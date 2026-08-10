Tragedia en Colombia, más de 130 muertos, cientos de heridos y edificios colapsados tras el terremoto de magnitud 7.4

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que un temblor de magnitud 7,4 sacudió este lunes a gran parte de Colombia y se reportaron daños en ciudades como Manizales, Cali y Pereira. Además, se informó sobre cientos de muertos -hasta las 21.20 horas en Argentina eran 132- y heridos, además de gran cantidad de edificios colapsados.
El temblor se sintió a las 07:34 hora local y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.
Los detalles del operativo que dispuso el Gobierno
El ministro del Interior de Colombia, Rodrigo Lara, entregó detalles del operativo que desplegó el Gobierno para llevar a cabo las tareas de rescate luego del terremoto.
Según precisó en una conferencia de prensa, a la zona del desastre llegaron 95 bomberos de todo el país y 65 rescatistas especializados desde Río Negro.
En las próximas horas se harán presentes dos pelotones del Ejército expertos en emergencias, además de 57 policías especializados en rescate de personas con sus respectivos binomios caninos.
También dispusieron 600 agentes de la Policía Nacional para patrullar la ciudad, principalmente las zonas sin servicio eléctrico.
Actualizan la cantidad de muertos por el terremoto
Al menos 132 personas murieron y más de 570 resultaron heridas en Colombia por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes el país, según un balance parcial de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales),
Estados Unidos destina 15,5 millones de dólares a Colombia tras el terremoto
El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes una ayuda de 15,5 millones de dólares para Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado en varias regiones del país, destinada a refugio de emergencia, alimentos, protección y evaluaciones de los daños causados por el sismo.
La ayuda económica fue informada por el Departamento de Estado en su cuenta de X, donde expresó su solidaridad con el pueblo colombiano y afirmó que está preparado para apoyar al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella mientras se evalúan las necesidades sobre el terreno.
Antes de oficializar la ayuda económica, el secretario de Estado, Marco Rubio, había ofrecido apoyo a Colombia y adelantado que EE.UU. se encontraba monitoreando la situación y listo para apoyar.
Terremoto en Colombia:se suspendió el partido de River ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana
El partido correspondiente a la ida de los octavos de final del certamen debía disputarse este miércoles en Bogotá.
El Gobierno expresó su solidaridad con Colombia y facilitó datos para ciudadanos argentinos
“Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia ante el terremoto ocurrido hoy, y hacemos llegar nuestras condolencias a las familias de las víctimas y nuestra solidaridad a todos los afectados”, expresó el canciller Pablo Quirno en sus redes sociales.
Y sumó: “Nos encontramos en contacto con las autoridades colombianas, a quienes hemos transmitido la disposición de la Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria. Asimismo, mantenemos comunicación con nuestra representación consular y, hasta el momento, no se registran ciudadanos argentinos entre las víctimas”.
Además, aportó datos de contacto para ciudadanos argentinos en Colombia:
- Teléfono: +57 601 288 0900
- Celular de emergencia +57 316 875 9292
- Correo electrónico: consulares_ecolo@cancilleria.gov.ar
La AFA envió sus condolencias a Colombia
“La Asociación del Fútbol Argentino se solidariza con el pueblo colombiano tras el impacto del fuerte sismo registrado este lunes. Le enviamos un cálido abrazo a todas las familias afectadas y las acompañamos en este difícil momento”, expresa el comunicado.
La ONU se pronunció tras el terremoto en Colombia
El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó este lunes a través de su portavoz adjunto que el organismo está “preparado” para prestar asistencia a Colombia “en lo que sea necesario” tras el terremoto que sacudió hoy al país suramericano.
“Nuestros pensamientos están con todas las personas que han sufrido como consecuencia de este terremoto y estamos preparados para ayudar en lo que sea necesario”, expresó el vocero adjunto de Guterres, Farhan Haq, en su rueda de prensa diaria desde Nueva York.
Gustavo Petro llamó a su partido a coordinar esfuerzos y solidaridad
El expresidente colombiano pidió a los integrantes de su partido, el Pacto Histórico, y a sus simpatizantes coordinar esfuerzos y activar la solidaridad con los afectados por el terremoto de magnitud 7,4.
“A todos los integrantes del Pacto, a quienes nos han acompañado y apoyado, les hago un llamado a coordinar esfuerzos, activar la solidaridad y estar atentos a las comunidades afectadas”, expresó Petro en un mensaje publicado en sus redes sociales.
