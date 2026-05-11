Los próceres sin homenajes en CABA Foto: Imagen ilustrativa

Buenos Aires tiene una manera muy suya de contar la historia: no la escribe solo en manuales, la deja pegada en el aire, en chapas azules. Cada calle, cada plazoleta, cada estación bautizada funciona como un párrafo urbano. Y el propio Gobierno porteño lo plantea con claridad: la nomenclatura urbana permite “hacer historia” con lo que se nombra, con lo que se cambia y también con lo que se evita nombrar.

Por eso, cuando se mira el mapa como si fuera una biografía colectiva, aparece una pregunta incómoda: ¿cómo puede ser que figuras determinantes no tengan una calle o una plaza en CABA? No es solo una curiosidad: es una forma de entender qué memorias se vuelven cotidianas y cuáles quedan archivadas en el debate político, la grieta histórica o la burocracia del homenaje.

La regla del homenaje: lo que permite y lo que frena la Ley 83

Nombrar un espacio público no es una ocurrencia romántica: en la Ciudad hay un marco legal. La Ley CABA N.° 83 ordena que toda imposición o modificación de nombres se haga siguiendo criterios y, además, que la Legislatura consulte a la Comisión Permanente de Nomenclatura Urbana.

La norma también prioriza algo que suele pasar desapercibido: primero se nombran los lugares que no tienen nombre, y los cambios de denominación solo deben justificarse con razones “sólidas” de naturaleza institucional, histórica o cultural.

La calle más cool de Buenos Aires Foto: Instagram @buenosairesturismo

Y hay un candado clave: no se puede poner el nombre de una persona hasta que hayan pasado 10 años desde su muerte (o desde el hecho histórico a homenajear). Esta regla explica demoras, pero no explica todo: hay casos donde el tiempo pasó de sobra y, aun así, la Ciudad sigue sin “escribir” ese nombre en su geografía cotidiana.

Presidente sin placa, historia con cicatriz: Miguel Juárez Celman y la paradoja de Plaza Lavalle

Si Buenos Aires fuera un álbum, Miguel Juárez Celman aparece en varias fotos, pero sin epígrafe en el callejero. Su presidencia (1886–1890) estuvo marcada por un estilo personalista y centralizado conocido como “Unicato” y por un impulso modernizador que impactó de lleno en la Ciudad: entre los hitos que se le atribuyen figuran obras como Correo Central, Teatro Colón, reforma del puerto, expansión de agua corriente y cloacas, e iniciativas como el Matrimonio Civil.

Julio Argentino Roca y Miguel Juárez Celman

Pero su recuerdo porteño suele quedar atado al capítulo más dramático: la Revolución del Parque (1890), un levantamiento cívico-militar contra su gobierno que tuvo como escenario el área donde hoy se reconoce el entorno de Plaza Lavalle. La revolución fue derrotada en lo militar, pero provocó una consecuencia política decisiva: la renuncia de Juárez Celman y su reemplazo por Carlos Pellegrini.

Ahí está la ironía: Buenos Aires conserva el lugar donde se quebró su gobierno, pero el homenaje más cotidiano (una calle o una plaza con su nombre) no aparece consolidado como parte del consenso urbano. Y eso confirma algo que la propia Ciudad sostiene: la nomenclatura es una lectura de política e historia, no un simple listado de direcciones.

Arturo Frondizi: la Ciudad admite que no lo homenajeó (salvo una autopista)

Hay ausencias que no necesitan interpretación porque quedaron escritas en documentos oficiales. Un proyecto de ley para denominar una plazoleta como “Presidente doctor Arturo Frondizi” sostiene textualmente que en la Ciudad no existe hasta el momento ningún espacio verde ni arteria con su nombre, con excepción de la autopista.

En otras palabras: Frondizi aparece en la infraestructura vial, pero no en ese homenaje barrial que se vuelve identidad: “nos vemos en la plaza de…”, “vivís en la calle…”. Y en una ciudad donde los nombres son memoria en movimiento, esa diferencia importa.

Juan Manuel de Rosas: el ausente que sigue partiendo aguas

El caso de Juan Manuel de Rosas es el más emblemático porque combina peso histórico y conflicto simbólico. Una nota reciente remarca la paradoja: Rosas no tiene una calle oficial en CABA, mientras sí hay homenajes a figuras latinoamericanas integradas al trazado urbano porteño.

Juan Manuel de Rosas

La explicación de fondo vuelve siempre al mismo punto: Rosas sigue siendo una figura que divide interpretaciones. Y cuando no hay acuerdo, el resultado suele ser el mismo: el nombre queda fuera del nomenclador, en el limbo donde la historia se discute pero no se señaliza.

Federalismo en el discurso, centralismo en el mapa: más próceres y caudillos sin calle en la capital

Si el callejero fuera un espejo federal, el interior también tendría una presencia más visible en la capital. Sin embargo, un relevamiento periodístico reciente enumera caudillos y líderes provinciales —próceres en sus territorios— que no fueron homenajeados con calles o plazas en CABA, especialmente por haber confrontado el poder central porteño en el siglo XIX.

Ejemplos concretos que aparecen en ese listado:

Estanislao López (Santa Fe), referente clave del federalismo, sin reconocimiento en el callejero porteño según el repaso citado.

Francisco “Pancho” Ramírez (Entre Ríos), protagonista del Litoral federal, también señalado entre los ausentes del mapa urbano de CABA.

Ángel Vicente “Chacho” Peñaloza (La Rioja), símbolo del interior rebelde tras su derrota y asesinato, incluido entre los nombres que CABA no incorporó a calles o plazas.

Felipe Varela (Catamarca/La Rioja), líder de levantamientos federales contra el gobierno nacional de su época, también mencionado entre las ausencias.

Estanislao López Foto: Archivo

Y el dato que termina de confirmar que no se trata de azar: el mismo repaso subraya una excepción llamativa, porque Urquiza sí aparece ampliamente homenajeado en la memoria urbana porteña, aun siendo un caudillo del interior.

Lo que falta también cuenta

Nombrar una calle no cambia el pasado, pero sí cambia el presente: define qué memorias se vuelven hábito y cuáles quedan en el debate. La Ciudad tiene reglas claras, prioridades y un criterio: sostener la permanencia del nomenclador, evitar cambios arbitrarios y justificar cada homenaje.

Pero el mapa muestra algo más: hay nombres que faltan no por desconocimiento, sino por disputa, por falta de consenso o por la herencia política de quiénes escribieron (y quiénes perdieron) el relato dominante.