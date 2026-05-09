Cómo nació Argentina Foto: Wikipedia

Podría decirse que uno de los primeros comienzos de Argentina fue lejos del Río de la Plata, curiosamente en Lisboa, el 10 de mayo de 1601.

Ese día, el clérigo y cronista Martín del Barco Centenera firma una dedicatoria-carta dirigida al marqués de Castel Rodrigo, a quien trata como Virrey, Gobernador y Capitán General de Portugal. Y en esa misma página deja una frase que hoy vibra como una revelación: dice que escribió un libro “a quien intitulo y nombro Argentina”, “tomando el nombre del sujeto principal, que es el Río de la Plata”.

El dato que cambia la perspectiva: “Argentina” nació como título y como idea

Centenera no estaba redactando un acta ni fundando un Estado. Estaba haciendo algo distinto: bautizar literariamente a una región inmensa que, según él, estaba “casi puesta en olvido”.

En su dedicatoria explica por qué escribe: quiere que el mundo tenga una “entera noticia y verdadera relación” de esas provincias, y aclara que lo hace desde la experiencia vivida: “en veinticuatro años que en aquel nuevo orbe peregriné”. Ese número no es un adorno: es su argumento de autoridad, su “yo estuve ahí”.

Portada del Poema

Y luego viene lo más fascinante: la carta funciona como trailer del libro. Promete gentes belicosas, fieras, serpientes, aves extrañas e incluso “peces de humana forma”: una mezcla típica del relato colonial, donde conviven observación, mito, temor y asombro.

¿Qué libro era ese “Argentina” del que hablaba?

La obra se conoce como “La Argentina y conquista del Río de la Plata”, un poema épico publicado en 1602 en Lisboa, y aparece citada como una de las primeras menciones del nombre “Argentina” para esta región. Está dividida en 28 cantos y escrita en octavas reales, un formato “serio” para narrar hazañas, pero con un tono que puede volverse moralizante, satírico o directamente brutal cuando describe hambres, disputas de poder y violencias.

De hecho, el propio campo editorial moderno lo remarca: hay una edición crítica reciente (2021) que subraya el valor del texto como testimonio de intrigas, levantamientos indígenas, rebeliones y ataques piratas, entre experiencia propia y leyendas.

Quién era Martín del Barco Centenera: el cronista que caminó el mapa

Centenera nació en Logrosán (Extremadura) hacia 1535, estudió en Salamanca y viajó al Río de la Plata como parte del mundo eclesiástico ligado a la expansión imperial. Consiguió el título de arcediano y se embarcó en la expedición de Juan Ortiz de Zárate, que tardó años en partir y llegó al área rioplatense hacia fines de 1573, tras un viaje difícil y con escalas forzadas.

Centenera recordado en el Monumento a España. Foto: Wikipedia.

Esa biografía es clave para entender por qué su carta pesa: Centenera no escribe desde un escritorio europeo, sino desde el registro del viajero que vio la precariedad de las fundaciones, los conflictos de mando y el drama cotidiano de colonos y pueblos originarios.

El destinatario de la carta: el “marqués de Castel Rodrigo” y la Unión Ibérica

La dedicatoria se dirige al marqués de Castel Rodrigo, identificado en registros de autoridad como Cristóbal de Moura (1538–1613), figura central del engranaje político de la Monarquía Hispánica y virrey de Portugal en distintos períodos (incluido 1600–1603). Ese dato encaja con la fórmula que usa Centenera: en 1601, Portugal estaba dentro de la Unión Ibérica (1580–1640), y el virrey era el representante del rey en el reino portugués.

Dicho simple: la “Argentina” nombrada por Centenera nace, paradójicamente, en el cruce entre Lisboa, la burocracia imperial y un relato sobre el “Nuevo Orbe” rioplatense.

¿Por qué “Argentina”? La plata, el mito y una palabra que se quedó

El Estado argentino no existía, pero la palabra ya circulaba como posibilidad. “Argentina” deriva del latín argentum (plata), y el vínculo con el Río de la Plata venía alimentado por rumores de riqueza, rutas y leyendas. El propio sitio oficial del Estado argentino recuerda un registro temprano: “Terra Argentea” aparece en una pieza cartográfica atribuida a Lopo Homem (1554), y recién un libro de 1602 termina de “fijar” la denominación.

En paralelo, la tradición historiográfica menciona la leyenda de la “Sierra de la Plata” y expediciones tempranas vinculadas al estuario, que ayudaron a consolidar el imaginario de un territorio “plateado”. Así, cuando Centenera decide titular su obra “Argentina”, no inventa de la nada: ordena un universo de rumores, geografía y ambición en una palabra elegante, “culta”, lista para circular en el mundo letrado.

De la literatura al nombre país: un viaje de siglos

Aunque “Argentina” comenzó como título y como latinismo, su expansión fue lenta: durante mucho tiempo se impuso la designación “Río de la Plata” en lo administrativo, mientras “Argentina” ganaba terreno en lo cultural. El mismo recorrido institucional está documentado: distintas denominaciones convivieron hasta que la Constitución nacional incorporó “República Argentina” entre los nombres oficiales, y un decreto de 1860 fijó su uso para actos administrativos.

Pero el punto de partida literario sigue siendo una escena nítida: un hombre en Lisboa, en 1601, escribiéndole al virrey de Portugal que su libro se llama Argentina, porque el sujeto principal es el Río de la Plata.