Y añadió: “El Gobierno nacional debe garantizar una respuesta inmediata, articulada y humana: búsqueda y rescate, atención médica, evacuación asistida, alojamiento temporal, agua, alimentos y acompañamiento para las familias damnificadas”.
En ese sentido, el exje de Estado, que el viernes pasado entregó la Presidencia del país a Abelardo de la Espriella, subrayó la necesidad de que la respuesta estatal llegue a todos los territorios afectados, especialmente a las poblaciones más vulnerables.
“En una emergencia nacional no puede haber territorios olvidados ni ciudadanos de segunda categoría. El Estado debe llegar primero a quienes más lo necesitan”, enfatizó Petro, quien agregó que se debe poner “toda capacidad del Estado al servicio de la gente”.
Las imágenes del terremoto en Colombia
Cómo ayudar a Colombia tras el devastador terremoto:dónde donar desde Argentina y qué necesitan los damnificados
Cuáles son los puntos de acopio y las líneas telefónicas oficiales para ayudar tras el terremoto de 7.4 grados que azotó a gran parte del territorio clombiano.
Abelardo de la Espriella actualizó los números que dejó el terremoto en Colombia
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, afirmó que el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes la mayor parte del país, deja una cifra parcial de 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud y 52 centros educativos averiados.
Se suspende el fútbol en Colombia por el terremoto
Los partidos de la Liga profesional de fútbol en Colombia, de su Torneo de Ascenso y del torneo femenino que debían jugarse este lunes y el martes fueron aplazados un día como consecuencia del terremoto.
La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) expresó este lunes en un comunicado su profundo pesar y solidaridad con todos los colombianos y anunció el aplazamiento de la programación de los partidos por “el bienestar y la seguridad” de hinchas, futbolistas y demás personas involucradas en el desarrollo de los torneos oficiales.
“Los partidos se disputarán este martes 11 de agosto en las horas que estaban previamente programados. Asimismo, los partidos programados para el martes, se disputarán el miércoles 12 de agosto en los mismos horarios”, precisó la Dimayor en un comunicado.
“Desde la Dimayor, y en representación de los 36 clubes del Fútbol Profesional Colombiano, enviamos un mensaje de acompañamiento, fortaleza y solidaridad a las familias y comunidades que atraviesan momentos de preocupación y dificultad como consecuencia de este hecho”, puntualiza la información.
Shakira también se solidarizó por el terremoto en Colombia
El dramático momento en que una pareja huyó del terremoto
Suben a 71 los muertos por el terremoto en Colombia
La Asociación de Ciudades Capitales de Colombia informó que 40 personas fallecieron en Risaralda, 27 en Valle del Cauca y 4 en Chocó. Además, el Gobierno colombiano declaró la situación de desastre nacional.
El mensaje de J Balvin por los terremotos en Colombia
“Mucha fuerza con esta situación del temblor en Colombia y fuerza para toda su gente y familia que están afectadas”, escribió el cantante mediante historias de Instagram.
Pánico, personas atrapadas y desesperación:los videos más impactantes del terremoto que azotó Colombia
El sismo ocurrió a las 7:34 hora local y se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira y Medellín, entre otras localidades. Videos que empezaron a circular por redes sociales muestran la magnitud de los destrozos, con grandes estructuras viniéndose abajo, autos aplastados por escombros y gente huyendo desesperada.
¿Cómo impactó el sismo en Panamá?
Varias regiones del este de Panamá fueron sacudidas este lunes por el sismo de magnitud 7,4 con epicentro en Colombia, según el informe preliminar del Instituto de Geociencias panameño, lo que provocó la evacuación de edificios en la capital y otras ciudades del país.
En Panamá las vibraciones del sismo se prolongaron entre 40 segundos y un minuto, de acuerdo con las autoridades del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (estatal), y fueron sentidas en la provincia de Darién y la comarca Guna Yala, fronterizas con Colombia, en la provincia de Panamá Este.
En la capital panameña y ciudades satélites numerosos edificios fueron evacuados preventivamente, incluidos centros de salud como la policlínica Santiago Barraza en la Chorrera.
Las personas se situaron fuera de las edificaciones durante un rato, una medida respaldada por las autoridades de socorro, que pidieron mantener la calma y regresar a las estructuras siempre que no presentaran afectaciones.
Pasada cerca de una hora del evento no se habían reportado en Panamá daños materiales ni a personas por el terremoto, de acuerdo con las autoridades competentes.
