Tragedia en Colombia, más de 130 muertos, cientos de heridos y edificios colapsados tras el terremoto de magnitud 7.4

Gustavo Petro llamó a su partido a coordinar esfuerzos y solidaridad

El expresidente colombiano pidió a los integrantes de su partido, el Pacto Histórico, y a sus simpatizantes coordinar esfuerzos y activar la solidaridad con los afectados por el terremoto de magnitud 7,4.

“A todos los integrantes del Pacto, a quienes nos han acompañado y apoyado, les hago un llamado a coordinar esfuerzos, activar la solidaridad y estar atentos a las comunidades afectadas”, expresó Petro en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Y añadió: “El Gobierno nacional debe garantizar una respuesta inmediata, articulada y humana: búsqueda y rescate, atención médica, evacuación asistida, alojamiento temporal, agua, alimentos y acompañamiento para las familias damnificadas”.

En ese sentido, el exje de Estado, que el viernes pasado entregó la Presidencia del país a Abelardo de la Espriella, subrayó la necesidad de que la respuesta estatal llegue a todos los territorios afectados, especialmente a las poblaciones más vulnerables.

“En una emergencia nacional no puede haber territorios olvidados ni ciudadanos de segunda categoría. El Estado debe llegar primero a quienes más lo necesitan”, enfatizó Petro, quien agregó que se debe poner “toda capacidad del Estado al servicio de la gente”.