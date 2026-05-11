Historia del Himno Foto: Imagen ilustrativa

Hay melodías que no envejecen: vuelven. Y cuando vuelven, lo hacen con una pregunta incómoda que atraviesa actos escolares, estadios y fechas patrias: ¿y si ese pasaje del Himno Nacional Argentino que nos eriza la piel se parece demasiado a Mozart?

En redes, el “hallazgo” aparece como sentencia (“lo copiaron”), pero en historia la verdad suele ser menos espectacular y mucho más interesante: la frontera entre influencia, estilo de época y plagio es un terreno lleno de matices.

La teoría que se viralizó: un fragmento del Himno y una sonata en re mayor

La hipótesis que circula señala una similitud entre un tramo del Himno y la “Sonata para dos pianos en re mayor” de Wolfgang Amadeus Mozart, obra que en internet se asocia directamente con el pasaje “icónico” de la canción patria.

Sonata KV 448 de Mozart. Video: Radio Nacional Clásica FM 96.7

Esa sonata existe, está documentada y aparece catalogada como KV 448 (375a), compuesta en Viena en 1781 y vinculada a una interpretación con la familia/pianistas Auernhammer en el mismo año, según registros especializados del catálogo Köchel/Mozarteum.

Ahora bien: que dos fragmentos “suenen parecidos” no prueba copia, especialmente en un lenguaje musical (clasicismo/galante) donde fórmulas armónicas, cadencias y giros melódicos eran parte del “idioma común” de la época.

El dato histórico clave: el Himno nace en plena revolución

El Himno Nacional Argentino no se creó en un vacío cultural: fue aprobado como “Marcha Patriótica” el 11 de mayo de 1813 por la Asamblea del Año XIII, con letra de Vicente López y Planes y música de Blas Parera.

Ese origen importa porque Parera era un músico formado en tradición europea, y la música “académica” que circulaba ya era parte del repertorio y del estilo que se enseñaba, se copiaba y se reinterpretaba en el Atlántico de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX.

Himno Nacional Argentino

De hecho, reconstrucciones musicológicas sobre manuscritos y versiones tempranas muestran que el Himno tuvo evolución musical (y no una única versión “fija”) durante el siglo XIX, lo que vuelve todavía más delicada cualquier comparación aislada de dos compases.

¿Cuándo “nace” exactamente? Teatro, tertulias y mito argentino

La cronología oficial sitúa un momento inspirador en 1812: Vicente López y Planes, al presenciar una función en la Casa de la Comedia, escribe estrofas motivado por la música escuchada, y la obra termina cristalizándose al año siguiente con la aprobación de la Asamblea.

Himno Nacional Argentino Foto: Foto ilustrativa Canal 26

La tradición agrega una escena que ya es parte del imaginario: la primera interpretación en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, aunque fuentes oficiales advierten que no hay un testimonio escrito directo de ella confirmando el episodio, aun cuando se conserva el “pianoforte” asociado a esa historia en el Museo Histórico Nacional.

Esa combinación no debilita al Himno: lo vuelve humano, situado, político; un símbolo que fue tomando forma mientras el país intentaba inventarse a sí mismo.

Lo que casi nadie recuerda: el Himno fue más largo, más combativo y cambió con el tiempo

Un dato que suele sorprender: la versión original era mucho más extensa y con un tono marcadamente independentista (y anticolonial), algo coherente con el clima de guerra y ruptura del período.

Con el correr de las décadas, el Estado buscó ordenar qué se cantaba y cómo: en 1860, Juan Pedro Esnaola enriqueció la orquestación y la armonía, base de la versión musical que se mantuvo oficialmente.

Luego, en 1900, un decreto dispuso que en actos oficiales y escuelas se cantaran solo la primera y última cuarteta y el coro, recorte pensado para evitar fricciones diplomáticas y adecuar el símbolo a tiempos de paz.

Finalmente, el “cierre” institucional llegó con el Decreto 10.302/1944, que fijó patrones oficiales y buscó frenar versiones con “modificaciones” en versos y ejecución, consolidando la práctica del recorte para el canto público.

Entonces, ¿Parera escuchó a Mozart?

La pregunta es tentadora, pero la evidencia histórica disponible obliga a ser prudentes: incluso el propio debate mediático reconoce que no hay pruebas definitivas de que Parera haya tomado ese fragmento “de manera consciente” de una pieza específica.

Himno nacional argentino Foto: archivo

Lo que sí hay, y es históricamente consistente, es esto: Parera componía dentro de un lenguaje musical clásico donde Mozart era referencia de época, y por eso pueden aparecer “aires de familia” entre obras sin que exista copia literal.

En otras palabras: es plausible la influencia ambiental, pero no es demostrable el plagio con lo que hoy se conoce, y menos aún cuando comparamos versiones del Himno que atravesaron arreglos y estandarizaciones posteriores.

La clave musicológica: parecido no siempre es plagio

En música, dos pasajes pueden coincidir por razones estructurales: progresiones armónicas típicas, cadencias esperables, patrones rítmicos “de manual” o el simple hecho de escribir en modo mayor para transmitir solemnidad y épica.

Y hay un punto extra que suele omitirse: el “Himno que cantamos hoy” no es exactamente el de 1813, sino una versión modelada por arreglos (Esnaola) y por decretos (1900 y 1944) que fijaron qué parte se interpreta y cómo.

Por eso, si el debate quiere ser justo, tiene que sumar una pregunta más difícil: ¿qué versión estamos comparando con Mozart?

Línea de tiempo (para entender el “antes” del debate)

1812: función en la Casa de la Comedia y antecedentes de la Marcha Patriótica.

11 de mayo de 1813: la Asamblea aprueba la Marcha Patriótica (letra López y Planes; música Parera).

1847: aparece la denominación “Himno Nacional Argentino” en publicaciones.

1860: Esnaola realiza el arreglo que sostiene la versión musical oficial.

1900: decreto que define el recorte para actos públicos (primera y última cuarteta + coro).

1944: Decreto 10.302 fija patrones oficiales y ordena la versión “auténtica” de ejecución.

Cierre: la pregunta que sí vale la pena

Tal vez el debate no sea “¿nos robó Mozart?” sino algo más argentino (y más universal): cómo una nación joven tomó el idioma musical del mundo para escribir su propia identidad sonora.

Porque aun si el oído detecta un parentesco, el Himno no pierde fuerza: gana contexto. Y en tiempos donde todo se reduce a “plagio o no plagio”, entender el entramado histórico es, también, una forma de soberanía.