¿Cómo se sintió el sismo en Ecuador?
El sismo de magnitud 7,4 que sacudió este lunes gran parte de Colombia se sintió en varias provincias de Ecuador, incluida la de Pichincha, cuya capital es Quito.
En la capital ecuatoriana, el terremoto se notó con especial fuerza en edificios altos, mientras que en varias zonas de la provincia andina de Imbabura, vecina a la del Carchi, fronteriza con Colombia, la ciudadanía sintió con fuerza el temblor y salió de sus viviendas como precaución, informaron a EFE habitantes del sector.
El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional recibió reportes de ciudadanos que aseguraron haber sentido el movimiento telúrico también en las provincias tropicales de Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos, así como en las costeras de Esmeraldas (fronteriza con Colombia), Guayas y Manabí.
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos indicó que realiza el monitoreo y barrido de percepción en todo el territorio de Ecuador, que este lunes termina un festivo de tres días, sin que hasta el momento haya informado de víctimas o daños materiales por el sismo en Colombia.
¿Qué daños sufrieron las edificaciones colombianas hasta el momento?
Al menos seis aeropuertos colombianos sufrieron daños por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes buena parte del país, con daños graves en varias ciudades del oeste y el centro, informó la Aeronáutica Civil (Aerocivil).
“Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura”, señaló la Aerocivil en un comunicado.
El organismo agregó que mantiene un “monitoreo permanente” de la situación y pidió a los viajeros “mantenerse atentos a los canales oficiales y a la información de sus aerolíneas” ya que los itinerarios pueden verse afectados.
Los otros aeropuertos que sufrieron daños son los de Cartago y Buenaventura, ambos en el departamento de Valle del Cauca, en cuya capital, Cali, al menos 20 edificios colapsaron, según el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder.
¿Qué dijo el presidente colombiano sobre el temblor?
Abelardo De La Spriella, presidente de Colombia por el partido político Defensores de La Patria, se pronunció en redes sociales por el sismo percibido en su país. “He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados”, afirmó.
“He ordenado suspender toda la agenda que tenía en la capital de la República para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano”, afirmó en un video que luego publicó en X.
Y continuó: “He sido citado a una reunión de urgencia un puesto de mando unificado en las oficinas de la UNGRD en Bogotá. Ahí estaré con todo el equipo tomando determinaciones y acciones personalmente. Voy a liderar estas acciones para llevarle soluciones a nuestra gente en el departamento de Chocó, en el Eje Cafetero, y en otras zonas del país”.
¿Cuáles fueron las consecuencias del temblor en Colombia?
El sismo se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país y en algunas de ellas hubo daños materiales.
En Cali y en Manizales se desprendieron parte de las fachadas de muchos edificios y en la segunda ciudad una de las torres de la catedral sufrió daños.
“Hay muchos edificios agrietados”, dijo el alcalde de Cali, Alejandro Eder, en declaraciones a la emisora Blu Radio, sin que hasta el momento se tenga información de víctimas.
En Pereira, capital del departamento de Risaralda, numerosas edificaciones sufrieron importantes daños en su estructura, entre ellas el aeropuerto, y algunas se derrumbaron parcialmente.
Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que, de momento, “no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios”.
Pánico, personas atrapadas y desesperación:los videos más impactantes del terremoto que azotó Colombia
El sismo ocurrió a las 7:34 hora local y se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira y Medellín, entre otras localidades. Videos que empezaron a circular por redes sociales muestran la magnitud de los destrozos, con grandes estructuras viniéndose abajo, autos aplastados por escombros y gente huyendo desesperada.
Terremoto en Colombia:el presidente Abelardo de la Espriella suspendió su agenda y convocó a un comité de emergencia
“He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados”, informó el mandatario a través de su cuenta de X.
River en alerta por el terremoto en Colombia:qué puede pasar con el partido ante Santa Fe
El fuerte sismo que sacudió a Colombia encendió las alarmas en River antes de viajar a Bogotá para enfrentar a Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana.
Tensión en Colombia:6 miembros de grupos armados murieron en los primeros operativos del Gobierno de De la Espriella
Los enfrentamientos se produjeron en los departamentos de Meta y Antioquia, en el marco de los primeros operativos desplegados por la nueva administración, que asumió el poder el viernes con la promesa de endurecer la lucha contra las estructuras vinculadas al narcotráfico y la violencia.