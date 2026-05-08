Manuel Belgrano, devoto de la Virgen Foto: Wikipedia

Una escena posible, y sin embargo real: el humo de la batalla todavía flota en el aire tucumano, los heridos son atendidos a toda prisa y, en medio del caos, un hombre de mirada cansada hace algo inesperado para un jefe militar como Manuel Belgrano: entra a un templo y entrega su bastón de mando a una imagen de la Virgen. ¿Gesto político? ¿Estrategia de unidad? ¿O una devoción profunda que lo acompañó hasta el final? En la vida de Manuel Belgrano, la religión no fue un detalle decorativo: para muchos historiadores, fue una brújula moral y, en ciertos momentos, un sostén espiritual decisivo.

La devoción que no siempre entra en los manuales

Belgrano suele ser contado desde sus grandes hitos: abogado, economista, creador de la bandera, general en plena revolución. Pero hay una dimensión menos “de bronce” que aparece en testimonios, tradiciones y episodios puntuales: su vínculo con la Virgen, especialmente con Nuestra Señora de la Merced.

En una época en la que el sentimiento religioso formaba parte del tejido cotidiano (familias, ciudades, juramentos públicos, fiestas patronales), la fe no era un elemento marginal. En Belgrano, sin embargo, esa religiosidad se vuelve acción concreta en el instante más crítico: la guerra.

Tucumán, 1812: el bastón de mando y “La Generala”

El 24 de septiembre de 1812 no es una fecha cualquiera. Ese día se libró la Batalla de Tucumán, una de las victorias decisivas para el proyecto revolucionario. Y es, además, la festividad de la Virgen de la Merced. La coincidencia (para algunos, providencia) quedó grabada en la memoria local y nacional: Belgrano atribuyó la victoria a la protección de la Virgen.

Manuel Belgrano, devoto de la Virgen Foto: Wikipedia

El gesto que selló esa convicción fue tan simbólico como potente: ofreció su bastón de mando a Nuestra Señora de la Merced, nombrándola “Generala” del Ejército. En términos narrativos, es una escena perfecta: el líder cede el símbolo de su autoridad a una figura espiritual que, para él y para muchos, representaba amparo y justicia.

¿Por qué ese bastón importaba tanto?

Porque no era un objeto más: era la representación del mando, del orden en medio del conflicto, de la legitimidad de su conducción. Entregarlo era decir, en clave de época: “No mando solo. Hay algo más alto que guía esta causa”.

Fe y política: una combinación menos contradictoria de lo que parece

A veces se cae en un error moderno: pensar que Belgrano, por su formación ilustrada, era incompatible con una devoción mariana. Pero su perfil muestra otra cosa: razón y fe podían convivir. Belgrano podía impulsar educación, trabajo, industria y reformas, y al mismo tiempo vivir su religiosidad como un marco ético.

Manuel Belgrano Foto: Wikipedia

Esa síntesis explica por qué su devoción no aparece como superstición, sino como una forma de disciplina interior: en plena escasez, con tropas mal vestidas y conflictos internos, sostener una idea de trascendencia podía ser tan importante como sostener la logística.

El otro Belgrano: promesas, imágenes y rituales de campaña

En los ejércitos de la época, era común que se llevaran imágenes religiosas, que hubiera misas, bendiciones y rogativas. Pero en Belgrano, el eje mariano adquiere relieve por la fuerza del símbolo tucumano y por el modo en que esa escena se vuelve relato identitario.

No se trata solo de “creer”: se trata de cómo esa creencia se traduce en gestos públicos capaces de unificar. En momentos de fractura, el lenguaje religioso funcionaba como un idioma compartido entre criollos, pueblos del interior y sectores populares. La Virgen, en ese mapa emocional, era un puente.

¿Qué nos dice hoy esa devoción?

En 2026, cuando la política se consume a velocidad de trending topic y la historia se reduce a efemérides, la escena del bastón invita a una pregunta incómoda (y necesaria): ¿cuál era la fuente de la fortaleza íntima de Belgrano? Porque la valentía militar no se fabrica solo con armas. Se fabrica con convicciones. Y las convicciones, muchas veces, se sostienen con algo que no se ve.

Belgrano no fue un santo ni un personaje sin contradicciones: fue un hombre atravesado por su tiempo, por la revolución, por el desgaste, por la urgencia. Pero ahí, en el acto de entregar su mando simbólico, dejó una pista: cuando todo se tambalea, el ser humano busca un norte. El de Belgrano —al menos en Tucumán— tuvo rostro de Virgen.