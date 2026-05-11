Himno Nacional Argentino Foto: Foto ilustrativa Canal 26

Hay una pregunta que vuelve cada 11 de mayo: si el Himno Nacional Argentino nació en 1813, ¿por qué la letra que cantamos hoy quedó “cerrada” recién en el siglo XX? La respuesta tiene nombre y número: Decreto 10.302, firmado en 1944, que fijó patrones oficiales para símbolos patrios y terminó de ordenar lo que durante décadas se interpretó con variantes.

En otras palabras: el Himno que emociona en actos escolares, estadios y fechas patrias no es solo herencia de la Asamblea del Año XIII, sino también el resultado de una decisión estatal posterior que buscó darle una versión única a lo que, según el propio decreto, venía sufriendo “modificaciones caprichosas” en versos, ritmos y armonía.

Himno Nacional Argentino

El origen del Himno argentino: la Asamblea del Año XIII

El punto de partida oficial está claro: el 11 de mayo de 1813, la Asamblea General Constituyente sancionó como canción patria la “Marcha Patriótica”, con letra de Vicente López y Planes y música de Blas Parera.

El contexto importa. Tras la Revolución de Mayo, la dirigencia buscaba símbolos comunes que unificaran a un territorio en guerra y en construcción institucional. En 1812, el Primer Triunvirato impulsó la idea de una “marcha de la patria” destinada a actos públicos y escuelas; al año siguiente, la Asamblea formalizó el encargo y aprobó la pieza.

Mariquita interpretando el himno, óleo de Pedro Subercasseaux (1909)

Y como toda historia argentina, también hay un costado de tradición y mito: se recuerda la interpretación en tertulias porteñas, en especial, la escena asociada a Mariquita Sánchez de Thompson, como parte del imaginario de ese nacimiento cultural.

El decreto 10.302 de 1944: la oficialización definitiva de la versión actual

El gran “cierre” llegó con el Decreto 10.302/1944, sancionado el 24 de abril de 1944 y publicado en el Boletín Oficial el 10 de mayo de 1944, que estableció patrones para bandera, escudo y, clave aquí, Himno Nacional.

Dos artículos son el corazón del tema:

Artículo 6 : adopta como letra oficial el texto compuesto por Vicente López y sancionado por la Asamblea el 11 de mayo de 1813 , indicando además que “para el canto” debe respetarse lo dispuesto en el Acuerdo del 30 de marzo de 1900 (el recorte).

Artículo 7: adopta como forma auténtica de la música la versión editada por Juan P. Esnaola en 1860, y define pautas técnicas (tonalidad, canto en una voz, detalles rítmicos) para que sea la única versión autorizada en actos oficiales y en establecimientos educativos.

Himno argentino. Foto: Ministerio de Cultura.

Ese punto es central para entender por qué “suena” como suena: el decreto no solo valida una letra, también fija cómo debe ejecutarse.

Por qué se celebra el Día del Himno Nacional Argentino cada 11 de mayo

El calendario no es casualidad: cada 11 de mayo se conmemora el día en que la Asamblea del Año XIII sancionó oficialmente la Marcha Patriótica como Himno, en 1813.

La efeméride funciona como recordatorio de algo más amplio: el Himno es símbolo sonoro de soberanía e identidad, y su fecha une el origen revolucionario con su vigencia actual.

Curiosidades de la letra: las frases que sobrevivieron al paso de los siglos

Si alguna vez sentiste que el Himno “dice más” de lo que cantamos, no estás imaginando cosas. La versión original era mucho más extensa, pero desde el 30 de marzo de 1900 se dispuso que en festividades oficiales y escuelas se entone solo una parte: primera y última cuarteta más el coro.

Aun así, hay frases que se volvieron eternas (y no por repetición automática):

“Oíd mortales, el grito sagrado: ¡Libertad!” : una apertura directa, casi teatral, que refleja el clima revolucionario y explica por qué el Himno todavía “interpela” al que escucha.

“Ved en trono a la noble igualdad” : una imagen potente: la igualdad no aparece como promesa, sino como algo que ya subió al “trono”, al centro del nuevo orden simbólico.

“Sean eternos los laureles que supimos conseguir” : la frase que opera como resumen emocional: memoria de gesta, orgullo y mandato de continuidad.

“Al gran Pueblo Argentino, salud”: el cierre que convierte al Himno en una especie de saludo universal, pensado para “responder” ante el mundo.

Y un dato que suele sorprender: aunque el recorte se asocia al siglo XX, el decreto de 1944 ratifica esa práctica de omitir estrofas por los motivos ya invocados en 1900, reforzando la versión breve como norma.