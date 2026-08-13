comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Acuario: conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 13 de agosto de 2026

Amor, riqueza y bienestar: así viene el día para los nacidos bajo el signo de Acuario.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En la astrología, Acuario está regido por Urano. Su elemento es el Aire y la piedra que le corresponde energéticamente es Amatista. Según el pronóstico, esto es lo que pueden esperar para hoy 13 de agosto de 2026 en el amor, la salud y el trabajo los nacidos bajo este signo.

Horóscopo de Acuario en el amor hoy

No te permitas ceder ante las tretas de un ex amor malintencionado. Aférrate a tu relación actual y deja el pasado de lado.

Salud y energía de Acuario este día 13 de agosto de 2026

No permitas que tus impulsos te gobiernen por completo. Sobre todo si ellos llevan a lastimar a aquellos que tienes cerca. Contrólalos.

Horóscopo laboral de Acuario para hoy

Deberás entregarte a la rutina y dedicarte full time a tu nuevo trabajo, aunque este no sea aquel que siempre esperaste.

¿Cuáles son las fechas de Acuario?

Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.


El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Acuario?

Acuario pertenece al elemento Aire.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.


Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.


Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.


Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.


Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Acuario?

Acuario es más compatible con Géminis, Libra, Aries. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Acuario?

El número de la suerte de Acuario es el 4.

¿Cómo es la personalidad de Acuario?

Acuario es un signo original, independiente y humanitario.

Acuariohoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Celebridades argentinas y astrología:qué famoso sos según tu signo del zodiaco

    Celebridades argentinas y astrología: qué famoso sos según tu signo del zodiaco

  2. Horóscopo de Acuario de hoy:domingo 5 de abril de 2026

    Horóscopo de Acuario de hoy: domingo 5 de abril de 2026
Lo Ultimo
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Macri volvió a hablar con Karina Milei y habilitó una negociación entre el PRO y el oficialismo

Macri volvió a hablar con Karina Milei y habilitó una negociación entre el PRO y el oficialismo

Luis Caputo vaticinó la reelección de Milei en 2027 y realizó una proyección de la economía argentina:“No hay razón ahora para no estar optimista”

Javier Milei envió un mensaje de apoyo a Lionel Messi tras la carta por la muerte de su padre:“¡Fuerza Capitán!”

Avanza el proyecto de Inocencia Fiscal II:qué dice el dictamen aprobado en Diputados y a quiénes alcanza la exclusión total de funcionarios

Economía

Indec da a conocer el dato de inflación de julio:qué espera el Gobierno y qué adelantan las consultoras

Indec da a conocer el dato de inflación de julio: qué espera el Gobierno y qué adelantan las consultoras

Trabajo formal, capacitación y futuro:la combinación que eligen los jóvenes por encima de mejores salarios

Oficial:ANSES aplicará un nuevo índice para calcular jubilaciones desde septiembre de 2026

Luis Caputo vaticinó la reelección de Milei en 2027 y realizó una proyección de la economía argentina:“No hay razón ahora para no estar optimista”

Internacionales

Terremoto en Colombia:el presidente Abelardo De la Espriella informó que hay más de 260 muertos y declaró emergencia económica

Terremoto en Colombia: el presidente Abelardo De la Espriella informó que hay más de 260 muertos y declaró emergencia económica

La secretaria de prensa de la Casa Blanca dejará el cargo y será asesora externa de Donald Trump

Tiene 102 años, le quitaron su casa con documentos falsos y la recuperó después de casi una década de juicio

“Para combatir el terrorismo”:Estados Unidos anuncia que Colombia le autorizó realizar operativos militares en su territorio