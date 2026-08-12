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Oficial: ANSES aplicará un nuevo índice para calcular jubilaciones desde septiembre de 2026

La medida fue publicada en el Boletín Oficial. Qué cambia y cómo se calcularán las remuneraciones.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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ANSES aplicará un nuevo índice para calcular jubilaciones.
ANSES aplicará un nuevo índice para calcular jubilaciones. Foto: ANSES
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El Gobierno nacional oficializó un nuevo índice que será utilizado para actualizar las remuneraciones que se toman como referencia al momento de calcular las prestaciones previsionales iniciales de los trabajadores en relación de dependencia.

La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial mediante la Disposición 10/2026 de la Subsecretaría de Seguridad Social. La norma lleva la firma de la subsecretaria Alexandra Biasutti.

El nuevo esquema regirá para quienes cesen en su actividad laboral desde el 31 de agosto de 2026 o para aquellos trabajadores que soliciten su beneficio jubilatorio en la ANSES a partir del 1° de septiembre.

A quiénes alcanza el nuevo índice para calcular la jubilación

La actualización alcanzará a los trabajadores en relación de dependencia cuyas remuneraciones históricas deban ser consideradas para determinar el haber inicial de su jubilación. En concreto, se aplicará a quienes dejen de trabajar desde el 31 de agosto de 2026 o inicien el trámite previsional desde el 1° de septiembre.

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Cabe señalar que la medida no modifica la movilidad mensual de las jubilaciones que ya están en curso de pago. Es decir, no impacta sobre los haberes que perciben actualmente los jubilados y pensionados, sino sobre el mecanismo utilizado para actualizar los salarios previos de quienes están por acceder al sistema previsional.

Cómo se calcularán las remuneraciones para la jubilación inicial

El nuevo índice será utilizado para actualizar las remuneraciones mensuales que integran el cálculo inicial del haber jubilatorio. Se trata de un paso clave dentro del sistema previsional, ya que permite llevar a valores actualizados los salarios históricos del trabajador antes de determinar el monto de la prestación.

El mecanismo se basa en lo establecido por la Ley 27.609, que modificó la Ley 26.417, y contempla la aplicación de un índice combinado trimestral para las remuneraciones previstas en los artículos 24 y 97 de la Ley 24.241.

Calendario ANSES
ANSES aplicará un nuevo índice para calcular jubilaciones. Foto: ANSES

Qué es el RIPTE y por qué influye en el cálculo previsional

Para elaborar el indicador, la Dirección Nacional de Políticas de la Seguridad Social combina distintos parámetros previstos por la normativa vigente. Uno de los componentes centrales es la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables, conocida como RIPTE.

El RIPTE mide la evolución de los salarios formales sujetos a aportes dentro del sistema previsional. Por eso, su inclusión en el cálculo resulta relevante para actualizar las remuneraciones que luego serán consideradas al momento de definir el haber inicial de los nuevos jubilados.

Qué cambia y qué no cambia con la nueva disposición

La disposición no crea una nueva fórmula de movilidad para jubilados ni modifica la forma en que se actualizan mes a mes los haberes ya otorgados. Su alcance está limitado al cálculo inicial de las prestaciones, es decir, al momento en que una persona accede por primera vez a la jubilación.

La metodología de aplicación se ajustará a los parámetros previstos por el Decreto 104/2021 y la Resolución 3/2021 de la entonces Secretaría de Seguridad Social. Los coeficientes correspondientes fueron incorporados en el anexo técnico publicado en la edición web del Boletín Oficial.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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