no fueron simples desobediencias individuales: fueron parte de un patrón donde rumores, mediadores culturales y economías de frontera alteraban planes imperiales. Y, paradójicamente, esos desvíos terminaron generando información útil para nuevas expansiones.

¿Y si el tesoro nunca estuvo ahí? El poder real del mito

La Sierra de la Plata fue, en esencia, un motor narrativo. Un mito con anclaje en circuitos de intercambio indígenas y en muestras metálicas que viajaban largas distancias, transformado por europeos en una promesa de “reino” comparable a otras obsesiones americanas (El Dorado, Cíbola). En el Río de la Plata, funcionó como explicación y excusa: justificó exploraciones, asentamientos, conflictos de jurisdicción y la construcción de un imaginario que incluso impactó en la forma de nombrar al río.

En otras palabras: el “Rey Blanco” quizá no existió como entidad histórica verificable, pero existió como fuerza política. Movió barcos, hombres y decisiones; encendió disputas; y dejó huellas arqueológicas, documentales y toponímicas que todavía organizan parte del relato regional.

La prueba moderna: arqueología en Puerto Gaboto y una cuenta regresiva a 2029

Lo más interesante es que Sancti Spiritus dejó de ser solo texto y pasó a ser también suelo excavado. Desde 2006 se desarrollan investigaciones arqueológicas para localizar y comprender el sitio; con campañas y cooperación internacional, el fuerte se convirtió en una ventana para estudiar el contacto temprano entre pueblos originarios y colonos europeos. Y en 2025, una nueva campaña fue presentada como una oportunidad para pensar el lugar críticamente: no solo “el primer fuerte”, sino un caso que desafía lecturas lineales del colonialismo.

Además, el calendario empuja: se acercan los 500 años de aquellos hechos (1527–2027 para la fundación; 1529–2029 para el ataque y abandono), lo que vuelve a poner en agenda el debate sobre memoria, patrimonio y cómo se cuenta el origen.