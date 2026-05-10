11 de mayo, Día del Himno Nacional Argentino Foto: Wikipedia

Hubo un tiempo en que el Himno Nacional Argentino no cabía en un acto escolar ni en la previa de un partido: podía extenderse cerca de 20 minutos y su letra no evitaba nombrar al enemigo con una crudeza propia de guerra. En aquellos años tempranos del siglo XIX, el canto patriótico funcionaba como manifiesto político y como arenga colectiva: una pieza para construir identidad, pero también para marcar ruptura con el orden colonial.

Himno Nacional Argentino

Una canción nacida entre teatro, revolución y necesidad de símbolos

La historia oficial ubica un punto de partida clave: el Primer Triunvirato buscó una “marcha de la patria” para ceremonias y escuelas, y la idea desembocó en la obra que la Asamblea General Constituyente de 1813 aprobó el 11 de mayo como “Marcha Patriótica”. La letra quedó asociada a Vicente López y Planes y la música a Blas Parera, un binomio que terminó dando forma al símbolo sonoro más reconocible del país.

Partitura del Himno. Foto: Archivo General de la Nación.

La tradición popular suma una escena célebre: el primer canto en una tertulia en casa de Mariquita Sánchez de Thompson. Sin embargo, el propio Estado suele presentarlo con cautela (“la tradición afirma…”), recordando que no existe un testimonio escrito directo de ella sobre ese instante. Aun así, un detalle material conecta historia y mito: el pianoforte Stodart asociado a Mariquita se exhibe en el Museo Histórico Nacional, como reliquia de aquella sociabilidad porteña donde política y música iban de la mano.

La letra original: épica continental

La versión de 1813 no era breve ni “neutra”: incluía un coro y múltiples estrofas, con referencias a escenarios americanos y a una violencia verbal coherente con la época. Allí aparecen imágenes de “rotas cadenas”, “ruido” de libertad y una enumeración de territorios y batallas que buscaba narrar una gesta, no solo celebrar una bandera.

Al leer la Marcha Patriótica completa en fuentes documentales, se entiende por qué el texto resultó incómodo décadas más tarde: el himno menciona a un “invasor”, habla de “tigres sedientos de sangre” y nombra al “ibérico altivo león”, además de convertir en “letreros eternos” varias victorias militares (San José, San Lorenzo, Suipacha, Salta, Tucumán, entre otras). Esa intensidad era parte del objetivo: consolidar una narrativa de emancipación cuando la independencia aún era un proceso en disputa y el mapa político regional estaba lejos de estabilizarse.

Mariquita interpretando el himno, óleo de Pedro Subercasseaux (1909)

Datos rápidos para entender el “antes y después”

1813: aprobación como Marcha Patriótica (base del himno).

1847: empieza a circular el nombre “Himno Nacional Argentino” en publicaciones.

1860: Juan Pedro Esnaola realiza el arreglo musical que se volverá referencia.

1900: decreto que fija qué estrofas se cantan en actos oficiales.

1928: se adopta oficialmente una versión (con indicaciones de tonalidad).

1944: se ratifican patrones y se busca cerrar discusiones sobre versiones.

De la “obra larga” al formato ceremonial: música, arreglos y recortes

En la historia musical del himno aparece un nombre decisivo: Juan Pedro Esnaola, responsable de un arreglo (1860) que enriqueció orquestación y armonía y terminó moldeando la sonoridad “clásica” con la que el país lo reconoció por generaciones. La misma reconstrucción institucional recuerda que la versión extensa podía rondar los 20 minutos, algo lógico si se interpreta con introducciones y repeticiones propias del estilo de época.

Con el correr del siglo XIX, el contexto cambió: Argentina recibió inmigración masiva, buscó estabilidad diplomática y España terminó reconociendo formalmente la independencia. En ese nuevo clima, mantener estrofas abiertamente ofensivas era una fricción innecesaria para un Estado que intentaba presentarse como moderno y abierto al mundo.

1900: el decreto que definió lo que “se debe” cantar

El giro más fuerte no fue reescribir el himno (algo que el Poder Ejecutivo consideraba fuera de su alcance), sino definir qué fragmentos se interpretarían en actos públicos. El decreto del 30 de marzo de 1900 dispuso que en festividades oficiales y en escuelas se cantaran solo la primera y la última cuarteta y el coro, argumentando que ciertas frases habían perdido actualidad y podían mortificar sensibilidades en un marco de relaciones amistosas.

Himno argentino. Foto: Ministerio de Cultura.

Ese recorte explica un fenómeno cotidiano: el himno que hoy conocemos es, en la práctica, una selección. La épica completa queda para archivos, investigaciones y reconstrucciones históricas; el uso ceremonial privilegia lo universal (“libertad”, “igualdad”, “laureles”, “gloria”) por encima de la invectiva bélica.

1928 y 1944: hacia una versión “oficial” y estable

En el siglo XX, el Estado volvió a intervenir para ordenar criterios musicales. Un documento del área cultural recuerda que un decreto en acuerdo de ministros (25 de septiembre de 1928) adoptó como único oficial el texto musical ligado a Esnaola (edición de 1860) e indicó, entre otros puntos, la tonalidad de si bemol para adecuar el registro vocal. Más tarde, el Decreto 10.302/1944 buscó fijar patrones para los símbolos patrios y regular usos, en parte como respuesta a “modificaciones caprichosas” acumuladas con el tiempo.

Lo que permanece

Aun recortado, el himno conserva su núcleo: la proclamación de libertad y la promesa de sostenerla como pacto cívico. Y quizá por eso sobrevive a cada época: nació como “Marcha Patriótica”, fue “Canción Patriótica” y terminó consolidado como “Himno Nacional Argentino”, pero siempre cumplió el mismo papel: hacer audible una idea de nación.